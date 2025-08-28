https://sarabic.ae/20250828/صقور-على-متن-طائرة-بصحبة-مواطن-خليجي-فيديو-1104235810.html
صقور على متن طائرة بصحبة مواطن خليجي... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام رجل بملابس عربية خليجية، باصطحاب مجموعة من الصقور معه على متن الطائرة. 28.08.2025, سبوتنيك عربي
وأثار المشهد جدلًا واسعا بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.ولم يتم بعد معرفة اسم شركة الطيران، التي كان الرجل يسافر على متن خطوطها أو مسار الرحلة أو جنسيته.وتمكن بعض الركاب من التقاط بعض الصور التذكارية للصقور بهواتفهم المحمولة.
