أمساليوم
بث مباشر
تمتلكها القاهرة.. مسؤول مصري يكشف مواصفات راجمة الصواريخ "رعد 200" والمدرعة "سينا 200"
تمتلكها القاهرة.. مسؤول مصري يكشف مواصفات راجمة الصواريخ "رعد 200" والمدرعة "سينا 200"
سبوتنيك عربي
صرح المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي، بأن "راجمة الصواريخ "رعد 200" يمكنها العمل على الأرض الممهدة أو الأرض غير الممهدة، وهي باكورة... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T11:32+0000
2025-08-28T11:32+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096489895_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_743a1248f318bd0272bf55de5feca279.jpg
وأضاف رسمي عبر قناة "إكسترا نيوز": "رعد 200" راجمة صواريخ يمكنها حمل 30 صاروخ مختلفة، ويمكنها إطلاق 30 صاروخ في نفس التوقيت، خلال 15 ثانية، وهو ما يمنحنا قوة ردع". وحول المركبة المدرعة "سينا 200"، قال رسمي: "هي مركبة متعددة المهام، وجرى طرح أول نسخة منها في معرض "إيديكس 2021"، ثم جرى طرح نسخة أخرى منها في "إيديكس 2023"، وهو ما يؤكد أننا نطوّر إنتاج السلاح، ولا نكتفي بالإنتاج".وحول تصنيع الصلب المدرع محليا، قال رسمي: "رعد 200" و"سينا 200" مركبات مدرعة، وبالتالي، فإن هناك حاجة إلى الصلب الذي ننتج منه هذه المركبات، وكان ذلك أمرًا صعبًا للغاية في الحصول عليه من الخارج، وجرى العمل على صنع الصلب المدرع في إحدى شركات الإنتاج الحربي بالتعاون مع كبرى شركات الصلب في مصر (قطاع خاص)، وهو ما يعني أن الإنتاج الحربي ليس صناعة عسكرية بين شركات الوزارة فقط، بل نتعاون مع كل جهات الإنتاج، ونتعاون مع القطاع الخاص". وتطرق رسمي، في حواره، إلى الرشاش المتعدد، مؤكدًا، أنه منتج مصري 100%، قائلا: "هذا الرشاش باكورة الفكر والبحث والتطوير، وأصبح هذا الرشاش متعددا يمكنه إطلاق الطلقات بكميات كبيرة، ويستخدمه الجيش". وكان الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، قد التقى مطلع هذا الشهر، بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من وحدات المظلات والصاعقة المصرية.وبحسب العميد غريب غريب، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، يأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تنظمها القيادة العامة لمتابعة الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين، والاطلاع على مستوى الاستعداد القتالي لأفراد القوات المسلحة، ودورهم الحيوي في حماية الأمن القومي المصري. وخلال اللقاء، ألقى قائد قوات الصاعقة المصرية اللواء أركان حرب عبد القادر عمارة حبيب، كلمة أكد فيها أن "رجال القوات الخاصة يواصلون العمل بلا توقف، ليلا ونهارا، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن"، مشيرًا إلى "الدعم الكبير الذي توفره القيادة العامة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية ضمن منظومة القوات المسلحة المتكاملة"، وفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.وأكد وزير الدفاع المصري، في كلمته، "أهمية الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة القتالية، والارتقاء بالمهارات البدنية والمهارية بالتدريب المستمر، مع التمسك بالروح المعنوية العالية التي تجعل القوات المسلحة دائمًا حصنًا منيعًا ودرعًا قويًا لمصر وشعبها".
تمتلكها القاهرة.. مسؤول مصري يكشف مواصفات راجمة الصواريخ "رعد 200" والمدرعة "سينا 200"

