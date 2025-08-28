الشرع يبحث الوضع الأمني مع رئيس المخابرات العراقية في دمشق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250828/الشرع-يبحث-الوضع-الأمني-مع-رئيس-المخابرات-العراقية-في-دمشق-1104250668.html
الشرع يبحث الوضع الأمني مع رئيس المخابرات العراقية في دمشق
الشرع يبحث الوضع الأمني مع رئيس المخابرات العراقية في دمشق
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، في العاصمة دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T20:38+0000
2025-08-28T20:38+0000
أخبار سوريا اليوم
حول العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1c/1104250883_5:0:2560:1437_1920x0_80_0_0_2fd2e23f94759305bf36afb3f4ee8730.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء (العراقي محمد شياع السوداني) التقى رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، ونقل رسالة من رئيس الوزراء إلى الرئيس السوري تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتجاوز التحديات المشتركة".وهذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق منذ تولي الشرع السلطة في سوريا، حيث التقى الجانبان أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي.كما أثنى على توجهه الاقتصادي واهتمامه بقضايا التنمية ورفع المعاناة عن الشعب العراقي، وقال إن "الشعبين السوري والعراقي يمثلان حالة متقاربة فرقت بينهم في الماضي القيادات السياسية ويمكن للبلدين الاستفادة من المشاريع الاقتصادية المشتركة. وأعلم ما تشكله الانتخابات العراقية القادمة من ضغوط سياسية وأستغرب من قوى عراقية تدخلت بالشأن السوري ولما رجعت قامت تهاجمنا مع أننا لم نطالبهم باعتذار".
https://sarabic.ae/20250828/الشرع-يصدر-مرسوما-بتشكيل-لجنة-الهيئة-الوطنية-للعدالة-الانتقالية-في-سوريا-1104248092.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1c/1104250883_507:0:2423:1437_1920x0_80_0_0_109255f0f38eabf53beff14c28d3f647.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق
أخبار سوريا اليوم, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق

الشرع يبحث الوضع الأمني مع رئيس المخابرات العراقية في دمشق

20:38 GMT 28.08.2025
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republicاستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في العاصمة دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري
استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في العاصمة دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republic
تابعنا عبر
استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، في العاصمة دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء (العراقي محمد شياع السوداني) التقى رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، ونقل رسالة من رئيس الوزراء إلى الرئيس السوري تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتجاوز التحديات المشتركة".

وأضافت الوكالة أن "اللقاء تناول مواضيع أمن الحدود ومكافحة اﻹرهاب بالإضافة إلى أوضاع الجالية العراقية في سوريا"، مؤكدة أنه "تم الاتفاق على زيادة التعاون اﻷمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
الشرع يصدر مرسوما بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا
19:40 GMT
وهذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق منذ تولي الشرع السلطة في سوريا، حيث التقى الجانبان أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

يذكر أن الشرع كان قد ثمّن الأسبوع الماضي، موقف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعدم التدخل بالشأن السوري.

كما أثنى على توجهه الاقتصادي واهتمامه بقضايا التنمية ورفع المعاناة عن الشعب العراقي، وقال إن "الشعبين السوري والعراقي يمثلان حالة متقاربة فرقت بينهم في الماضي القيادات السياسية ويمكن للبلدين الاستفادة من المشاريع الاقتصادية المشتركة. وأعلم ما تشكله الانتخابات العراقية القادمة من ضغوط سياسية وأستغرب من قوى عراقية تدخلت بالشأن السوري ولما رجعت قامت تهاجمنا مع أننا لم نطالبهم باعتذار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала