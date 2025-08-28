https://sarabic.ae/20250828/الشرع-يبحث-الوضع-الأمني-مع-رئيس-المخابرات-العراقية-في-دمشق-1104250668.html
الشرع يبحث الوضع الأمني مع رئيس المخابرات العراقية في دمشق
استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، في العاصمة دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات...
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء (العراقي محمد شياع السوداني) التقى رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، ونقل رسالة من رئيس الوزراء إلى الرئيس السوري تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتجاوز التحديات المشتركة".وهذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق منذ تولي الشرع السلطة في سوريا، حيث التقى الجانبان أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي.كما أثنى على توجهه الاقتصادي واهتمامه بقضايا التنمية ورفع المعاناة عن الشعب العراقي، وقال إن "الشعبين السوري والعراقي يمثلان حالة متقاربة فرقت بينهم في الماضي القيادات السياسية ويمكن للبلدين الاستفادة من المشاريع الاقتصادية المشتركة. وأعلم ما تشكله الانتخابات العراقية القادمة من ضغوط سياسية وأستغرب من قوى عراقية تدخلت بالشأن السوري ولما رجعت قامت تهاجمنا مع أننا لم نطالبهم باعتذار".
استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، في العاصمة دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء (العراقي محمد شياع السوداني) التقى رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، ونقل رسالة من رئيس الوزراء إلى الرئيس السوري تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتجاوز التحديات المشتركة".
وأضافت الوكالة أن "اللقاء تناول مواضيع أمن الحدود ومكافحة اﻹرهاب بالإضافة إلى أوضاع الجالية العراقية في سوريا"، مؤكدة أنه "تم الاتفاق على زيادة التعاون اﻷمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وهذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق منذ تولي الشرع السلطة في سوريا، حيث التقى الجانبان أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
يذكر أن الشرع كان قد ثمّن الأسبوع الماضي، موقف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعدم التدخل بالشأن السوري.
كما أثنى على توجهه الاقتصادي واهتمامه بقضايا التنمية ورفع المعاناة عن الشعب العراقي، وقال إن "الشعبين السوري والعراقي يمثلان حالة متقاربة فرقت بينهم في الماضي القيادات السياسية ويمكن للبلدين الاستفادة من المشاريع الاقتصادية المشتركة. وأعلم ما تشكله الانتخابات العراقية القادمة من ضغوط سياسية وأستغرب من قوى عراقية تدخلت بالشأن السوري ولما رجعت قامت تهاجمنا مع أننا لم نطالبهم باعتذار".