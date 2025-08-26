https://sarabic.ae/20250826/واشنطن-الولايات-المتحدة-تأمل-في-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-قبل-نهاية-العام-الجاري-1104169834.html

واشنطن: ‏الولايات المتحدة تأمل في تسوية الصراع في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري

صرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل في تسوية الصراع في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري. 26.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال ويتكوف خلال اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حكومته: "روسيا - أوكرانيا.. وإيران.. وإسرائيل - حماس، نجري اجتماعات طوال هذا الأسبوع حول جميع هذه الصراعات الثلاثة ونأمل في تسويتها قبل نهاية هذا العام".‏ في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعتبر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، كفيل بضمان الأمن العالمي. وفي 15 أغسطس/ آب، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية. وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 أغسطس/ آب، بأن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، "كان غنيًا وصريحًا".وأضاف الرئيس الروسي إن "استعادة العلاقات الروسية – الأمريكية، بشكل كامل لا يتوقف على موسكو، بل على شركائنا الغربيين قبل كل شيء".وقال بوتين: "آمل كثيرًا أن تكون الخطوات الأولى، التي تم اتخاذها مجرد بداية لاستعادة شاملة لعلاقاتنا. الأمر لا يعتمد علينا، بل يعتمد على شركائنا الغربيين بالدرجة الأولى، لأن الولايات المتحدة أيضًا مرتبطة بالتزامات معينة ضمن مختلف التحالفات، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي".

