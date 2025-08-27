عربي
حكومة بغداد تراهن على "حل عائم".. والنواب يحذرون من هدر مليارات جديدة
حصري
حصري
في وقت يبحث فيه العراق خلف حلول عاجلة لأزمته المزمنة في الكهرباء، ترسو على موانئه بواخر تركية عملاقة لتوليد الطاقة، حاملة وعوداً بإنقاذ الشبكة الوطنية من الانهيار.
لكن هذه الخطوة التي تروّج لها الحكومة كإنجاز استراتيجي، تواجه عاصفة من الانتقادات النيابية والاقتصادية والإعلامية، وسط تحذيرات من "هدر مالي ضخم" واتهامات بأنها مجرد "حلول ترقيعية" تُثقل كاهل البلاد بدلاً من انتشالها من الظلام.

واستقبل رصيف رقم (9) في ميناء أم قصر الجنوبي في العراق، الأسبوع الماضي، أول باخرة تركية عائمة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية تبلغ 125 ميغاواط، وذلك في إطار عقد حكومي يهدف إلى تعزيز قدرات منظومة الكهرباء الوطنية بأكثر من 250 ميغاواط يومياً.

وبحسب مصادر في وزارة الكهرباء، فإن الباخرة التوليدية الثانية، وبالقدرة الإنتاجية ذاتها، ستصل إلى الميناء خلال نحو شهر، ضمن خطة حكومية تعتمد حلولاً عاجلة ومرحلية لمعالجة أزمة الطاقة.
© Sputnik . Hassan Nabilأزمة الكهرباء في العراق
أزمة الكهرباء في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
أزمة الكهرباء في العراق
© Sputnik . Hassan Nabil
يذكر أن شركة "كار باور شيب" التركية، المتخصصة بمحطات الطاقة العائمة، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع عقد مع الحكومة العراقية لتزويد البلاد بما يصل إلى 590 ميغاواط من الكهرباء، بهدف تحقيق استقرار أكبر في الشبكة الوطنية.
هجوم نيابي على القرار
انتقد عضو مجلس النواب العراقي، عامر عبد الجبار، مشروع توليد الطاقة الكهربائية عبر البواخر، واصفاً إياه بالفاشل وغير المجدي اقتصادياً في بلد بحجم العراق.

ويقول عبد الجبار، لـ"سبوتنيك"، إن "مشروع الباخرة قد يُستخدم كحل مؤقت لأيام قليلة في دول صغيرة، لكنه لا يصلح للعراق"، موضحاً أن "الباخرة تحجز رصيفاً كاملاً، وتحتاج إلى وقود بكلف باهظة، فضلاً عن تكاليف إضافية لنقل الغاز والمياه وتشغيلها، وهو ما يجعل إنتاج الكهرباء عبرها غير اقتصادي إطلاقاً".

وأضاف: "وزارة الكهرباء سبق وأن جلبت بواخر مماثلة لكنها أثبتت فشلها"، مبيناً أن "هذه المشاريع تفتح باباً للهدر والفساد وتكبّد المال العام خسائر كبيرة".
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
"الحشد الشعبي" في العراق.. من جبهات القتال إلى معركة البرلمان
أمس, 11:14 GMT
وأوضح أن "الكلفة التي تُصرف على البواخر يمكن استثمارها بشكل أفضل في إنشاء محطات توليد ثابتة أو التوسع باستخدام الطاقة الشمسية"، مشيراً إلى أن "العراق قادر خلال خمس سنوات على بناء منظومة طاقة نظيفة ومستدامة تُغني عن الحلول الترقيعية".
وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت، أمس الأربعاء، عن خطة لرسو وحدتين عائمتين لتوليد الكهرباء في ميناءي خور الزبير وأم قصر بمحافظة البصرة، على أن يبدأ تشغيلهما خلال شهر.
تحذيرات من هدر المال العام
في المقابل، يحذّر الإعلامي العراقي أحمد الدليمي، من خطورة لجوء الحكومة إلى استقدام بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، معتبراً أن هذه المشاريع تمثل عبئاً اقتصادياً كبيراً على العراق.
© Sputnik . Hassan Nabilأزمة الكهرباء في العراق
أزمة الكهرباء في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
أزمة الكهرباء في العراق
© Sputnik . Hassan Nabil

وقال الدليمي، لـ "سبوتنيك": "هناك باخرة لتوليد الكهرباء وصلت بالفعل إلى محافظة البصرة، وأخرى في طريقها خلال الأيام المقبلة، لكن أسعارها تبدو خيالية مقارنةً بالوضع الاقتصادي الحالي للبلد".

