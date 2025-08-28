عربي
مصر: أبلغنا واشنطن بأن الحل العملي الوحيد للوضع بغزة هو قبول مقترح وقف النار الأخير
مصر: أبلغنا واشنطن بأن الحل العملي الوحيد للوضع بغزة هو قبول مقترح وقف النار الأخير
سبوتنيك عربي
وقال عبد العاطي ردا على سؤال "سبوتنيك"، حول التواصل مع الإدارة الأمريكية وردها على "التعنت" الإسرائيلي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة: "هناك تواصل مع الجانب الأمريكي، لدي تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونتعاون معهم ونقول لهم إن الحل العملي الوحيد القائم هو القبول بهذه الصفقة المبنية على اقتراح المبعوث ويتكوف".وأضاف: "كلنا نبغي صفقة شاملة حتى لا يتكرر العدوان مرة أخرى، لكن علينا أن نكون واقعيين وعمليين من خلال طرح أمور قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وهو ما يتجسد ويتحدد في مقترح ويتكوف الذي قبلت به حركة حماس".وأكد عبد العاطي رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيرين إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
مصر: أبلغنا واشنطن بأن الحل العملي الوحيد للوضع بغزة هو قبول مقترح وقف النار الأخير

14:17 GMT 28.08.2025
© AP Photo وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن القاهرة على تواصل دائم مع الجانب الأمريكي بشأن جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحًا أنه أبلغ الأمريكيين بأن "الحل العملي الوحيد القائم" هو قبول مقترح وقف إطلاق النار الأخير، الذي قبلت به حركة "حماس" الفلسطينية.
وقال عبد العاطي ردا على سؤال "سبوتنيك"، حول التواصل مع الإدارة الأمريكية وردها على "التعنت" الإسرائيلي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة: "هناك تواصل مع الجانب الأمريكي، لدي تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونتعاون معهم ونقول لهم إن الحل العملي الوحيد القائم هو القبول بهذه الصفقة المبنية على اقتراح المبعوث ويتكوف".

وتابع: "إن ذلك بطبيعة الحال هو أفضل الخيارات المطروحة حاليًا وبما يؤسس ويؤدي إلى الوقف الكامل للحرب والعدوان والتوصل إلى الصفقة الشاملة التي نرغب بها جميعًا".

تكية جباليا ملاذ الغزيين شمال القطاع في مواجهة المجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
مصر وقطر: استخدام المساعدات "كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي" سابقة خطيرة
13:04 GMT
وأضاف: "كلنا نبغي صفقة شاملة حتى لا يتكرر العدوان مرة أخرى، لكن علينا أن نكون واقعيين وعمليين من خلال طرح أمور قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وهو ما يتجسد ويتحدد في مقترح ويتكوف الذي قبلت به حركة حماس".

وفي وقت سابق من اليوم، شدد وزيرا خارجية مصر وقطر، على أن "جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء".

وأكد عبد العاطي رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيرين إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يجري زيارة إلى قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
ويتكوف: ننوي التوصل إلى تسوية في قطاع غزة قبل نهاية العام
أمس, 04:23 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
