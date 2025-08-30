https://sarabic.ae/20250830/بوتين-وجود-شي-جين-بينغ-على-رأس-القيادة-أمر-بالغ-الأهمية-بالنسبة-للصين-1104303449.html

بوتين: وجود شي جين بينغ على رأس القيادة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للصين

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على أن وجود شخصية مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ على رأس الدولة يمثل أهمية قصوى بالنسبة للصين، خاصة في مرحلة... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء تصريح بوتين في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، نُشرت على الموقع الرسمي للكرملين، وذلك قبيل زيارته الرسمية إلى بكين.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينغ، بأنه قائد حقيقي لدولة كبرى وزعيم يتمتع بإرادة قوية.وقال الرئيس الروسي:وأضاف بوتين أن شي جين بينغ يقدم مثالًا للعالم كله حول كيفية وجوب أن يكون الحوار مع الشركاء الدوليين قائمًا على الاحترام المتبادل والمساواة.ومن المقرر أن يزور بوتين الصين في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 3 سبتمبر/أيلول، حيث سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وفي لقاء ثلاثي مع قادة منغوليا والصين، كما سيعقد مباحثات مع شي جين بينغ وعدد من القادة الأجانب.وسيكون بوتين ضيف الشرف الرئيسي في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ80 للانتصار على اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية.

