بوتين: وجود شي جين بينغ على رأس القيادة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/بوتين-وجود-شي-جين-بينغ-على-رأس-القيادة-أمر-بالغ-الأهمية-بالنسبة-للصين-1104303449.html
بوتين: وجود شي جين بينغ على رأس القيادة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للصين
بوتين: وجود شي جين بينغ على رأس القيادة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للصين
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على أن وجود شخصية مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ على رأس الدولة يمثل أهمية قصوى بالنسبة للصين، خاصة في مرحلة... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T00:03+0000
2025-08-30T00:08+0000
فلاديمير بوتين
شي جين بينغ
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/10/1067827320_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_a845a64f135e2966b0fce6930292e309.jpg
وجاء تصريح بوتين في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، نُشرت على الموقع الرسمي للكرملين، وذلك قبيل زيارته الرسمية إلى بكين.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينغ، بأنه قائد حقيقي لدولة كبرى وزعيم يتمتع بإرادة قوية.وقال الرئيس الروسي:وأضاف بوتين أن شي جين بينغ يقدم مثالًا للعالم كله حول كيفية وجوب أن يكون الحوار مع الشركاء الدوليين قائمًا على الاحترام المتبادل والمساواة.ومن المقرر أن يزور بوتين الصين في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 3 سبتمبر/أيلول، حيث سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وفي لقاء ثلاثي مع قادة منغوليا والصين، كما سيعقد مباحثات مع شي جين بينغ وعدد من القادة الأجانب.وسيكون بوتين ضيف الشرف الرئيسي في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ80 للانتصار على اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية.
https://sarabic.ae/20250829/بوتين-روسيا-تحافظ-على-مركز-الصدارة-في-صادرات-النفط-والغاز-إلى-الصين-1104302518.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/10/1067827320_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c69d049f15a421ba9b98ed94573d8d6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, شي جين بينغ, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, شي جين بينغ, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: وجود شي جين بينغ على رأس القيادة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للصين

00:03 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 00:08 GMT 30.08.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (إلى اليمين) في حفل تصوير مشترك قبل اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) بتنسيق موسع.
16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (إلى اليمين) في حفل تصوير مشترك قبل اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) بتنسيق موسع. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على أن وجود شخصية مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ على رأس الدولة يمثل أهمية قصوى بالنسبة للصين، خاصة في مرحلة مفصلية يشهدها المجتمع الدولي.
وجاء تصريح بوتين في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، نُشرت على الموقع الرسمي للكرملين، وذلك قبيل زيارته الرسمية إلى بكين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
بوتين: روسيا تحافظ على مركز الصدارة في صادرات النفط والغاز إلى الصين
أمس, 22:09 GMT
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينغ، بأنه قائد حقيقي لدولة كبرى وزعيم يتمتع بإرادة قوية.
وقال الرئيس الروسي:
"الرئيس شي جين بينغ شديد الحرص على تاريخ بلاده، وأعرف ذلك من خلال تواصلي الشخصي معه. إنه قائد حقيقي لدولة كبرى، يتمتع بإرادة قوية ورؤية استراتيجية عالمية، ويولي الأولوية القصوى للمصالح الوطنية. إن وجود شخصية كهذه على رأس الدولة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للصين في فترة صعبة ومفصلية في الحياة الدولية".
وأضاف بوتين أن شي جين بينغ يقدم مثالًا للعالم كله حول كيفية وجوب أن يكون الحوار مع الشركاء الدوليين قائمًا على الاحترام المتبادل والمساواة.
ومن المقرر أن يزور بوتين الصين في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 3 سبتمبر/أيلول، حيث سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وفي لقاء ثلاثي مع قادة منغوليا والصين، كما سيعقد مباحثات مع شي جين بينغ وعدد من القادة الأجانب.
وسيكون بوتين ضيف الشرف الرئيسي في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ80 للانتصار على اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала