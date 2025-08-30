الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط مخطط تخريبي واعتقال خلية مرتبطة بـ"الموساد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط مخطط تخريبي واعتقال خلية مرتبطة بـ"الموساد"
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط مخطط تخريبي واعتقال خلية مرتبطة بـ"الموساد"
سبوتنيك عربي
أعلن فيلق "الإمام الرضا" في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، اليوم السبت، عن تفكيك خلية مرتبطة بجهاز الـ"موساد" الاستخباري الإسرائيلي، بعد عملية... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T07:03+0000
2025-08-30T07:04+0000
إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني
وأوضح بيان الفيلق، التابع للحرس الثوري الإيراني، أنه "تم اعتقال 8 أشخاص تلقوا تدريبات عبر الفضاء الافتراضي من عناصر الموساد، وكانوا قد أرسلوا إحداثيات مواقع حساسة ومعلومات عن شخصيات عسكرية إلى ضباط إسرائيليين"، خلال حرب الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل في شهر يونيو/حزيران 2025، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وكشفت التحقيقات أن المعتقلين "خططوا لاستهداف مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتنفيذ عمليات تخريبية في مدينة مشهد، غير أن السيطرة الاستخبارية حالت دون تنفيذ مخططاتهم، إذ ضُبطت بحوزتهم مواد أولية لصناعة أسلحة وعبوات ناسفة"، بحسب الوكالة.ودعا الفيلق المواطنين الإيرانيين، خاصة في محافظة خراسان الرضوية، إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مشددًا على أن القانون الذي أُقر عام 2020، "يحظر أي شكل من أشكال الاتصال أو التعاون مع الكيان الإسرائيلي ويعاقب المخالفين بشدة".
إيران
إسرائيل
تابعنا عبر
أعلن فيلق "الإمام الرضا" في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، اليوم السبت، عن تفكيك خلية مرتبطة بجهاز الـ"موساد" الاستخباري الإسرائيلي، بعد عملية استخبارية دقيقة نفذتها استخبارات الحرس الثوري الإيراني، بالتنسيق مع الجهاز القضائي في البلاد.
وأوضح بيان الفيلق، التابع للحرس الثوري الإيراني، أنه "تم اعتقال 8 أشخاص تلقوا تدريبات عبر الفضاء الافتراضي من عناصر الموساد، وكانوا قد أرسلوا إحداثيات مواقع حساسة ومعلومات عن شخصيات عسكرية إلى ضباط إسرائيليين"، خلال حرب الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل في شهر يونيو/حزيران 2025، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وكشفت التحقيقات أن المعتقلين "خططوا لاستهداف مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتنفيذ عمليات تخريبية في مدينة مشهد، غير أن السيطرة الاستخبارية حالت دون تنفيذ مخططاتهم، إذ ضُبطت بحوزتهم مواد أولية لصناعة أسلحة وعبوات ناسفة"، بحسب الوكالة.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
إيران تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال بزشكيان
15 أغسطس, 17:28 GMT
وأشار البيان إلى أن "الخلية كانت على تواصل مع جماعات انفصالية"، مؤكدًا في الوقت نفسه الالتزام بتطبيق قانون "مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني".
ودعا الفيلق المواطنين الإيرانيين، خاصة في محافظة خراسان الرضوية، إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مشددًا على أن القانون الذي أُقر عام 2020، "يحظر أي شكل من أشكال الاتصال أو التعاون مع الكيان الإسرائيلي ويعاقب المخالفين بشدة".
