بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام

بين أطلال حضارة عمرها آلاف السنين، تقف مدينة بابل الأثرية شاهدة على تاريخ صنع مجد البشرية، لكنها اليوم، تواجه واقعا مختلفا والإهمال يطغى على كنوزها، وغياب بنى...

وفي الوقت الذي تحول فيه دول مثل مصر آثارها إلى رافد اقتصادي يدر مليارات الدولارات سنوياً، تبقى بابل، بكنوزها الفريدة وعلى رأسها الجنائن المعلقة، أسيرة الإهمال والفرص الضائعة.الإهمال يحرم المدينة من تحولها لمركز سياحي عالميويقول المواطن عمار الطائي، من محافظة بابل، لـ "سبوتنيك"، إن هناك إهمالاً واضحاً للمواقع الأثرية في المدينة"، مشيراً إلى أن "العديد من سكان بابل لم يزوروا حتى اليوم الجنائن المعلقة، التي تُعد إحدى عجائب الدنيا السبع".ويضف الطائي، أنه "لو جرى الاهتمام بالسياحة الأثرية والدينية في العراق، وخصوصاً في بابل، لما بقي العراق يعتمد على النفط، فالسياحة اليوم تشكل مورداً اقتصادياً مهماً في معظم بلدان العالم"، لافتاً إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تُولِ هذا الملف العناية الكافية".ويشير إلى أن "محاولات حكومة بابل الحالية لإعادة النشاط السياحي لا تزال أقل من مستوى الطموح"، مؤكداً الحاجة إلى دور أكبر من الجهات المعنية لدعم السياحة الأثرية والدينية في المحافظة.ويبين الطائي، أن "الزوار من مختلف دول العالم يأتون إلى بابل، لكنها محطة قصيرة جداً، إذ لا تتوفر فيها فنادق أو خدمات إقامة، ما يجبر السائح على قضاء ساعتين أو ثلاث ساعات في الموقع الأثري ثم العودة إلى بغداد للمبيت فيها، كونها تمتلك فنادق وخدمات تلبي احتياجاتهم".ويختم بالقول: إن الإهمال الحكومي للآثار في بابل وفي عموم العراق حرم هذه المواقع من أن تكون رافدا اقتصاديا مهما للمحافظات، في حين أنها تمتلك مقومات سياحية هائلة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.وتمتد مدينة بابل الأثرية على مساحة تقارب عشرة كيلومترات مربعة، لم يستكشف منها حتى الآن سوى نحو 18% فقط، ورغم ذلك نجحت أخيراً في الانضمام إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو.وتعد بابل القديمة واحدة من أعظم مدن العالم القديم، إذ ازدهرت كمدينة محصنة تحوي معابد شاهقة وأبراجاً مشيدة بالطوب الطيني، وشكلت مركزاً للحضارة البابلية التي تعاقبت عليها سلالات حكمت المنطقة بين عامي 1880 قبل الميلاد و500 قبل الميلاد.ويُسجل التاريخ أسماء بارزة ارتبطت ببابل مثل الملك المشرّع حمورابي، والملك نبوخذ نصر الثاني الذي شهدت عهوده أوج ازدهارها. وتحتضن المدينة اليوم إرثاً عمرانياً وثقافياً خالداً يتمثل في بوابة عشتار الشهيرة، وأسد بابل، ومسلة حمورابي، وبرج بابل الأسطوري، فضلاً عن حدائقها المعلقة التي عُدّت إحدى عجائب الدنيا السبع في العصور القديمة.بابل قادرة على إنعاش الاقتصاد لو استثمرت آثارهاإلى ذلك، يقول الصحفي علي العجيلي من محافظة بابل، إن "مقارنة بسيطة بين الأهرامات في مصر ومدينة بابل الأثرية تكشف حجم الفارق في الاهتمام بالآثار".وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يوضح العجيلي، أن "الحكومة المصرية فتحت الأبواب أمام السياح، وفرت الأمن والخدمات والفنادق، بينما نحن هنا في بابل نرى العكس تماماً، فلا توجد فنادق أو بنى تحتية تساعد الزائر على البقاء أكثر من ساعة أو ساعتين، وبالتالي لا يمكن للسائح القادم من مناطق بعيدة أن يقيم يومًا أو يومين ليستمتع بالمدينة".ويشير إلى أن "محافظة بابل لو جرى استثمارها بالشكل الصحيح، فإنها لا تحتاج إلى موازنة من الحكومة المركزية، بل يمكن أن تعتمد على السياحة وحدها كما يعتمد العراق على النفط".ويتحدث العجيلي، قائلا: إن "الجنائن المعلقة، وهي إحدى عجائب الدنيا السبع، تعاني من الإهمال وعدم الاهتمام من قبل الجهات المعنية"، منتقداً القيود المفروضة على المؤسسات الإعلامية قائلاً: "حتى عندما نحاول أن نُظهر بابل للعالم عبر التصوير، نصطدم برسوم باهظة تفرضها هيئة الآثار، مبالغ لا تستطيع المؤسسات تحمّلها، في حين أن المفترض أن تُشجع الدولة على الترويج للمدينة بدلاً من عرقلته".ويختم العجيلي حديثه قائلا إن "بابل اليوم بحاجة إلى إدارة واعية ورؤية استثمارية واضحة، فهي قادرة على أن تكون وجهة سياحية عالمية تغني العراق عن كثير من أزماته الاقتصادية".وفي العام 2019، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) موقع بابل الأثري، أحد أبرز معالم حضارة بلاد ما بين النهرين، ضمن قائمة التراث العالمي، مشترطة على السلطات العراقية تنفيذ توصياتها وإزالة المخالفات المسجلة، مع منحها مهلة حتى عام 2020 للالتزام بهذه الشروط.وجاء القرار بعد تصويت بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي، والبالغ عددهم 21 دولة، خلال اجتماعها ليتوج بذلك جهوداً استمرت نحو ثلاثة عقود سعت خلالها العراق لإدراج بابل على اللائحة الدولية.وفي كلمته خلال الاجتماع، أعلن وزير الثقافة والسياحة العراقي السابق، عبد الأمير الحمداني تخصيص 200 مليون دولار لدعم مشاريع الحفاظ على بابل وصونها.وبذلك، انضمت بابل إلى قائمة اليونسكو التي تضم 878 موقعاً حول العالم، أغلبها مواقع ثقافية إلى جانب عدد أقل من المواقع الطبيعية والمختلطة، وتهدف هذه القائمة إلى حماية التراث الإنساني وضمان استمراره للأجيال المقبلة.

