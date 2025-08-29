https://sarabic.ae/20250829/إعلام-ترامب-يعتزم-إلغاء-حزمة-المساعدات-الخارجية-التي-أقرها-الكونغرس-1104262804.html
إعلام: ترامب يعتزم إلغاء حزمة المساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس
إعلام: ترامب يعتزم إلغاء حزمة المساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس
سبوتنيك عربي
أفادت تقرير أمريكي، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم إلغاء حزمة المساعدات الخارجية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، والتي أقرها الكونغرس (السلطة... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T09:11+0000
2025-08-29T09:11+0000
2025-08-29T09:11+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_9c484cf2fcec07f8733448ec8ec1ba75.jpg
وقال التقرير: "من المقرر أن يلغي الرئيس ترامب، ما يقرب من 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية وأموال حفظ السلام، التي وافق عليها الكونغرس".وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن الـ5 مليارات دولار المذكورة تشمل الإنفاق على المساعدات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس إيد)، وكذلك الإنفاق على أنشطة حفظ السلام والمساهمات في المنظمات الدولية.وتشمل هذه الأموال 3.2 مليارات دولار من مساعدات التنمية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و322 مليون دولار من صندوق الديمقراطية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، و521 مليون دولار من مساهمات وزارة الخارجية للمنظمات الدولية، و393 مليون دولار من مساهمات وزارة الخارجية لأنشطة حفظ السلام، و445 مليون دولار من مساعدات حفظ السلام المدرجة في ميزانية منفصلة.وفي السابق، ركّزت وزارة الكفاءة الأمريكية (DOGE)، برئاسة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك حينها، على إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد".واتهم الرئيس ترامب، الوكالة بسرقة مليارات الدولارات من ميزانية الحكومة لدفع أموال لوسائل إعلام.إعلام: قادة أوروبا يناقشون إنشاء "منطقة عازلة" في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250826/ترامب-أتوقع-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-بسرعة-كبيرة-ولا-أريد-حربا-عالمية-ثالثة--عاجل-1104169443.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_131:0:580:337_1920x0_80_0_0_ba289b895041ce27edf03d41f81948e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: ترامب يعتزم إلغاء حزمة المساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس
أفادت تقرير أمريكي، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم إلغاء حزمة المساعدات الخارجية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، والتي أقرها الكونغرس (السلطة التشريعية).
وقال التقرير: "من المقرر أن يلغي الرئيس ترامب، ما يقرب من 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية وأموال حفظ السلام، التي وافق عليها الكونغرس".
وأشار إلى أن "البيت الأبيض يعتزم استخدام حيلة تشريعية لم تُستخدم منذ 48 عامًا، جوهرها تقديم طلب إلغاء النفقات إلى الكونغرس، قبيل نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر (أيلول المقبل)، بحيث تنتهي مدة استخدام هذه الأموال قبل أن يستجيب المجلس التشريعي لطلب رئيس الدولة".
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن الـ5 مليارات دولار المذكورة تشمل الإنفاق على المساعدات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس إيد)، وكذلك الإنفاق على أنشطة حفظ السلام والمساهمات في المنظمات الدولية.
وتشمل هذه الأموال 3.2 مليارات دولار من مساعدات التنمية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و322 مليون دولار من صندوق الديمقراطية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، و521 مليون دولار من مساهمات وزارة الخارجية للمنظمات الدولية، و393 مليون دولار من مساهمات وزارة الخارجية لأنشطة حفظ السلام، و445 مليون دولار من مساعدات حفظ السلام المدرجة في ميزانية منفصلة.
وفي السابق، ركّزت وزارة الكفاءة الأمريكية (DOGE)، برئاسة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك حينها، على إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد".
واتهم الرئيس ترامب، الوكالة بسرقة مليارات الدولارات من ميزانية الحكومة لدفع أموال لوسائل إعلام.