11:32 GMT 28.08.2025
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattahقوات من الجيش المصري
قوات من الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattah
صرح المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي، بأن "راجمة الصواريخ "رعد 200" يمكنها العمل على الأرض الممهدة أو الأرض غير الممهدة، وهي باكورة الإنتاج الحربي المصري في معرض "إيديكس 2023".
وأضاف رسمي عبر قناة "إكسترا نيوز": "رعد 200" راجمة صواريخ يمكنها حمل 30 صاروخ مختلفة، ويمكنها إطلاق 30 صاروخ في نفس التوقيت، خلال 15 ثانية، وهو ما يمنحنا قوة ردع".
وحول المركبة المدرعة "سينا 200"، قال رسمي: "هي مركبة متعددة المهام، وجرى طرح أول نسخة منها في معرض "إيديكس 2021"، ثم جرى طرح نسخة أخرى منها في "إيديكس 2023"، وهو ما يؤكد أننا نطوّر إنتاج السلاح، ولا نكتفي بالإنتاج".
الجيش المصري يرفع راية النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
خبير عسكري: إسرائيل غير قادرة على خوض حرب مع مصر.. والجيش المصري في حالة استعداد دائم
11 أغسطس, 13:02 GMT

وأوضح مستشار وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي: "المركبة المدرعة "سينا 200"، هي أول مركبة مدرعة ناقلة للجنود، ويمكنها حمل قاذفة قنابل أو رشاش كحماية لها".

وحول تصنيع الصلب المدرع محليا، قال رسمي: "رعد 200" و"سينا 200" مركبات مدرعة، وبالتالي، فإن هناك حاجة إلى الصلب الذي ننتج منه هذه المركبات، وكان ذلك أمرًا صعبًا للغاية في الحصول عليه من الخارج، وجرى العمل على صنع الصلب المدرع في إحدى شركات الإنتاج الحربي بالتعاون مع كبرى شركات الصلب في مصر (قطاع خاص)، وهو ما يعني أن الإنتاج الحربي ليس صناعة عسكرية بين شركات الوزارة فقط، بل نتعاون مع كل جهات الإنتاج، ونتعاون مع القطاع الخاص".

وقال وليد رسمي إن "المدفع المتطور "كي 9" من أقوى المدفعيات الموجودة في حلف الناتو، ومفضلة جدا في معظم دولها"، مواصلًا: "تعاونّا مع دولة كبرى في هذا الأمر، ونقوم بعمل خطوط الإنتاج في إحدى شركات الإنتاج الحربي، وخلال الفترة المقبلة سيخرج إنتاج الـ"كي 9" للجيش المصري".

وتطرق رسمي، في حواره، إلى الرشاش المتعدد، مؤكدًا، أنه منتج مصري 100%، قائلا: "هذا الرشاش باكورة الفكر والبحث والتطوير، وأصبح هذا الرشاش متعددا يمكنه إطلاق الطلقات بكميات كبيرة، ويستخدمه الجيش".
قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري في العرض العسكري الذي أُقيم بالساحة الحمراء في موسكو، ضمن فعاليات الذكرى الـ80 للنصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
السيسي يقف... الجيش المصري يتألق في الساحة الحمراء خلال عرض الذكرى الـ80 للنصر على النازية
9 مايو, 08:09 GMT

وتابع مستشار وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي: "لدينا 15 شركة تصنيعية، وفي كل منها قطاع البحوث والتطوير، ومن أجل بلورة هذا الأمر، أصبح هناك مركز للبحث والتطوير يخدم على كل الشركات، وبه أعلى مستويات من العقول الفكرية والعمالة من أجل دعم كل الشركات".

وكان الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، قد التقى مطلع هذا الشهر، بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من وحدات المظلات والصاعقة المصرية.
وبحسب العميد غريب غريب، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، يأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تنظمها القيادة العامة لمتابعة الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين، والاطلاع على مستوى الاستعداد القتالي لأفراد القوات المسلحة، ودورهم الحيوي في حماية الأمن القومي المصري.
وخلال اللقاء، ألقى قائد قوات الصاعقة المصرية اللواء أركان حرب عبد القادر عمارة حبيب، كلمة أكد فيها أن "رجال القوات الخاصة يواصلون العمل بلا توقف، ليلا ونهارا، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن"، مشيرًا إلى "الدعم الكبير الذي توفره القيادة العامة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية ضمن منظومة القوات المسلحة المتكاملة"، وفقا للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.
وأكد وزير الدفاع المصري، في كلمته، "أهمية الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة القتالية، والارتقاء بالمهارات البدنية والمهارية بالتدريب المستمر، مع التمسك بالروح المعنوية العالية التي تجعل القوات المسلحة دائمًا حصنًا منيعًا ودرعًا قويًا لمصر وشعبها".
