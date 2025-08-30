https://sarabic.ae/20250830/مصر-توقع-اتفاقيات-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-بقيمة-340-مليون-دولار-مع-شركات-عالمية-1104310080.html

مصر توقع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة 340 مليون دولار مع شركات عالمية

مصر توقع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة 340 مليون دولار مع شركات عالمية

شهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، توقيع 4 اتفاقيات جديدة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وعدد من كُبريات الشركات...

وجاءت الاتفاقية الأولى مع شركة "شل" العالمية، للتنقيب في منطقة ميرنيث البحرية في البحر المتوسط، باستثمارات قدرها 120 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقّعها عن الشركة رئيسة "شل" مصر، داليا الجابري.أما الاتفاقية الثانية، فكانت مع شركة "إيني" الإيطالية في منطقة شرق بورسعيد البحرية، باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار وحفر 3 آبار، ووقّعها مدير عام "إيني" في مصر، فرانشيسكو جاسباري، بحضور ممثلين لشركتي "بي بي" البريطانية و"قطر إنرجي"، الشريكتين في الاستثمار بالمنطقة، وفقا لبيان من وزارة البترول المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.كما تضمنت الاتفاقيات توقيع عقد مع شركة "زاروبيج" النفطية الروسية، للتنقيب في منطقة شمال الخطاطبة بدلتا النيل، باستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار وحفر 4 آبار، ووقعها نائب رئيس الشركة في مصر ياسين راهليب.وشملت الاتفاقية الرابعة التعاون مع شركة "أركيوس إنرجي" العالمية في منطقة شمال دمياط البحرية بالمتوسط، باستثمارات تقدر بنحو 109 ملايين دولار، ووقعها رئيس الشركة ناصر اليافعي، التي تمثل شراكة بين "بي بي" البريطانية و"إكس آر جي" التابعة لـ"أدنوك" الإماراتية.وأكدت وزارة البترول المصرية أن الاتفاقيات الجديدة تعكس التزامها بدعم الاستثمارات الأجنبية وتسريع عمليات البحث والاستكشاف بما يسهم في تنمية موارد الغاز وزيادة معدلات الإنتاج.

