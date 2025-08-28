https://sarabic.ae/20250828/وزير-الداخلية-الفرنسي-باريس-على-حافة-الهاوية-المالية--1104244370.html

وزير الداخلية الفرنسي: باريس على حافة الهاوية المالية

وزير الداخلية الفرنسي: باريس على حافة الهاوية المالية

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، اليوم الخميس، أن فرنسا قريبة من الهاوية المالية في ظل عجز الموازنة وتزايد الدين العام. 28.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-28T17:04+0000

2025-08-28T17:04+0000

2025-08-28T17:04+0000

أخبار فرنسا

اقتصاد

العالم

حول العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104345/33/1043453315_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_8a6fab2f5b1394a54335e98006cceace.jpg

وقال ريتيللو، متحدثًا في ندوة لمركز تحليلي: "لم تكن فرنسا قط قريبة من حافة الهاوية المالية إلى هذا الحد".وقال بايرو، يوم الاثنين، إن مسألة الثقة في الحكومة ستُطرح في جلسة استثنائية للبرلمان في 8 سبتمبر/ أيلول. وسيُجرى التصويت وسط استياء عام من إجراءات التقشف الواردة في مشروع ميزانية عام 2026. وقد أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية بالفعل عن نيتها سحب الثقة من الحكومة.وفي يوليو/تموز، قدّم بايرو مشروع قانون ميزانية 2026. وقال إن الحكومة تعتزم توفير 43.8 مليار يورو في عدد من بنود الميزانية، بدلاً من 40 مليار يورو المخطط لها سابقًا. وجاء هذا القرار "نظرًا لتدهور الوضع الأمني ​​في العالم"، والذي ستتلقى بموجبه وزارة الدفاع الفرنسية 3.5 مليار يورو إضافية.

https://sarabic.ae/20250827/في-تصعيد-جديد-فرنسا-تعلن-تقليص-عدد-طلبات-التأشيرة-بسفارتها-في-الجزائر-1104180733.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , اقتصاد, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن