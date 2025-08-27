https://sarabic.ae/20250827/نائب-رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-لا-خيار-سوى-إنهاء-الحرب-بالطريقة-التي-بدأت-1104189663.html
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: لا خيار سوى إنهاء الحرب بالطريقة التي بدأت
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: لا خيار سوى إنهاء الحرب بالطريقة التي بدأت
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، إن "الحرب ذاهبة إلى نهاياتها وستعقبها معركة التنمية والتعمير والمصالحات المجتمعية لإصلاح ما علق... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
وجدد عقار، "موقف الحكومة الرافض للتفاوض"، مؤكدا انه "لا خيار سوى إنهاء الحرب بالطريقة التي بدأت"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سوناوأضاف أنه "لا مجال للدعم السريع في الحياة السياسية والتنفيذية في السودان"، متابعا: "قرار الشعب السوداني أنه لامكان ولا مجال لمشاركة المليشيا المتمردة في الحياة السياسية بالبلاد باعتبارهم مرتزقة وعليهم أن يبحثوا عن مكانة لهم في الدول التي أتوا منها".وشدّد على أن "ما أحدثته المليشيا المتمردة من خراب وتدمير ممنهج للبنية التحتية بالسودان وولاية الجزيرة بوجه خاص قد قضي تماماً على أي فرصة لها لكي تكون جزءاً من السودان مهما كلّف الأمر ".ويوم الأربعاء الماضي، دعت أمريكا وشركاؤها من الأمم المتحدة والشرق الأوسط، الأطراف المتحاربة في السودان إلى الحفاظ على طرق إمداد المساعدات الإنسانية، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
الأخبار
ar_EG
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: لا خيار سوى إنهاء الحرب بالطريقة التي بدأت
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، إن "الحرب ذاهبة إلى نهاياتها وستعقبها معركة التنمية والتعمير والمصالحات المجتمعية لإصلاح ما علق بالنفوس وإزالة الغبن وما حدث من تجاوزات".
وجدد عقار، "موقف الحكومة الرافض للتفاوض"، مؤكدا انه "لا خيار سوى إنهاء الحرب بالطريقة التي بدأت"، حسب وكالة
الأنباء السودانية - سونا
وأضاف أنه "لا مجال للدعم السريع في الحياة السياسية والتنفيذية في السودان"، متابعا: "قرار الشعب السوداني أنه لامكان ولا مجال لمشاركة المليشيا المتمردة في الحياة السياسية بالبلاد باعتبارهم مرتزقة وعليهم أن يبحثوا عن مكانة لهم في الدول التي أتوا منها".
وشدّد على أن "ما أحدثته المليشيا المتمردة من خراب وتدمير ممنهج للبنية التحتية بالسودان وولاية الجزيرة بوجه خاص قد قضي تماماً على أي فرصة لها لكي تكون جزءاً من السودان مهما كلّف الأمر ".
ويوم الأربعاء الماضي، دعت أمريكا وشركاؤها من الأمم المتحدة والشرق الأوسط، الأطراف المتحاربة في السودان إلى الحفاظ على طرق إمداد المساعدات الإنسانية، وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.