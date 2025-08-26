عربي
عراقجي يرد على تصريح لوزير الدفاع الإيراني عن إنشاء بنية تحتية عسكرية في دول خارج طهران

15:32 GMT 26.08.2025
© AP Photo / Alexander Kazakovوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Alexander Kazakov
علق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، على تصريحات حديثة لوزير الدفاع الإيراني، بشأن إنشاء بنى تحتية عسكرية في دول خارج إيران، وتفسير أو توضيح المغزى منها.
وكان رد فعل عراقجي هو "الابتسام"، وقال: حقيقة تعتقدون أن أرد على مثل هذا السؤال؟!"، مضيفا: "إذا كان من المفروض أن يكون هناك إيضاح أكثر كان على وزير الدفاع أن يقدم ذلك"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، التي أجرت معه اللقاء في جدة بالمملكة العربية السعودية، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية "منظمة التعاون الإسلامي".
وفي الملف اللبناني، أكد عراقجي في اللقاء، أن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، موضحا أن دعمها لـ"حزب الله" اللبناني يندرج في إطار المواقف السياسية، بينما القرار بشأن سلاح الحزب يخصه وحده، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى لإضعاف دول المنطقة وتجريدها من السلاح.
وعن العلاقات مع السعودية، قال وزير الخارجية الإيراني: "السعودية دولة كبرى في المنطقة والعالم الإسلامي، وكذلك إيران دولة كبرى في المنطقة، عشنا معا وسنظل نعيش لسنوات طويلة، والاستقرار في المنطقة يصب في مصلحة الجانبين. أعتقد أن الاستقرار والسلام والهدوء لن تتحقق إلا عبر التعاون بين البلدين، فإيران والسعودية قطبان مهمان في المنطقة".
وأشار إلى أن "العلاقات الاقتصادية مع السعودية لا تزال محدودة"، رغم وجود فرص كبيرة للتبادل التجاري والاستثمار، مؤكدا أن تعزيز التعاون الاقتصادي يحتاج إلى مزيد من التخطيط المشترك.
وأوضح في هذا الصدد: "كثيرا من البضائع التي تصل إلى السعودية من دول بعيدة يمكن تأمينها من إيران وهي قريبة، وكذلك كثير من احتياجاتنا يمكن أن نؤمّنها من السعودية، حجم التبادل التجاري بيننا وإحدى دول المنطقة يبلغ نحو 30 مليار دولار، وهذا دليل على أنه حتى في ظل العقوبات يمكن أن يكون بيننا حجم تبادل كبير".
أما عن العلاقات مع مصر، فأوضح عراقجي أن تطويرها إلى مستويات أعلى يحتاج إلى وقته المناسب، مشيرا إلى أن السفارتين تعملان تحت اسم "مكتب رعاية المصالح".
وكشف وزير الخارجية الإيرانية أنه التقى نظيره المصري، بدر عبد العاطي، في العاصمة المصرية القاهرة، "حيث تناولا العشاء وبحثا العلاقات الثنائية لساعتين"، وفق قوله.
