بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250827/بابل-بين-العجائب-والإهمال-آثار-تاريخية-أمام-أعين-العالم-بلا-اهتمام-1104086277.html
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
سبوتنيك عربي
بين أطلال حضارة عمرها آلاف السنين، تقف مدينة بابل الأثرية شاهدة على تاريخ صنع مجد البشرية، لكنها اليوم، تواجه واقعا مختلفا والإهمال يطغى على كنوزها، وغياب بنى... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T12:00+0000
2025-08-27T12:01+0000
العالم العربي
سبوتنيك
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/18/1104084859_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_01a28535a3077b1809ec045c35ed3d99.jpg
وفي الوقت الذي تحول فيه دول مثل مصر آثارها إلى رافد اقتصادي يدر مليارات الدولارات سنوياً، تبقى بابل، بكنوزها الفريدة وعلى رأسها الجنائن المعلقة، أسيرة الإهمال والفرص الضائعة.الإهمال يحرم المدينة من تحولها لمركز سياحي عالميويقول المواطن عمار الطائي، من محافظة بابل، لـ "سبوتنيك"، إن هناك إهمالاً واضحاً للمواقع الأثرية في المدينة"، مشيراً إلى أن "العديد من سكان بابل لم يزوروا حتى اليوم الجنائن المعلقة، التي تُعد إحدى عجائب الدنيا السبع".ويضف الطائي، أنه "لو جرى الاهتمام بالسياحة الأثرية والدينية في العراق، وخصوصاً في بابل، لما بقي العراق يعتمد على النفط، فالسياحة اليوم تشكل مورداً اقتصادياً مهماً في معظم بلدان العالم"، لافتاً إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تُولِ هذا الملف العناية الكافية".ويشير إلى أن "محاولات حكومة بابل الحالية لإعادة النشاط السياحي لا تزال أقل من مستوى الطموح"، مؤكداً الحاجة إلى دور أكبر من الجهات المعنية لدعم السياحة الأثرية والدينية في المحافظة.ويبين الطائي، أن "الزوار من مختلف دول العالم يأتون إلى بابل، لكنها محطة قصيرة جداً، إذ لا تتوفر فيها فنادق أو خدمات إقامة، ما يجبر السائح على قضاء ساعتين أو ثلاث ساعات في الموقع الأثري ثم العودة إلى بغداد للمبيت فيها، كونها تمتلك فنادق وخدمات تلبي احتياجاتهم".ويختم بالقول: إن الإهمال الحكومي للآثار في بابل وفي عموم العراق حرم هذه المواقع من أن تكون رافدا اقتصاديا مهما للمحافظات، في حين أنها تمتلك مقومات سياحية هائلة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.وتمتد مدينة بابل الأثرية على مساحة تقارب عشرة كيلومترات مربعة، لم يستكشف منها حتى الآن سوى نحو 18% فقط، ورغم ذلك نجحت أخيراً في الانضمام إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو.وتعد بابل القديمة واحدة من أعظم مدن العالم القديم، إذ ازدهرت كمدينة محصنة تحوي معابد شاهقة وأبراجاً مشيدة بالطوب الطيني، وشكلت مركزاً للحضارة البابلية التي تعاقبت عليها سلالات حكمت المنطقة بين عامي 1880 قبل الميلاد و500 قبل الميلاد.ويُسجل التاريخ أسماء بارزة ارتبطت ببابل مثل الملك المشرّع حمورابي، والملك نبوخذ نصر الثاني الذي شهدت عهوده أوج ازدهارها. وتحتضن المدينة اليوم إرثاً عمرانياً وثقافياً خالداً يتمثل في بوابة عشتار الشهيرة، وأسد بابل، ومسلة حمورابي، وبرج بابل الأسطوري، فضلاً عن حدائقها المعلقة التي عُدّت إحدى عجائب الدنيا السبع في العصور القديمة.بابل قادرة على إنعاش الاقتصاد لو استثمرت آثارهاإلى ذلك، يقول الصحفي علي العجيلي من محافظة بابل، إن "مقارنة بسيطة بين الأهرامات في مصر ومدينة بابل الأثرية تكشف حجم الفارق في الاهتمام بالآثار".وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يوضح العجيلي، أن "الحكومة المصرية فتحت الأبواب أمام السياح، وفرت الأمن والخدمات والفنادق، بينما نحن هنا في بابل نرى العكس تماماً، فلا توجد فنادق أو بنى تحتية تساعد الزائر على البقاء أكثر من ساعة أو ساعتين، وبالتالي لا يمكن للسائح القادم من مناطق بعيدة أن يقيم يومًا أو يومين ليستمتع بالمدينة".ويشير إلى أن "محافظة بابل لو جرى استثمارها بالشكل الصحيح، فإنها لا تحتاج إلى موازنة من الحكومة المركزية، بل يمكن أن تعتمد على السياحة وحدها كما يعتمد العراق على النفط".ويتحدث العجيلي، قائلا: إن "الجنائن المعلقة، وهي إحدى عجائب الدنيا السبع، تعاني من الإهمال وعدم الاهتمام من قبل الجهات المعنية"، منتقداً القيود المفروضة على المؤسسات الإعلامية قائلاً: "حتى عندما نحاول أن نُظهر بابل للعالم عبر التصوير، نصطدم برسوم باهظة تفرضها هيئة الآثار، مبالغ لا تستطيع المؤسسات تحمّلها، في حين أن المفترض أن تُشجع الدولة على الترويج للمدينة بدلاً من عرقلته".ويختم العجيلي حديثه قائلا إن "بابل اليوم بحاجة إلى إدارة واعية ورؤية استثمارية واضحة، فهي قادرة على أن تكون وجهة سياحية عالمية تغني العراق عن كثير من أزماته الاقتصادية".وفي العام 2019، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) موقع بابل الأثري، أحد أبرز معالم حضارة بلاد ما بين النهرين، ضمن قائمة التراث العالمي، مشترطة على السلطات العراقية تنفيذ توصياتها وإزالة المخالفات المسجلة، مع منحها مهلة حتى عام 2020 للالتزام بهذه الشروط.وجاء القرار بعد تصويت بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي، والبالغ عددهم 21 دولة، خلال اجتماعها ليتوج بذلك جهوداً استمرت نحو ثلاثة عقود سعت خلالها العراق لإدراج بابل على اللائحة الدولية.وفي كلمته خلال الاجتماع، أعلن وزير الثقافة والسياحة العراقي السابق، عبد الأمير الحمداني تخصيص 200 مليون دولار لدعم مشاريع الحفاظ على بابل وصونها.وبذلك، انضمت بابل إلى قائمة اليونسكو التي تضم 878 موقعاً حول العالم، أغلبها مواقع ثقافية إلى جانب عدد أقل من المواقع الطبيعية والمختلطة، وتهدف هذه القائمة إلى حماية التراث الإنساني وضمان استمراره للأجيال المقبلة.
https://sarabic.ae/20250515/من-بابل-إلى-قلب-روسيا-الخط-العراقي-يسطر-حروفا-من-ذهب-في-قازان-فيديو-1100579591.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/18/1104084859_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_65c1b07d0cb2202012daa2dcd5f5318f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, سبوتنيك, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, سبوتنيك, تقارير سبوتنيك, حصري

بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام

12:00 GMT 27.08.2025 (تم التحديث: 12:01 GMT 27.08.2025)
© Sputnik . HASSAN NABILبابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
بين أطلال حضارة عمرها آلاف السنين، تقف مدينة بابل الأثرية شاهدة على تاريخ صنع مجد البشرية، لكنها اليوم، تواجه واقعا مختلفا والإهمال يطغى على كنوزها، وغياب بنى تحتية تجعلها مجرد محطة عابرة للسياح لا تتجاوز ساعات قليلة.
وفي الوقت الذي تحول فيه دول مثل مصر آثارها إلى رافد اقتصادي يدر مليارات الدولارات سنوياً، تبقى بابل، بكنوزها الفريدة وعلى رأسها الجنائن المعلقة، أسيرة الإهمال والفرص الضائعة.

الإهمال يحرم المدينة من تحولها لمركز سياحي عالمي

ويقول المواطن عمار الطائي، من محافظة بابل، لـ "سبوتنيك"، إن هناك إهمالاً واضحاً للمواقع الأثرية في المدينة"، مشيراً إلى أن "العديد من سكان بابل لم يزوروا حتى اليوم الجنائن المعلقة، التي تُعد إحدى عجائب الدنيا السبع".
ويضف الطائي، أنه "لو جرى الاهتمام بالسياحة الأثرية والدينية في العراق، وخصوصاً في بابل، لما بقي العراق يعتمد على النفط، فالسياحة اليوم تشكل مورداً اقتصادياً مهماً في معظم بلدان العالم"، لافتاً إلى أن "الحكومات المتعاقبة لم تُولِ هذا الملف العناية الكافية".
ويشير إلى أن "محاولات حكومة بابل الحالية لإعادة النشاط السياحي لا تزال أقل من مستوى الطموح"، مؤكداً الحاجة إلى دور أكبر من الجهات المعنية لدعم السياحة الأثرية والدينية في المحافظة.
© Sputnik . HASSAN NABILبابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
© Sputnik . HASSAN NABIL
ويبين الطائي، أن "الزوار من مختلف دول العالم يأتون إلى بابل، لكنها محطة قصيرة جداً، إذ لا تتوفر فيها فنادق أو خدمات إقامة، ما يجبر السائح على قضاء ساعتين أو ثلاث ساعات في الموقع الأثري ثم العودة إلى بغداد للمبيت فيها، كونها تمتلك فنادق وخدمات تلبي احتياجاتهم".
ويختم بالقول: إن الإهمال الحكومي للآثار في بابل وفي عموم العراق حرم هذه المواقع من أن تكون رافدا اقتصاديا مهما للمحافظات، في حين أنها تمتلك مقومات سياحية هائلة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
© Sputnik . HASSAN NABILبابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
© Sputnik . HASSAN NABIL
وتمتد مدينة بابل الأثرية على مساحة تقارب عشرة كيلومترات مربعة، لم يستكشف منها حتى الآن سوى نحو 18% فقط، ورغم ذلك نجحت أخيراً في الانضمام إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وتعد بابل القديمة واحدة من أعظم مدن العالم القديم، إذ ازدهرت كمدينة محصنة تحوي معابد شاهقة وأبراجاً مشيدة بالطوب الطيني، وشكلت مركزاً للحضارة البابلية التي تعاقبت عليها سلالات حكمت المنطقة بين عامي 1880 قبل الميلاد و500 قبل الميلاد.
المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
"من بابل إلى قلب روسيا"... الخط العراقي يسطر حروفا من ذهب في قازان... فيديو
15 مايو, 16:13 GMT
ويُسجل التاريخ أسماء بارزة ارتبطت ببابل مثل الملك المشرّع حمورابي، والملك نبوخذ نصر الثاني الذي شهدت عهوده أوج ازدهارها. وتحتضن المدينة اليوم إرثاً عمرانياً وثقافياً خالداً يتمثل في بوابة عشتار الشهيرة، وأسد بابل، ومسلة حمورابي، وبرج بابل الأسطوري، فضلاً عن حدائقها المعلقة التي عُدّت إحدى عجائب الدنيا السبع في العصور القديمة.
© Sputnik . HASSAN NABILبابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
© Sputnik . HASSAN NABIL

