الدفاع الروسية: اللجنة العسكرية الاستشارية الروسية الباكستانية تبحث الوضع في أفغانستان
الدفاع الروسية: اللجنة العسكرية الاستشارية الروسية الباكستانية تبحث الوضع في أفغانستان
27.08.2025
أفغانستان تأمل في عمل الشركات الروسية الكبرى داخل البلادلافروف يناقش تعزيز الأمن الإقليمي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 27 آب/أغسطس 2025، انعقد الاجتماع السادس للجنة الاستشارية العسكرية الروسية الباكستانية بشأن قضايا الدفاع والأمن في موسكو برئاسة مشتركة لنائب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية، العقيد الجنرال ألكسندر فومين، والنائب الأول لوزير الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية، الفريق أول (متقاعد) محمد علي".
وأشار البيان إلى أن "الطرفين قيما بشكل إيجابي العلاقات الديناميكية المتطورة والمفيدة للطرفين في المجال العسكري، وأكدا أيضًا رغبتهما في استخدام الإمكانات المتراكمة بأكبر قدر ممكن من الفعالية لتعزيز التعاون العسكري".
وأوضح البيان أنه "تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع العسكري والسياسي في أفغانستان بطريقة معمقة وبناءة".