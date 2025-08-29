https://sarabic.ae/20250829/وزير-الخارجية-التركي-أوقفنا-التجارة-مع-إسرائيل-وأغلقنا-أجواءنا-أمامها-1104282452.html
وزير الخارجية التركي: أوقفنا التجارة مع إسرائيل وأغلقنا أجواءنا أمامها
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن أنقرة قطعت تجارتها بالكامل مع إسرائيل. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
وتابع في كلمة أمام البرلمان التركي، أن أنقرة منعت السفن التركية من التوجه إلى موانئ إسرائيل، وكذلك الطائرات الإسرائيلية من دخول مجال تركيا الجوي، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأشار فيدان إلى أن "إسرائيل ترتكب منذ عامين جريمة إبادة جماعية في غزة، ضاربة بالقيم الإنسانية عرض الحائط أمام أنظار العالم".وأكد رفض بلاده خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع، مشددا على أنها "باطلة أيا كان من يطرحها".وحذر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في كلمة من أن "استمرار الهجمات الإسرائيلية المتهورة لن يقتصر أثره على الفلسطينيين فحسب، بل سيؤدي إلى إشعال المنطقة بأكملها".وأضاف أن ما وصفه بـ"وحشية إسرائيل في غزة سُجل كإحدى أظلم الصفحات في تاريخ البشرية"، مشيرا إلى أن "مقاومة الفلسطينيين ستغيّر مجرى التاريخ، وتصبح رمزا للمضطهدين وتهز أركان نظام مهترئ".كما شدد فيدان على أن "أنقرة لن تسمح لأي طرف باستغلال مكوّنات سوريا الأصيلة بما يمس وحدة أراضيها".يشار إلى أن وزارة التجارة التركية، أعلنت العام الماضي، تعليق تصدير واستيراد جميع المنتجات مع إسرائيل حتى يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وقالت وزارة التجارة في بيان: "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد لجميع المنتجات مع إسرائيل"، مشيرة إلى "أن تركيا ستقوم بتنفيذ الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل متواصل وكاف".وأوضح البيان أن "وزارة التجارة التركية تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية لضمان عدم تأثر الفلسطينيين من القيود المفروضة على التجارة مع إسرائيل".