بابل قادرة على إنعاش الاقتصاد لو استثمرت آثارها

إلى ذلك، يقول الصحفي علي العجيلي من محافظة بابل، إن "مقارنة بسيطة بين الأهرامات في مصر ومدينة بابل الأثرية تكشف حجم الفارق في الاهتمام بالآثار".
© Sputnik . HASSAN NABILبابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
© Sputnik . HASSAN NABIL
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يوضح العجيلي، أن "الحكومة المصرية فتحت الأبواب أمام السياح، وفرت الأمن والخدمات والفنادق، بينما نحن هنا في بابل نرى العكس تماماً، فلا توجد فنادق أو بنى تحتية تساعد الزائر على البقاء أكثر من ساعة أو ساعتين، وبالتالي لا يمكن للسائح القادم من مناطق بعيدة أن يقيم يومًا أو يومين ليستمتع بالمدينة".
© Sputnik . HASSAN NABILبابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
© Sputnik . HASSAN NABIL
ويشير إلى أن "محافظة بابل لو جرى استثمارها بالشكل الصحيح، فإنها لا تحتاج إلى موازنة من الحكومة المركزية، بل يمكن أن تعتمد على السياحة وحدها كما يعتمد العراق على النفط".
ويتحدث العجيلي، قائلا: إن "الجنائن المعلقة، وهي إحدى عجائب الدنيا السبع، تعاني من الإهمال وعدم الاهتمام من قبل الجهات المعنية"، منتقداً القيود المفروضة على المؤسسات الإعلامية قائلاً: "حتى عندما نحاول أن نُظهر بابل للعالم عبر التصوير، نصطدم برسوم باهظة تفرضها هيئة الآثار، مبالغ لا تستطيع المؤسسات تحمّلها، في حين أن المفترض أن تُشجع الدولة على الترويج للمدينة بدلاً من عرقلته".
© Sputnik . HASSAN NABILبابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
© Sputnik . HASSAN NABIL
ويختم العجيلي حديثه قائلا إن "بابل اليوم بحاجة إلى إدارة واعية ورؤية استثمارية واضحة، فهي قادرة على أن تكون وجهة سياحية عالمية تغني العراق عن كثير من أزماته الاقتصادية".
© Sputnik . HASSAN NABILبابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
© Sputnik . HASSAN NABIL
وفي العام 2019، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) موقع بابل الأثري، أحد أبرز معالم حضارة بلاد ما بين النهرين، ضمن قائمة التراث العالمي، مشترطة على السلطات العراقية تنفيذ توصياتها وإزالة المخالفات المسجلة، مع منحها مهلة حتى عام 2020 للالتزام بهذه الشروط.
وجاء القرار بعد تصويت بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي، والبالغ عددهم 21 دولة، خلال اجتماعها ليتوج بذلك جهوداً استمرت نحو ثلاثة عقود سعت خلالها العراق لإدراج بابل على اللائحة الدولية.
© Sputnik . HASSAN NABILبابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
بابل بين العجائب والإهمال.. آثار تاريخية أمام أعين العالم بلا اهتمام
© Sputnik . HASSAN NABIL
وفي كلمته خلال الاجتماع، أعلن وزير الثقافة والسياحة العراقي السابق، عبد الأمير الحمداني تخصيص 200 مليون دولار لدعم مشاريع الحفاظ على بابل وصونها.
وبذلك، انضمت بابل إلى قائمة اليونسكو التي تضم 878 موقعاً حول العالم، أغلبها مواقع ثقافية إلى جانب عدد أقل من المواقع الطبيعية والمختلطة، وتهدف هذه القائمة إلى حماية التراث الإنساني وضمان استمراره للأجيال المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала