شركة "ناتسبرويكتستروي" تنجز رقمنة جزء من ممر السكك الحديدية بين أذربيجان وجورجيا

أنهت شركة "1520 سيغنال"، التابعة لمجموعة "ناتسبرويكتستروي"، تجهيز قطاع السكك الحديدية "أوجار-غادجيغابول" في أذربيجان بأنظمة أتمتة حديثة، لتكتمل بذلك رقمنة...

وتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة "رايل ترانس سيرفيس" المحلية، بتكليف من هيئة السكك الحديدية الأذربيجانية.وتابع: "تُعد رقمنة خط باكو-بويوك-كيسيك مثالا ناجحا على هذا التعاون الدولي. ونتيجةً لهذا المشروع، ستزداد سرعة وكفاءة النقل على هذا الخط بشكل ملحوظ، وستتحسن السلامة المرورية".وأكد بولوتسكي أن التحول الرقمي سيزيد سرعة قطارات الركاب على خط باكو-بويوك كيسيك من 100 كم/ساعة إلى 140 كم/ساعة، وقطارات البضائع من 80 كم/ساعة إلى 120 كم/ساعة. وسيتم تقليص الفاصل الزمني بين القطارات من 20 إلى 8 دقائق في المستقبل.وتتيح هذه الأنظمة لمراقبي المحطات التحكم عن بعد في المفاتيح والإشارات الضوئية، وتحديد المسارات، ومراقبة أداء الأجهزة، واكتشاف الأعطال المحتملة في وقت مبكر.ويدير النظام الجديد عمل 6 محطات و19 معبرا وأكثر من 120 مفتاحًا للسكك. وتتولى شركة "رايل ترانس سيرفيس" الأذربيجانية تصنيع النظام، مستندة إلى حلول رقمية روسية من "ناتس بروجيكت ستروي".ومنذ عام 2019، نجحت الشركة في تحويل 711 مفتاحا و27 محطة على الخط إلى نظام رقمي، بما في ذلك المحطات الرئيسية مثل غانجا، يفلاخ، أوجار، ومحطة بيوك كسيك لربط التيارات الكهربائية.ليبيا تدعو الجانب الروسي لاستئناف تنفيذ خط السكك الحديدية من مصراتة إلى بنغازي

