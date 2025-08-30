https://sarabic.ae/20250830/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إحباط-مخطط-تخريبي-واعتقال-خلية-مرتبطة-بـالموساد-1104308853.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط مخطط تخريبي واعتقال خلية مرتبطة بـ"الموساد"
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط مخطط تخريبي واعتقال خلية مرتبطة بـ"الموساد"
وأوضح بيان الفيلق، التابع للحرس الثوري الإيراني، أنه "تم اعتقال 8 أشخاص تلقوا تدريبات عبر الفضاء الافتراضي من عناصر الموساد، وكانوا قد أرسلوا إحداثيات مواقع حساسة ومعلومات عن شخصيات عسكرية إلى ضباط إسرائيليين"، خلال حرب الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل في شهر يونيو/حزيران 2025، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وكشفت التحقيقات أن المعتقلين "خططوا لاستهداف مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتنفيذ عمليات تخريبية في مدينة مشهد، غير أن السيطرة الاستخبارية حالت دون تنفيذ مخططاتهم، إذ ضُبطت بحوزتهم مواد أولية لصناعة أسلحة وعبوات ناسفة"، بحسب الوكالة.ودعا الفيلق المواطنين الإيرانيين، خاصة في محافظة خراسان الرضوية، إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مشددًا على أن القانون الذي أُقر عام 2020، "يحظر أي شكل من أشكال الاتصال أو التعاون مع الكيان الإسرائيلي ويعاقب المخالفين بشدة".
الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط مخطط تخريبي واعتقال خلية مرتبطة بـ"الموساد"
07:03 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 07:04 GMT 30.08.2025)
أعلن فيلق "الإمام الرضا" في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، اليوم السبت، عن تفكيك خلية مرتبطة بجهاز الـ"موساد" الاستخباري الإسرائيلي، بعد عملية استخبارية دقيقة نفذتها استخبارات الحرس الثوري الإيراني، بالتنسيق مع الجهاز القضائي في البلاد.
وأوضح بيان الفيلق، التابع للحرس الثوري الإيراني، أنه "تم اعتقال 8 أشخاص تلقوا تدريبات عبر الفضاء الافتراضي من عناصر الموساد، وكانوا قد أرسلوا إحداثيات مواقع حساسة ومعلومات عن شخصيات عسكرية إلى ضباط إسرائيليين"، خلال حرب الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل في شهر يونيو/حزيران 2025، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وكشفت التحقيقات أن المعتقلين "خططوا لاستهداف مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتنفيذ عمليات تخريبية في مدينة مشهد، غير أن السيطرة الاستخبارية حالت دون تنفيذ مخططاتهم، إذ ضُبطت بحوزتهم مواد أولية لصناعة أسلحة وعبوات ناسفة"، بحسب الوكالة.
وأشار البيان إلى أن "الخلية كانت على تواصل مع جماعات انفصالية"، مؤكدًا في الوقت نفسه الالتزام بتطبيق قانون "مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني".
ودعا الفيلق المواطنين الإيرانيين، خاصة في محافظة خراسان الرضوية، إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مشددًا على أن القانون الذي أُقر عام 2020، "يحظر أي شكل من أشكال الاتصال أو التعاون مع الكيان الإسرائيلي ويعاقب المخالفين بشدة".