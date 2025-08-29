https://sarabic.ae/20250829/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-الأعضاء-الدائمين-في-مجلس-الأمن-الروسي--عاجل-1104268060.html
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، العمل في مجال رابطة الدول المستقلة بأنه أحد أهم مجالات السياسة الروسية.
وقال بوتين، خلال اجتماع عملي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "سنتحدث معكم اليوم عن عملنا في أحد أهم مجالات سياستنا، ألا وهو مجال رابطة الدول المستقلة".

وأعطى الرئيس الروسي الكلمة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مضيفًا: "بعد ذلك سوف نتحدث جميعا بدورنا".

في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ستُعقد قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في العاصمة الطاجكستانية دوشانبيه. وسيسبق القمة اجتماع وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة.
29.08.2025
وقال بوتين، خلال اجتماع عملي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "سنتحدث معكم اليوم عن عملنا في أحد أهم مجالات سياستنا، ألا وهو مجال رابطة الدول المستقلة".
وأضاف :"ما هي أولوياتنا في هذا المجال، وما هي الخطوات والأهداف العاجلة، التي يجب أن نتخذها في هذا المجال الأهم بالنسبة لنا".
وأعطى الرئيس الروسي الكلمة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مضيفًا: "بعد ذلك سوف نتحدث جميعا بدورنا".
وعقد الاجتماع، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو، وحضره رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالينتينا ماتفيينكو، ونائب رئيس المجلس دميتري مدفيديف، ورئيس إدارة الرئاسة أنطون فاينو، وسكرتير المجلس سيرغي شويغو، ووزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ومدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين.
في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ستُعقد قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في العاصمة الطاجكستانية دوشانبيه. وسيسبق القمة اجتماع وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة.