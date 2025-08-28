https://sarabic.ae/20250828/وزير-الخارجية-السعودي-الرياض-مستمرة-في-توفير-المساحة-اللازمة-للحوار-الروسي--الأوكراني-1104231614.html
وزير الخارجية السعودي: الرياض مستمرة في توفير المساحة اللازمة للحوار الروسي- الأوكراني
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التزام المملكة بتوفير المساحة اللازمة للحوار بين روسيا وأوكرانيا، بهدف دعم جهود حل الأزمة المستمرة بين البلدين.
وأشار الوزير بن فرحان، خلال إحاطة صحفية أدلى بها خلال زيارته الرسمية إلى إيطاليا، ردًا على سؤال حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى أن "حل الدولتين يظل السبيل الأمثل لتحقيق السلام في المنطقة"، مؤكدًا "توافق وجهات النظر بين الرياض وروما حول أهمية تعزيز المسار السياسي في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف الحرب"، وفقا لقناة "العربية".كما تطرق الوزير إلى العلاقات السعودية - الإيطالية، موضحًا أن هناك 250 ترخيصا لمقرات إقليمية لشركات إيطالية في المملكة.وأكد وزيرالخارجية السعودي أن "الرياض تسعى إلى تعزيز الشراكة مع إيطاليا في مختلف المجالات، مع مناقشة تفاصيل العمل المشترك في قضايا ذات اهتمام مشترك".وأضافت أن "المملكة إذ ترحب في هذا الشأن بقمة ألاسكا، التي جمعت رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، لتؤكد دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي سبيلً لحل الخلافات والنزاعات الدولية".
