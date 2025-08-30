عربي
إيران تكشف عن جيل جديد من أقمارها الصناعية المتطورة
إيران تكشف عن جيل جديد من أقمارها الصناعية المتطورة
أزاحت إيران، اليوم السبت، الستار عن جيل جديد من أقمارها الصناعية المتطورة، سيتم إطلاقه إلى مداره الخارجي قريبا.
60
2025
إيران تكشف عن جيل جديد من أقمارها الصناعية المتطورة

13:34 GMT 30.08.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry إطلاق حاملة الأقمار الصناعية في ميناء الإمام الخميني الفضائي في مقاطعة سمنان الريفية الإيرانية
 إطلاق حاملة الأقمار الصناعية في ميناء الإمام الخميني الفضائي في مقاطعة سمنان الريفية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
تابعنا عبر
أزاحت إيران، اليوم السبت، الستار عن جيل جديد من أقمارها الصناعية المتطورة، سيتم إطلاقه إلى مداره الخارجي قريبا.
وذكرت وكالة "فارس"، اليوم السبت، أن إيران أزاحت الستار عن النسخة المطورة من القمر الصناعي "كوثر" المخصص لمهام الزراعة الدقيقة ورسم الخرائط بحضور رئيس منظمة الفضاء الإيرانية على أن يتم وضعه في المدار قريبا.
وكانت إيران قد أطلقت في 5 نوفمبر/تشرين الأول 2024، القمران الصناعيان "كوثر-1" و"هدهد" إلى مدارهما باستخدام صاروخ "سويوز" الروسي، والآن، بعد أقل من عام، أصبحت النسخة الثانية أو المُحسّنة من القمر الصناعي "كوثر" جاهزة للإطلاق بعد اجتيازها مراحل التصنيع والاختبار النهائية.
صاروخ سيمورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
إيران تطلق لأول مرة معدات بحثية إلى الفضاء عبر صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية
30 ديسمبر 2021, 10:38 GMT
ويبلغ وزن هذا القمر الصناعي الجديد، مع ملحقاته، 50 كيلوغراما، ومن المقرر وضعه في مدار على ارتفاع 500 كيلومتر فوق الأرض، ومن المقرر أن يتم إطلاقه خلال الأشهر المقبلة باستخدام صاروخ "سويوز".
وتعد النسخة المطورة من مهمة "كوثر" مزيجا من مهمتي "كوثر-1" و"هدهد"، وتغطي مجالات مثل الاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء، في وقت تشمل تطبيقاتها الزراعة الدقيقة ورسم الخرائط.
ويعتبر هذا القمر الصناعي الإيراني ثالث منتج فضائي يُنتجه القطاع الخاص، ويُطوّر في إطار اتفاقية تعاون بين شركة "أميد سبيس" المعرفية ومنظمة الفضاء الإيرانية.
وقال حسين فرحاني، المدير التنفيذي لشركة "أميد فضا" المعرفية: "حاولنا إصلاح بعض مشاكل القمر الصناعي "كوثر" في هذا النموذج المحدث، وتستمر جهودنا لبناء أقمار صناعية لاحقة".
