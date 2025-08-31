https://sarabic.ae/20250831/اليابان-تقدم-55-ملايين-دولار-للأمم-المتحدة-لتحسين-المعيشة-في-سوريا-1104345482.html
اليابان تقدم 5.5 ملايين دولار للأمم المتحدة لتحسين المعيشة في سوريا
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد، عن تخصيص 5.5 ملايين دولار لدعم برنامج الأمم المتحدة "موئل"، الهادف لتحسين الظروف المعيشية في سوريا. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية، إن استمرار الأوضاع في سوريا وعودة المزيد من اللاجئين يجعل من توفير بيئة معيشية آمنة مسألة ملحة.وأشارت إلى أن الاتفاق مع الأمم المتحدة يستهدف مدينتي حلب وحمص، الأكثر تضررا، بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية في الأحياء الفقيرة والعشوائية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأشرت "سانا" إلى أن اليابان تعد من أبرز المانحين لجهود الإنعاش الإنساني في سوريا، إذ قدمت منذ عام 2022 أكثر من 21 مليون دولار لدعم مشاريع برنامج "موئل".
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد، عن تخصيص 5.5 ملايين دولار لدعم برنامج الأمم المتحدة "موئل"، الهادف لتحسين الظروف المعيشية في سوريا.
وقالت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية، إن استمرار الأوضاع في سوريا وعودة المزيد من اللاجئين يجعل من توفير بيئة معيشية آمنة مسألة ملحة.
وأشارت إلى أن الاتفاق مع الأمم المتحدة يستهدف مدينتي حلب وحمص، الأكثر تضررا، بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية في الأحياء الفقيرة والعشوائية، وفقا لوكالة
الأنباء السورية "سانا".
وأشرت "سانا" إلى أن اليابان تعد من أبرز المانحين لجهود الإنعاش الإنساني في سوريا، إذ قدمت منذ عام 2022 أكثر من 21 مليون دولار لدعم مشاريع برنامج "موئل".