https://sarabic.ae/20250826/شركة-ناتسبرويكتستروي-تنجز-رقمنة-جزء-من-ممر-السكك-الحديدية-بين-أذربيجان-وجورجيا-1104136767.html
شركة "ناتسبرويكتستروي" تنجز رقمنة جزء من ممر السكك الحديدية بين أذربيجان وجورجيا
شركة "ناتسبرويكتستروي" تنجز رقمنة جزء من ممر السكك الحديدية بين أذربيجان وجورجيا
سبوتنيك عربي
أنهت شركة "1520 سيغنال"، التابعة لمجموعة "ناتسبرويكتستروي"، تجهيز قطاع السكك الحديدية "أوجار-غادجيغابول" في أذربيجان بأنظمة أتمتة حديثة، لتكتمل بذلك رقمنة... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T09:54+0000
2025-08-26T09:54+0000
2025-08-26T09:54+0000
روسيا
أذربيجان
العالم
حول العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104136589_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_9b9dba74ca6c07277640ad9ebe1bd6c6.jpg
وتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة "رايل ترانس سيرفيس" المحلية، بتكليف من هيئة السكك الحديدية الأذربيجانية.وتابع: "تُعد رقمنة خط باكو-بويوك-كيسيك مثالا ناجحا على هذا التعاون الدولي. ونتيجةً لهذا المشروع، ستزداد سرعة وكفاءة النقل على هذا الخط بشكل ملحوظ، وستتحسن السلامة المرورية".وأكد بولوتسكي أن التحول الرقمي سيزيد سرعة قطارات الركاب على خط باكو-بويوك كيسيك من 100 كم/ساعة إلى 140 كم/ساعة، وقطارات البضائع من 80 كم/ساعة إلى 120 كم/ساعة. وسيتم تقليص الفاصل الزمني بين القطارات من 20 إلى 8 دقائق في المستقبل.وتتيح هذه الأنظمة لمراقبي المحطات التحكم عن بعد في المفاتيح والإشارات الضوئية، وتحديد المسارات، ومراقبة أداء الأجهزة، واكتشاف الأعطال المحتملة في وقت مبكر.ويدير النظام الجديد عمل 6 محطات و19 معبرا وأكثر من 120 مفتاحًا للسكك. وتتولى شركة "رايل ترانس سيرفيس" الأذربيجانية تصنيع النظام، مستندة إلى حلول رقمية روسية من "ناتس بروجيكت ستروي".ومنذ عام 2019، نجحت الشركة في تحويل 711 مفتاحا و27 محطة على الخط إلى نظام رقمي، بما في ذلك المحطات الرئيسية مثل غانجا، يفلاخ، أوجار، ومحطة بيوك كسيك لربط التيارات الكهربائية.ليبيا تدعو الجانب الروسي لاستئناف تنفيذ خط السكك الحديدية من مصراتة إلى بنغازي
https://sarabic.ae/20250721/خطة-لربط-سكة-حديد-إيران---العراق-بالخليج-ودول-الشرق-وأوروبا-1102885496.html
https://sarabic.ae/20250822/الصين-تكشف-عن-أكبر-شبكة-للقطارات-فائقة-السرعة-حول-العالم-فيديو--1104038598.html
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104136589_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_c74fe6dcce4d7eaecdd10eecf3f54d18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أذربيجان, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أذربيجان, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن
شركة "ناتسبرويكتستروي" تنجز رقمنة جزء من ممر السكك الحديدية بين أذربيجان وجورجيا
أنهت شركة "1520 سيغنال"، التابعة لمجموعة "ناتسبرويكتستروي"، تجهيز قطاع السكك الحديدية "أوجار-غادجيغابول" في أذربيجان بأنظمة أتمتة حديثة، لتكتمل بذلك رقمنة إدارة حركة القطارات على خط "باكو – بيوك كسيك"، الذي يشكل جزءا من الممر الدولي للنقل بين أذربيجان وجورجيا.
وتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة "رايل ترانس سيرفيس" المحلية، بتكليف من هيئة السكك الحديدية الأذربيجانية.
وقال دميتري بولوتسكي، نائب المدير العام للشؤون التجارية في مجموعة " ناتسبروكتستروي": "عند العمل على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في الخارج، تسعى "ناتسبروكتستروي" جاهدةً إلى بناء منظومة عمل مع شركاء محليين، فنحن نؤمن جزءا من الإنتاج ونخلق فرص عمل".
وتابع: "تُعد رقمنة خط باكو-بويوك-كيسيك مثالا ناجحا على هذا التعاون الدولي. ونتيجةً لهذا المشروع، ستزداد سرعة وكفاءة النقل على هذا الخط بشكل ملحوظ، وستتحسن السلامة المرورية".
وأكد بولوتسكي أن التحول الرقمي سيزيد سرعة قطارات الركاب على خط باكو-بويوك كيسيك من 100 كم/ساعة إلى 140 كم/ساعة، وقطارات البضائع من 80 كم/ساعة إلى 120 كم/ساعة. وسيتم تقليص الفاصل الزمني بين القطارات من 20 إلى 8 دقائق في المستقبل.
وأشار إلى أن خط "أوجار-حاجيجابول"، الذي يبلغ طوله 122 كم، لم يخضع لأي تحديث منذ أكثر من أربعين عامًا، أي منذ عام 1980. وخلال المشروع، تم إدخال نظام أتمتة رقمي حديث، يعتمد على تقنية التحكم المركزي الدقيق "MPC-EL-AZ".
وتتيح هذه الأنظمة لمراقبي المحطات التحكم عن بعد في المفاتيح والإشارات الضوئية، وتحديد المسارات، ومراقبة أداء الأجهزة، واكتشاف الأعطال المحتملة في وقت مبكر.
ويدير النظام الجديد عمل 6 محطات و19 معبرا وأكثر من 120 مفتاحًا للسكك. وتتولى شركة "رايل ترانس سيرفيس" الأذربيجانية تصنيع النظام، مستندة إلى حلول رقمية روسية من "ناتس بروجيكت ستروي".
ومنذ عام 2019، نجحت الشركة في تحويل 711 مفتاحا و27 محطة على الخط إلى نظام رقمي، بما في ذلك المحطات الرئيسية مثل غانجا، يفلاخ، أوجار، ومحطة بيوك كسيك لربط التيارات الكهربائية.