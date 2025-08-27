أردوغان: تركيا تستهدف مكانة متقدمة في الدفاع الجوي بمنظومة "القبة الفولاذية"
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن تركيا ستعزز مكانتها في مجال الدفاع الجوي من خلال منظومة "القبة الفولاذية"، مؤكدا أن هذه الخطوة ستدعم الأمن القومي للبلاد في مواجهة التحديات الإقليمية.
وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في حفل أقيم بمجمع شركة "أسيلسان" في العاصمة أنقرة، بمناسبة تسليم منظومة "القبة الفولاذية" إلى القوات المسلحة التركية، وافتتاح مصانع جديدة للصناعات الدفاعية: "سنرتقي إلى دور أعلى في الدفاع الجوي بفضل هذه المنظومة، وسنواصل دعم أصدقائنا وحلفائنا بتقنياتنا الدفاعية المتطورة"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول".
وأكد أردوغان أن "الدول التي لا تمتلك رادارات وأنظمة دفاع جوي متطورة من إنتاجها الوطني لا يمكنها ضمان مستقبل آمن في ظل التحديات الأمنية، خاصة في منطقتنا".
وأشار الرئيس التركي إلى وضع حجر الأساس لقاعدة "أوغول بي" التكنولوجية، التي تبلغ قيمتها الاستثمارية 1.5 مليار دولار، واصفاً إياها بأنها "أكبر استثمار في دفعة واحدة في تاريخ الصناعات الدفاعية التركية".
وأضاف الرئيس التركي أن هذه القاعدة ستعزز القدرات التكنولوجية للبلاد.
وأكد أردوغان أن تركيا تسعى خلال العقود الخمسة المقبلة إلى أن تصبح دولة رائدة عالميا في مجال التقنيات الدفاعية، لافتا إلى أن "القبة الفولاذية" ستكون خطوة محورية لتحقيق هذا الهدف.
وكانت شركة "روكيتسان" التركية قد كشفت، الشهر الماضي، عن أول صاروخ فرط صوتي خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" المقام في إسطنبول.
ويحمل الصاروخ اسم " تايفون بلوك-4" ويبلغ طوله 10 أمتار، ووزنه نحو 7200 كيلوغرام، ويمكنه الوصول إلى سرعات تزيد عن 5 ماخ (نحو 6000 كم/ساعة).
وخلال مراسم الكشف عنه، أكد المدير العام لشركة "روكيتسان"، مراد أكينجي، أن الصاروخ يمثل إنجازا مهما في مسيرة تركيا بمجال تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن سرعته الفائقة تجعله أحد أبرز عناصر الردع في ساحة المعركة، دون الإفصاح عن مداه.
