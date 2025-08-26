عربي
https://sarabic.ae/20250826/شركة-ناتسبرويكتستروي-تنجز-رقمنة-جزء-من-ممر-السكك-الحديدية-بين-أذربيجان-وجورجيا-1104136767.html
شركة "ناتسبرويكتستروي" تنجز رقمنة جزء من ممر السكك الحديدية بين أذربيجان وجورجيا
شركة "ناتسبرويكتستروي" تنجز رقمنة جزء من ممر السكك الحديدية بين أذربيجان وجورجيا
أنهت شركة "1520 سيغنال"، التابعة لمجموعة "ناتسبرويكتستروي"، تجهيز قطاع السكك الحديدية "أوجار-غادجيغابول" في أذربيجان بأنظمة أتمتة حديثة، لتكتمل بذلك رقمنة إدارة حركة القطارات على خط "باكو – بيوك كسيك"، الذي يشكل جزءا من الممر الدولي للنقل بين أذربيجان وجورجيا.
وتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة "رايل ترانس سيرفيس" المحلية، بتكليف من هيئة السكك الحديدية الأذربيجانية.

وقال دميتري بولوتسكي، نائب المدير العام للشؤون التجارية في مجموعة " ناتسبروكتستروي": "عند العمل على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في الخارج، تسعى "ناتسبروكتستروي" جاهدةً إلى بناء منظومة عمل مع شركاء محليين، فنحن نؤمن جزءا من الإنتاج ونخلق فرص عمل".

وتابع: "تُعد رقمنة خط باكو-بويوك-كيسيك مثالا ناجحا على هذا التعاون الدولي. ونتيجةً لهذا المشروع، ستزداد سرعة وكفاءة النقل على هذا الخط بشكل ملحوظ، وستتحسن السلامة المرورية".
خط سكة حديد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
خطة لربط سكة حديد إيران - العراق بالخليج ودول الشرق وأوروبا
21 يوليو, 15:49 GMT
وأكد بولوتسكي أن التحول الرقمي سيزيد سرعة قطارات الركاب على خط باكو-بويوك كيسيك من 100 كم/ساعة إلى 140 كم/ساعة، وقطارات البضائع من 80 كم/ساعة إلى 120 كم/ساعة. وسيتم تقليص الفاصل الزمني بين القطارات من 20 إلى 8 دقائق في المستقبل.

وأشار إلى أن خط "أوجار-حاجيجابول"، الذي يبلغ طوله 122 كم، لم يخضع لأي تحديث منذ أكثر من أربعين عامًا، أي منذ عام 1980. وخلال المشروع، تم إدخال نظام أتمتة رقمي حديث، يعتمد على تقنية التحكم المركزي الدقيق "MPC-EL-AZ".

وتتيح هذه الأنظمة لمراقبي المحطات التحكم عن بعد في المفاتيح والإشارات الضوئية، وتحديد المسارات، ومراقبة أداء الأجهزة، واكتشاف الأعطال المحتملة في وقت مبكر.
قطار فائق السرعة في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
مجتمع
الصين تكشف عن أكبر شبكة للقطارات الفائقة السرعة حول العالم... فيديو
22 أغسطس, 15:46 GMT
ويدير النظام الجديد عمل 6 محطات و19 معبرا وأكثر من 120 مفتاحًا للسكك. وتتولى شركة "رايل ترانس سيرفيس" الأذربيجانية تصنيع النظام، مستندة إلى حلول رقمية روسية من "ناتس بروجيكت ستروي".
ومنذ عام 2019، نجحت الشركة في تحويل 711 مفتاحا و27 محطة على الخط إلى نظام رقمي، بما في ذلك المحطات الرئيسية مثل غانجا، يفلاخ، أوجار، ومحطة بيوك كسيك لربط التيارات الكهربائية.
