ترامب يوقف مساهمات أمريكية بقيمة 521 مليون دولار في الأمم المتحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
https://sarabic.ae/20250829/ترامب-يوقف-مساهمات-أمريكية-بقيمة-521-مليون-دولار-في-الأمم-المتحدة-1104302024.html
ترامب يوقف مساهمات أمريكية بقيمة 521 مليون دولار في الأمم المتحدة
ترامب يوقف مساهمات أمريكية بقيمة 521 مليون دولار في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أوقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساهمات أمريكية في الأمم المتحدة بمبلغ 521 مليون دولار، وفقًا لطلب من البيت الأبيض بشأن خفض التمويل. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T21:43+0000
2025-08-29T21:43+0000
ترامب
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
ويشير الطلب، الذي اطلعت عليه وكالة "سبوتنيك"، إلى أن المبلغ المذكور يأتي من أصل 1.5 مليار دولار تم الاتفاق على تخصيصها لهذه الأغراض. ويشمل التمويل الأمم المتحدة وهياكل تابعة لها، بحسب الوثيقة.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أقدم الرئيس الأمريكي على تجميد مليارات الدولارات المخصصة للمساعدات الدولية، وقد كرر ترامب رغبته في أن يكون الإنفاق الخارجي متوافقاً بشكل وثيق مع نهجه "أمريكا أولاً".وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنها تواجه "أسوأ أزمة تمويلية في تاريخ القطاع الإنساني الدولي"، محذرة من تداعيات خطيرة على برامج الإغاثة حول العالم.وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية عالمياً بفارق واسع، إذ نفذت مشاريعها في أكثر من 60 دولة بشكل مباشر أو عبر شركات متعاقدة. ووفق البيانات الرسمية، بلغ حجم إنفاقها على المساعدات الدولية نحو 68 مليار دولار خلال عام 2023.
https://sarabic.ae/20250611/البنتاغون-يراجع-مبادرة-أوكوس-للتأكد-من-توافقها-مع-أجندة-ترامب-أمريكا-أولا-1101577597.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_11e922720dfb54ed2725f74fee6ede27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يوقف مساهمات أمريكية بقيمة 521 مليون دولار في الأمم المتحدة

21:43 GMT 29.08.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أوقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساهمات أمريكية في الأمم المتحدة بمبلغ 521 مليون دولار، وفقًا لطلب من البيت الأبيض بشأن خفض التمويل.
ويشير الطلب، الذي اطلعت عليه وكالة "سبوتنيك"، إلى أن المبلغ المذكور يأتي من أصل 1.5 مليار دولار تم الاتفاق على تخصيصها لهذه الأغراض. ويشمل التمويل الأمم المتحدة وهياكل تابعة لها، بحسب الوثيقة.
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
البنتاغون يراجع مبادرة "أوكوس" للتأكد من توافقها مع أجندة ترامب "أمريكا أولا"
11 يونيو, 21:24 GMT
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أقدم الرئيس الأمريكي على تجميد مليارات الدولارات المخصصة للمساعدات الدولية، وقد كرر ترامب رغبته في أن يكون الإنفاق الخارجي متوافقاً بشكل وثيق مع نهجه "أمريكا أولاً".
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنها تواجه "أسوأ أزمة تمويلية في تاريخ القطاع الإنساني الدولي"، محذرة من تداعيات خطيرة على برامج الإغاثة حول العالم.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية عالمياً بفارق واسع، إذ نفذت مشاريعها في أكثر من 60 دولة بشكل مباشر أو عبر شركات متعاقدة. ووفق البيانات الرسمية، بلغ حجم إنفاقها على المساعدات الدولية نحو 68 مليار دولار خلال عام 2023.
