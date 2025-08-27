https://sarabic.ae/20250827/نائب-رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-لا-خيار-سوى-إنهاء-الحرب-بالطريقة-التي-بدأت-1104189663.html

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: لا خيار سوى إنهاء الحرب بالطريقة التي بدأت

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: لا خيار سوى إنهاء الحرب بالطريقة التي بدأت

سبوتنيك عربي

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، إن "الحرب ذاهبة إلى نهاياتها وستعقبها معركة التنمية والتعمير والمصالحات المجتمعية لإصلاح ما علق... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-27T12:20+0000

2025-08-27T12:20+0000

2025-08-27T12:20+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_5b061e5961f49180d81d068ae7573d09.jpg

وجدد عقار، "موقف الحكومة الرافض للتفاوض"، مؤكدا انه "لا خيار سوى إنهاء الحرب بالطريقة التي بدأت"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سوناوأضاف أنه "لا مجال للدعم السريع في الحياة السياسية والتنفيذية في السودان"، متابعا: "قرار الشعب السوداني أنه لامكان ولا مجال لمشاركة المليشيا المتمردة في الحياة السياسية بالبلاد باعتبارهم مرتزقة وعليهم أن يبحثوا عن مكانة لهم في الدول التي أتوا منها".وشدّد على أن "ما أحدثته المليشيا المتمردة من خراب وتدمير ممنهج للبنية التحتية بالسودان وولاية الجزيرة بوجه خاص قد قضي تماماً على أي فرصة لها لكي تكون جزءاً من السودان مهما كلّف الأمر ".ويوم الأربعاء الماضي، دعت أمريكا وشركاؤها من الأمم المتحدة والشرق الأوسط، الأطراف المتحاربة في السودان إلى الحفاظ على طرق إمداد المساعدات الإنسانية، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20250824/البرهان-التمرد-في-السودان-لن-تقوم-له-قائمة-بعد-اليوم-1104091995.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي