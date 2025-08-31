بريطانيا تغلق سفارتها في مصر بعد إزالة الحواجز الأمنية من حولها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
بريطانيا تغلق سفارتها في مصر بعد إزالة الحواجز الأمنية من حولها
أعلنت السفارة البريطانية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، إغلاق مبناها الرئيسي بعد ساعات من قيام السلطات المصرية بإزالة الحواجز الأمنية المحيطة به. 31.08.2025
وأوضحت السفارة في بيان لها، أن قرار الإغلاق جاء بشكل مؤقت لحين مراجعة تداعيات هذه التغييرات الأمنية.وكانت السلطات المصرية أزالت الحواجز الخرسانية حول مبنى السفارة في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة، في إطار خطة لتسهيل حركة المرور بالمنطقة والشوارع المجاورة. وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، كشف خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، عن تعليمات صارمة للسفارات المصرية بالخارج بعدم السماح بأي إساءة لصورتها، مؤكدا التعامل الحازم مع حوادث سابقة، من بينها واقعة في هولندا انتهت بالقبض على مرتكبها.وأشار إلى تعاون بعض الدول في حماية السفارات المصرية، بينما يجري تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع الدول التي تقاعست، لافتا إلى استدعاء سفراء هذه الدول ونقل رسائل احتجاج واضحة، مع التلويح بتخفيف الإجراءات الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة.وأكدت وزارة الخارجية المصرية مرارا، أن أي اعتداء أو محاولة استهداف لمقارها الدبلوماسية لن يُسمح بتمريره، مشددة على أن الرد سيكون صارماً عبر المسار القانوني أو من خلال مبدأ "المعاملة بالمثل".
بريطانيا تغلق سفارتها في مصر بعد إزالة الحواجز الأمنية من حولها

11:00 GMT 31.08.2025
أعلنت السفارة البريطانية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، إغلاق مبناها الرئيسي بعد ساعات من قيام السلطات المصرية بإزالة الحواجز الأمنية المحيطة به.
وأوضحت السفارة في بيان لها، أن قرار الإغلاق جاء بشكل مؤقت لحين مراجعة تداعيات هذه التغييرات الأمنية.
وكانت السلطات المصرية أزالت الحواجز الخرسانية حول مبنى السفارة في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة، في إطار خطة لتسهيل حركة المرور بالمنطقة والشوارع المجاورة.
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، كشف خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، عن تعليمات صارمة للسفارات المصرية بالخارج بعدم السماح بأي إساءة لصورتها، مؤكدا التعامل الحازم مع حوادث سابقة، من بينها واقعة في هولندا انتهت بالقبض على مرتكبها.
"أحلى تسريب"... تفاعل واسع في مصر على فيديو مسرب لوزير الخارجية
14 أغسطس, 18:32 GMT
وأشار إلى تعاون بعض الدول في حماية السفارات المصرية، بينما يجري تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع الدول التي تقاعست، لافتا إلى استدعاء سفراء هذه الدول ونقل رسائل احتجاج واضحة، مع التلويح بتخفيف الإجراءات الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية مرارا، أن أي اعتداء أو محاولة استهداف لمقارها الدبلوماسية لن يُسمح بتمريره، مشددة على أن الرد سيكون صارماً عبر المسار القانوني أو من خلال مبدأ "المعاملة بالمثل".
