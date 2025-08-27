https://sarabic.ae/20250827/بوتين-يهنئ-وحدتين-من-القوات-المسلحة-الروسية-لحصولهما-على-لقب-الحرس-الروسي-1104211012.html
بوتين يهنئ وحدتين من القوات المسلحة الروسية لحصولهما على لقب "الحرس" الروسي
بوتين يهنئ وحدتين من القوات المسلحة الروسية لحصولهما على لقب "الحرس" الروسي
27.08.2025
وجاء في برقية التهنئة التي نشرت في موقع الكرملين: "أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منح اللواء والفوج لقب "الحرس" هو فخر عظيم وتقدير للمزايا الخاصة والبطولة الجماعية والشجاعة والصمود التي أظهروها في الدفاع عن الوطن ومصالح روسيا".وتابع: "إنني على ثقة بأنكم، أيها الحرس، ستواصلون الوفاء بوعدكم في خدمة الوطن بشرف، وضمان أمن مواطنينا وعيشهم بسلامٍ واطمئنان".وفي وقت سابق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بمنح لقب "الحرس" الفخري لفوج المهندسين رقم 6 ولواء المدفعية رقم 30.
الأخبار
ar_EG
بوتين يهنئ وحدتين من القوات المسلحة الروسية لحصولهما على لقب "الحرس" الروسي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، وحدتين من القوات المسلحة الروسية وهما فوج المهندسين رقم 6 ولواء المدفعية رقم 30 على منحهما لقب "الحرس"، مشيدا بالخصال والبطولة الجماعية والشجاعة والصمود التي أظهرها الجنود.
وجاء في برقية التهنئة التي نشرت في موقع الكرملين: "أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منح اللواء والفوج لقب "الحرس" هو فخر عظيم وتقدير للمزايا الخاصة والبطولة الجماعية والشجاعة والصمود التي أظهروها في الدفاع عن الوطن ومصالح روسيا".
وأضاف أن شجاعة أفراد اللواء والفوج خلال العملية العسكرية الخاصة، هي نموذج للواجب العسكري والشجاعة والتفاني والكفاءة المهنية العالية.
وتابع: "إنني على ثقة بأنكم، أيها الحرس، ستواصلون الوفاء بوعدكم في خدمة الوطن بشرف، وضمان أمن مواطنينا وعيشهم بسلامٍ واطمئنان".
وفي الختام، تمنى بوتين لقيادتي الوحدتين وأفرادهما دوام الصحة والنجاح.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بمنح لقب "الحرس" الفخري لفوج المهندسين رقم 6 ولواء المدفعية رقم 30.