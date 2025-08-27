https://sarabic.ae/20250827/الدفاع-الروسية-اللجنة-العسكرية-الاستشارية-الروسية-الباكستانية-تبحث-الوضع-في-أفغانستان-1104209545.html

الدفاع الروسية: اللجنة العسكرية الاستشارية الروسية الباكستانية تبحث الوضع في أفغانستان

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، والنائب الأول لوزير الدفاع الباكستاني، محمد علي، عقدا في موسكو اجتماعا... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 27 آب/أغسطس 2025، انعقد الاجتماع السادس للجنة الاستشارية العسكرية الروسية الباكستانية بشأن قضايا الدفاع والأمن في موسكو برئاسة مشتركة لنائب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية، العقيد الجنرال ألكسندر فومين، والنائب الأول لوزير الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية، الفريق أول (متقاعد) محمد علي". وأوضح البيان أنه "تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع العسكري والسياسي في أفغانستان بطريقة معمقة وبناءة". أفغانستان تأمل في عمل الشركات الروسية الكبرى داخل البلادلافروف يناقش تعزيز الأمن الإقليمي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني

