https://sarabic.ae/20250831/بعد-تحولها-للاعب-استراتيجي-خبير-الاحتجاجات-هدفها-إبعاد-إندونيسيا-عن-مسارها-المستقل-1104353604.html
بعد تحولها للاعب استراتيجي.. خبير: الاحتجاجات هدفها إبعاد إندونيسيا عن مسارها المستقل
سبوتنيك عربي
صرح عليشر يزداني، الخبير الإيراني في الشؤون الدولية، أن الاحتجاجات الجارية في إندونيسيا قد تكون مدعومة بتأثير أجنبي، خاصة من الغرب الإمبريالي، بهدف زعزعة... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T16:15+0000
2025-08-31T16:15+0000
2025-08-31T16:15+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إندونيسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104353444_0:0:557:313_1920x0_80_0_0_52a32b6564979a4aac91c211ea34ff99.jpg
وقال لوكالة "سبوتنيك": "في السنوات الأخيرة، أصبحت إندونيسيا لاعبا استراتيجيا في آسيا بفضل عضويتها في مجموعة "بريكس"، وتعاونها المفتوح مع الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق، وقربها من منظمة شنغهاي للتعاون. هذا الموقع جعل إندونيسيا هدفا محتملا لزعزعة الاستقرار والثورات الملونة من منظور الغرب الإمبريالي".وأشار إلى أن الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) هو على الأرجح وراء الاضطرابات الحالية في إندونيسيا، حيث يمول وسائل الإعلام المحلية منذ التسعينيات.وقالت السلطات الإندونيسية، يوم أمس السبت، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، بعد إضرام محتجين النار في مبنى برلمان إقليمي، وذلك خلال تظاهرات تشكل أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.خبير سياسي: الدول الأوروبية وجهت احتجاجات أندونسيا للحد من تأثير قمة منظمة شنغهاي"ثورة ملونة بقيادة الغرب" في إندونيسيا... خبير يوضح السبب
صرح عليشر يزداني، الخبير الإيراني في الشؤون الدولية، أن الاحتجاجات الجارية في إندونيسيا قد تكون مدعومة بتأثير أجنبي، خاصة من الغرب الإمبريالي، بهدف زعزعة استقرار البلاد وإبعادها عن مسارها الاستراتيجي والمستقل.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "في السنوات الأخيرة، أصبحت إندونيسيا لاعبا استراتيجيا في آسيا بفضل عضويتها في مجموعة "بريكس"، وتعاونها المفتوح مع الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق، وقربها من منظمة شنغهاي للتعاون. هذا الموقع جعل إندونيسيا هدفا محتملا لزعزعة الاستقرار والثورات الملونة من منظور الغرب الإمبريالي".
وتابع: "هناك أدلة على وجود تأثير أجنبي على الاحتجاجات، واستخدام رمزية "علم القراصنة"، على غرار تكتيكات الاحتجاجات في مناطق أخرى، يثير تساؤلات، لا سيما حول احتمال تورط جهات أجنبية غير مباشرة في قيادة الاحتجاجات".
وأشار إلى أن الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) هو على الأرجح وراء الاضطرابات الحالية في إندونيسيا، حيث يمول وسائل الإعلام المحلية منذ التسعينيات.
واندلعت الاحتجاجات في إندونيسيا في وقت سابق من هذا الشهر، مما أجبر الرئيس برابوو سوبيانتو على إلغاء زيارته إلى الصين وعدم حضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وقالت السلطات الإندونيسية، يوم أمس السبت، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، بعد إضرام محتجين النار في مبنى برلمان إقليمي، وذلك خلال تظاهرات تشكل أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.