رئيس جامعة "الأزهر" المصرية: أكثر من 1200 طالب روسي يدرسون لدينا
رئيس جامعة "الأزهر" المصرية: أكثر من 1200 طالب روسي يدرسون لدينا
أوضح رئيس جامعة "الأزهر" المصرية، سلامة جمعة داوود، أن أكثر من 1200 طالب من روسيا يدرسون في الجامعة، من أصل نحو 60 ألف طالب وافد من نحو 120-130 دولة حول العالم
وأعرب داوود في حديث لوكالة "سبوتنيك" عن سعادته "لوجود عدد كبير من المدارس والمعاهد والجامعات الإسلامية في روسيا"، مشددا على أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريص على العناية بالإسلام، وأن يكون للمسلمين معاهد ومدارس ومساجد في روسيا".وأعرب عن استعداد جامعة الأزهر "للمشاركة العلمية مع أكاديمية "بلغار" الإسلامية في روسيا لتخريج الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم العربية والشرعية والعلوم المختلفة، بإشراف مشترك وبرسائل بعثات علمية وبغير ذلك، ما يؤدي إلى نهضة هذه الأكاديمية وزيادة تقدمها".وكان مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، مراد جاتين، قد أكد في وقت سابق، أن التعاون بين روسيا ومصر فى مجال التعليم له تقاليد عريقة، تأسست مع وصول أول بعثة تعليمية مصرية للدراسة بالاتحاد السوفيتي في الستينات.
رئيس جامعة "الأزهر" المصرية: أكثر من 1200 طالب روسي يدرسون لدينا
أوضح رئيس جامعة "الأزهر" المصرية، سلامة جمعة داوود، أن أكثر من 1200 طالب من روسيا يدرسون في الجامعة، من أصل نحو 60 ألف طالب وافد من نحو 120-130 دولة حول العالم يدرسون في الأزهر الشريف.
وأعرب داوود في حديث لوكالة "سبوتنيك" عن سعادته "لوجود عدد كبير من المدارس والمعاهد والجامعات الإسلامية في روسيا"، مشددا على أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريص على العناية بالإسلام
، وأن يكون للمسلمين معاهد ومدارس ومساجد في روسيا".
وفي هذا الصدد، توجّه داوود، بالشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدولة الروسية، معللا بـ"أن توفير الحرية لكل صاحب ديانة أمر مهم في التعايش السلمي بين الأديان".
وأعرب عن استعداد جامعة الأزهر "للمشاركة العلمية مع أكاديمية "بلغار" الإسلامية في روسيا لتخريج الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم العربية والشرعية والعلوم المختلفة، بإشراف مشترك وبرسائل بعثات علمية وبغير ذلك، ما يؤدي إلى نهضة هذه الأكاديمية وزيادة تقدمها".
وأشار رئيس جامعة "الأزهر" إلى أن "روسيا تملك نهضة علمية متقدمة جدا، وأنها تسير على الطريق الصحيح في تنشئة الأجيال ليكون لهم مستقبل أفضل".
وكان مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، مراد جاتين، قد أكد في وقت سابق، أن التعاون بين روسيا ومصر فى مجال التعليم
له تقاليد عريقة، تأسست مع وصول أول بعثة تعليمية مصرية للدراسة بالاتحاد السوفيتي في الستينات.