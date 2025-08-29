وزير الخارجية التركي: أوقفنا التجارة مع إسرائيل وأغلقنا أجواءنا أمامها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية التركي: أوقفنا التجارة مع إسرائيل وأغلقنا أجواءنا أمامها
وزير الخارجية التركي: أوقفنا التجارة مع إسرائيل وأغلقنا أجواءنا أمامها

14:08 GMT 29.08.2025
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن أنقرة قطعت تجارتها بالكامل مع إسرائيل.
وتابع في كلمة أمام البرلمان التركي، أن أنقرة منعت السفن التركية من التوجه إلى موانئ إسرائيل، وكذلك الطائرات الإسرائيلية من دخول مجال تركيا الجوي، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأشار فيدان إلى أن "إسرائيل ترتكب منذ عامين جريمة إبادة جماعية في غزة، ضاربة بالقيم الإنسانية عرض الحائط أمام أنظار العالم".
وأكد رفض بلاده خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع، مشددا على أنها "باطلة أيا كان من يطرحها".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
أردوغان: إسرائيل "دولة إرهاب" لا تعترف بقانون ولا قواعد وليس لها مبادئ
17 يوليو, 17:34 GMT
وحذر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في كلمة من أن "استمرار الهجمات الإسرائيلية المتهورة لن يقتصر أثره على الفلسطينيين فحسب، بل سيؤدي إلى إشعال المنطقة بأكملها".
وأضاف أن ما وصفه بـ"وحشية إسرائيل في غزة سُجل كإحدى أظلم الصفحات في تاريخ البشرية"، مشيرا إلى أن "مقاومة الفلسطينيين ستغيّر مجرى التاريخ، وتصبح رمزا للمضطهدين وتهز أركان نظام مهترئ".
كما شدد فيدان على أن "أنقرة لن تسمح لأي طرف باستغلال مكوّنات سوريا الأصيلة بما يمس وحدة أراضيها".
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مصر وتركيا تؤكدان على أهمية مواصلة التحرك مع الفاعلين الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
3 أغسطس, 17:21 GMT
يشار إلى أن وزارة التجارة التركية، أعلنت العام الماضي، تعليق تصدير واستيراد جميع المنتجات مع إسرائيل حتى يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت وزارة التجارة في بيان: "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد لجميع المنتجات مع إسرائيل"، مشيرة إلى "أن تركيا ستقوم بتنفيذ الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل متواصل وكاف".
وأوضح البيان أن "وزارة التجارة التركية تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية لضمان عدم تأثر الفلسطينيين من القيود المفروضة على التجارة مع إسرائيل".
