ترامب يوقف مساهمات أمريكية بقيمة 521 مليون دولار في الأمم المتحدة

أوقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساهمات أمريكية في الأمم المتحدة بمبلغ 521 مليون دولار، وفقًا لطلب من البيت الأبيض بشأن خفض التمويل. 29.08.2025, سبوتنيك عربي

ويشير الطلب، الذي اطلعت عليه وكالة "سبوتنيك"، إلى أن المبلغ المذكور يأتي من أصل 1.5 مليار دولار تم الاتفاق على تخصيصها لهذه الأغراض. ويشمل التمويل الأمم المتحدة وهياكل تابعة لها، بحسب الوثيقة.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أقدم الرئيس الأمريكي على تجميد مليارات الدولارات المخصصة للمساعدات الدولية، وقد كرر ترامب رغبته في أن يكون الإنفاق الخارجي متوافقاً بشكل وثيق مع نهجه "أمريكا أولاً".وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنها تواجه "أسوأ أزمة تمويلية في تاريخ القطاع الإنساني الدولي"، محذرة من تداعيات خطيرة على برامج الإغاثة حول العالم.وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية عالمياً بفارق واسع، إذ نفذت مشاريعها في أكثر من 60 دولة بشكل مباشر أو عبر شركات متعاقدة. ووفق البيانات الرسمية، بلغ حجم إنفاقها على المساعدات الدولية نحو 68 مليار دولار خلال عام 2023.

