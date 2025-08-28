وزير الداخلية الفرنسي: باريس على حافة الهاوية المالية

عربي
صرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، اليوم الخميس، أن فرنسا قريبة من الهاوية المالية في ظل عجز الموازنة وتزايد الدين العام.
وقال ريتيللو، متحدثًا في ندوة لمركز تحليلي: "لم تكن فرنسا قط قريبة من حافة الهاوية المالية إلى هذا الحد".وقال بايرو، يوم الاثنين، إن مسألة الثقة في الحكومة ستُطرح في جلسة استثنائية للبرلمان في 8 سبتمبر/ أيلول. وسيُجرى التصويت وسط استياء عام من إجراءات التقشف الواردة في مشروع ميزانية عام 2026. وقد أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية بالفعل عن نيتها سحب الثقة من الحكومة.وفي يوليو/تموز، قدّم بايرو مشروع قانون ميزانية 2026. وقال إن الحكومة تعتزم توفير 43.8 مليار يورو في عدد من بنود الميزانية، بدلاً من 40 مليار يورو المخطط لها سابقًا. وجاء هذا القرار "نظرًا لتدهور الوضع الأمني ​​في العالم"، والذي ستتلقى بموجبه وزارة الدفاع الفرنسية 3.5 مليار يورو إضافية.
تابعنا عبر
صرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، اليوم الخميس، أن فرنسا قريبة من الهاوية المالية في ظل عجز الموازنة وتزايد الدين العام.
وقال ريتيللو، متحدثًا في ندوة لمركز تحليلي: "لم تكن فرنسا قط قريبة من حافة الهاوية المالية إلى هذا الحد".

في أوائل أغسطس/آب، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، بأن "الدين العام للبلاد يزداد بمقدار خمسة آلاف يورو كل ثانية".

مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
وقال بايرو، يوم الاثنين، إن مسألة الثقة في الحكومة ستُطرح في جلسة استثنائية للبرلمان في 8 سبتمبر/ أيلول. وسيُجرى التصويت وسط استياء عام من إجراءات التقشف الواردة في مشروع ميزانية عام 2026. وقد أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية بالفعل عن نيتها سحب الثقة من الحكومة.
وفي يوليو/تموز، قدّم بايرو مشروع قانون ميزانية 2026. وقال إن الحكومة تعتزم توفير 43.8 مليار يورو في عدد من بنود الميزانية، بدلاً من 40 مليار يورو المخطط لها سابقًا. وجاء هذا القرار "نظرًا لتدهور الوضع الأمني ​​في العالم"، والذي ستتلقى بموجبه وزارة الدفاع الفرنسية 3.5 مليار يورو إضافية.
