مصر: أبلغنا واشنطن بأن الحل العملي الوحيد للوضع بغزة هو قبول مقترح وقف النار الأخير

مصر: أبلغنا واشنطن بأن الحل العملي الوحيد للوضع بغزة هو قبول مقترح وقف النار الأخير

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن القاهرة على تواصل دائم مع الجانب الأمريكي بشأن جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحًا أنه أبلغ الأمريكيين بأن "الحل... 28.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال عبد العاطي ردا على سؤال "سبوتنيك"، حول التواصل مع الإدارة الأمريكية وردها على "التعنت" الإسرائيلي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة: "هناك تواصل مع الجانب الأمريكي، لدي تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونتعاون معهم ونقول لهم إن الحل العملي الوحيد القائم هو القبول بهذه الصفقة المبنية على اقتراح المبعوث ويتكوف".وأضاف: "كلنا نبغي صفقة شاملة حتى لا يتكرر العدوان مرة أخرى، لكن علينا أن نكون واقعيين وعمليين من خلال طرح أمور قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وهو ما يتجسد ويتحدد في مقترح ويتكوف الذي قبلت به حركة حماس".وأكد عبد العاطي رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيرين إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

