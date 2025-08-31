https://sarabic.ae/20250831/بريطانيا-تغلق-سفارتها-في-مصر-بعد-إزالة-الحواجز-الأمنية-من-حولها-1104338092.html

بريطانيا تغلق سفارتها في مصر بعد إزالة الحواجز الأمنية من حولها

سبوتنيك عربي

أعلنت السفارة البريطانية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، إغلاق مبناها الرئيسي بعد ساعات من قيام السلطات المصرية بإزالة الحواجز الأمنية المحيطة به.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أن قرار الإغلاق جاء بشكل مؤقت لحين مراجعة تداعيات هذه التغييرات الأمنية.وكانت السلطات المصرية أزالت الحواجز الخرسانية حول مبنى السفارة في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة، في إطار خطة لتسهيل حركة المرور بالمنطقة والشوارع المجاورة. وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، كشف خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، عن تعليمات صارمة للسفارات المصرية بالخارج بعدم السماح بأي إساءة لصورتها، مؤكدا التعامل الحازم مع حوادث سابقة، من بينها واقعة في هولندا انتهت بالقبض على مرتكبها.وأشار إلى تعاون بعض الدول في حماية السفارات المصرية، بينما يجري تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع الدول التي تقاعست، لافتا إلى استدعاء سفراء هذه الدول ونقل رسائل احتجاج واضحة، مع التلويح بتخفيف الإجراءات الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة.وأكدت وزارة الخارجية المصرية مرارا، أن أي اعتداء أو محاولة استهداف لمقارها الدبلوماسية لن يُسمح بتمريره، مشددة على أن الرد سيكون صارماً عبر المسار القانوني أو من خلال مبدأ "المعاملة بالمثل".

