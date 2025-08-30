عربي
مصر توقع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة 340 مليون دولار مع شركات عالمية
مصر توقع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة 340 مليون دولار مع شركات عالمية
وجاءت الاتفاقية الأولى مع شركة "شل" العالمية، للتنقيب في منطقة ميرنيث البحرية في البحر المتوسط، باستثمارات قدرها 120 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقّعها عن الشركة رئيسة "شل" مصر، داليا الجابري.أما الاتفاقية الثانية، فكانت مع شركة "إيني" الإيطالية في منطقة شرق بورسعيد البحرية، باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقّعها مدير عام "إيني" في مصر، فرانشيسكو جاسباري، بحضور ممثلين لشركتي "بي بي" البريطانية و"قطر إنرجي"، الشريكتين في الاستثمار بالمنطقة، وفقا لبيان من وزارة البترول المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.كما تضمنت الاتفاقيات توقيع عقد مع شركة "زاروبيج" النفطية الروسية، للتنقيب في منطقة شمال الخطاطبة بدلتا النيل، باستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار وحفر 4 آبار، ووقعها نائب رئيس الشركة في مصر ياسين راهليب.وشملت الاتفاقية الرابعة التعاون مع شركة "أركيوس إنرجي" العالمية في منطقة شمال دمياط البحرية بالمتوسط، باستثمارات تقدر بنحو 109 ملايين دولار، ووقعها رئيس الشركة ناصر اليافعي، التي تمثل شراكة بين "بي بي" البريطانية و"إكس آر جي" التابعة لـ"أدنوك" الإماراتية.وأكدت وزارة البترول المصرية أن الاتفاقيات الجديدة تعكس التزامها بدعم الاستثمارات الأجنبية وتسريع عمليات البحث والاستكشاف بما يسهم في تنمية موارد الغاز وزيادة معدلات الإنتاج.
شهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، توقيع 4 اتفاقيات جديدة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وعدد من كُبريات الشركات العالمية، للبحث عن الغاز والبترول في البحر المتوسط والدلتا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 340 مليون دولار وحفر 10 آبار، في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف أنشطة الاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وجاءت الاتفاقية الأولى مع شركة "شل" العالمية، للتنقيب في منطقة ميرنيث البحرية في البحر المتوسط، باستثمارات قدرها 120 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقّعها عن الشركة رئيسة "شل" مصر، داليا الجابري.
أما الاتفاقية الثانية، فكانت مع شركة "إيني" الإيطالية في منطقة شرق بورسعيد البحرية، باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقّعها مدير عام "إيني" في مصر، فرانشيسكو جاسباري، بحضور ممثلين لشركتي "بي بي" البريطانية و"قطر إنرجي"، الشريكتين في الاستثمار بالمنطقة، وفقا لبيان من وزارة البترول المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
رد حاسم من رئيس الوزراء المصري على جدل "صفقة الغاز" الضخمة مع إسرائيل
13 أغسطس, 16:30 GMT
كما تضمنت الاتفاقيات توقيع عقد مع شركة "زاروبيج" النفطية الروسية، للتنقيب في منطقة شمال الخطاطبة بدلتا النيل، باستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار وحفر 4 آبار، ووقعها نائب رئيس الشركة في مصر ياسين راهليب.
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
البترول المصرية تعلن السيطرة على حريق سفينة حاويات بخليج السويس
30 يوليو, 04:29 GMT
وشملت الاتفاقية الرابعة التعاون مع شركة "أركيوس إنرجي" العالمية في منطقة شمال دمياط البحرية بالمتوسط، باستثمارات تقدر بنحو 109 ملايين دولار، ووقعها رئيس الشركة ناصر اليافعي، التي تمثل شراكة بين "بي بي" البريطانية و"إكس آر جي" التابعة لـ"أدنوك" الإماراتية.
وأكدت وزارة البترول المصرية أن الاتفاقيات الجديدة تعكس التزامها بدعم الاستثمارات الأجنبية وتسريع عمليات البحث والاستكشاف بما يسهم في تنمية موارد الغاز وزيادة معدلات الإنتاج.
