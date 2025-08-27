https://sarabic.ae/20250827/طهران-تحمل-الحكومة-الأسترالية-مسؤولية-ما-يترتب-على-قرارها-بطرد-السفير-الإيراني-1104174715.html

طهران تحمل الحكومة الأسترالية مسؤولية ما يترتب على قرارها بطرد السفير الإيراني

وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أنها "ترفض بشكل قاطع الاتهام الموجَّه ضد إيران بشأن الترويج لمعاداة السامية، وتلفت انتباه الحكومة الأسترالية إلى هذه الحقيقة التاريخية الموثَّقة وهي أن ظاهرة معاداة السامية هي في الأساس ظاهرة غربية-أوروبية ظهرت بأشكال متعددة في فترات زمنية مختلفة".وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإذ تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مماثلة، تدعو الطرف الأسترالي إلى إعادة النظر في هذا القرار الخاطئ، وتحمل الحكومة الأسترالية مسؤولية ما يترتب على هذا القرار من آثار وتبعات، بما في ذلك المشاكل التي ستواجه الجالية الإيرانية المثقفة المقيمة في هذا البلد".وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، إن "اتهامات أستراليا لطهران بتنفيذ هجمات معادية لليهود مرفوضة"، مؤكدة أنها تدرس الرد على قرارها طرد سفيرها.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، إن "سياسات إيران لا تعادي اليهودية ومزاعم أستراليا زائفة"، مؤكدا أن "قرار أستراليا ضد العلاقات الثنائية متأثر بالشؤون الداخلية الأسترالية".وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في وقت سابق اليوم، أن حكومته قررت طرد السفير الإيراني من البلاد، متهمة طهران بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في ملبورن وسيدنيوقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: "كانت هذه أعمال عدوان استثنائية وخطيرة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية، كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا".وتابع ألبانيزي: "جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة"، مؤكداً أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، خلال مؤتمر صحافي إن أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة مسؤولين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.وتوجد سفارة أسترالية في طهران منذ العام 1968. وتعد هذه المرة الأولى التي تطرد فيها كانبيرا سفيرا منذ الحرب العالمية الثانية.ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت منازل ومدارس ومعابد يهودية ومركبات في أستراليا لأعمال تخريب.