وأوضح أن "الحكومة العراقية تتحدث عن ارتفاع كلف الجباية، في وقت تبدو أسعار الكهرباء شبه معدومة أمام ما يُدفع ثمناً لهذه البواخر"، مؤكداً أن "هذه المشاريع ستنهك الاقتصاد العراقي من دون مردود حقيقي".
ويوصف الدليمي، استقدام البواخر بأنه "مجاملة سياسية أكثر من كونه مشروعاً اقتصادياً"، داعياً الحكومة والجهات المعنية إلى "التركيز على حلول استراتيجية بديلة ومستدامة بدلاً من الاستنزاف المالي الذي قد يضاعف الأزمات".
الأكبر والأولى من نوعها.. العراق يعلن عن أكبر شحنة غاز مسال عبر مرفأ البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
الأكبر والأولى من نوعها.. العراق يعلن عن أكبر شحنة غاز مسال عبر مرفأ البصرة
25 أغسطس, 10:08 GMT
وفي ختام حديثه، يشير إلى أن "العراق ليس بحاجة لمثل هذه المشاريع المؤقتة، بل إلى رؤية اقتصادية واضحة وخطط عملية لإنتاج الطاقة بشكل دائم وفعّال”.
في غضون ذلك، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، استعداد وزارته لربط بارجتين تركيتين لتوليد الطاقة في البصرة، بقدرة إجمالية تبلغ 650 ميغاواط، معتمدة على الوقود المحلي لتعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لرفع القدرة التوليدية وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.
© Sputnik . Hassan Nabilأزمة الكهرباء في العراق
أزمة الكهرباء في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
أزمة الكهرباء في العراق
© Sputnik . Hassan Nabil
انتقاد اقتصادي للخطوة الحكومية
إلى ذلك، ينتقد الخبير الاقتصادي أمير علي، خلال حديث لـ "سبوتنيك"، لجوء العراق إلى استئجار بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، معتبراً أن هذا الإجراء يثقل كاهل الاقتصاد الوطني دون فائدة حقيقية.

ويوضح علي، أن "إيجار باخرة واحدة لمدة عام يكلف العراق نفس قيمة شراء محطة ثابتة كانت الدولة قادرة على إنشائها خلال فترة زمنية قصيرة، بل ربما محطة أكبر وأفضل"، مضيفاً أن "الاستثمار الحالي منح الأرض والقروض للمستثمرين، ما يجعلهم المستفيدين الرئيسيين، بينما العراق لم يحقق أي تقدم ملموس في بناء محطات جديدة".

ويشير إلى أن "الدولة كانت تستطيع الاعتماد على الطاقة النظيفة بعيداً عن الغاز والنفط، ورفض الخيارات المؤقتة مثل البواخر"، لافتاً إلى أن "العراق مرتبط باتفاقيات مع شركات محلية ودولية، وكان من المفترض تفعيل هذه الاتفاقيات بدلاً من دفع أموال إضافية مقابل استئجار محطات مؤقتة".
© Sputnik . Hassan Nabilأزمة الكهرباء في العراق
أزمة الكهرباء في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
أزمة الكهرباء في العراق
© Sputnik . Hassan Nabil
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء العراقي، موافقته على تزويد الشبكة الوطنية بمحطات عائمة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إجمالية تصل إلى 590 ميغاواط.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن المجلس صوّت على تعديل قراره رقم (437 لسنة 2025)، بما يتيح لوزارة الكهرباء التعاقد المباشر مع تحالف "كار بور" وشركة BKPS، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بهدف إضافة هذه القدرة الإنتاجية إلى المنظومة الوطنية عبر بواخر توليدية.

كما أوضح البيان، أن هذا القرار يأتي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد من خلال حلول سريعة وفعالة.
"الحشد الشعبي" في العراق.. من جبهات القتال إلى معركة البرلمان
العراق يرفع قدرة تكرير النفط في سبيل تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي
