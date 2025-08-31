عربي
بعد تحولها للاعب استراتيجي.. خبير: الاحتجاجات هدفها إبعاد إندونيسيا عن مسارها المستقل
بعد تحولها للاعب استراتيجي.. خبير: الاحتجاجات هدفها إبعاد إندونيسيا عن مسارها المستقل
صرح عليشر يزداني، الخبير الإيراني في الشؤون الدولية، أن الاحتجاجات الجارية في إندونيسيا قد تكون مدعومة بتأثير أجنبي، خاصة من الغرب الإمبريالي، بهدف زعزعة استقرار البلاد وإبعادها عن مسارها الاستراتيجي والمستقل.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "في السنوات الأخيرة، أصبحت إندونيسيا لاعبا استراتيجيا في آسيا بفضل عضويتها في مجموعة "بريكس"، وتعاونها المفتوح مع الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق، وقربها من منظمة شنغهاي للتعاون. هذا الموقع جعل إندونيسيا هدفا محتملا لزعزعة الاستقرار والثورات الملونة من منظور الغرب الإمبريالي".

وتابع: "هناك أدلة على وجود تأثير أجنبي على الاحتجاجات، واستخدام رمزية "علم القراصنة"، على غرار تكتيكات الاحتجاجات في مناطق أخرى، يثير تساؤلات، لا سيما حول احتمال تورط جهات أجنبية غير مباشرة في قيادة الاحتجاجات".

علم قراصنة من مسلسل ون بيس في أندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
ما دلالة رفع علم "ون بيس" في الاحتجاجات الإندونيسية؟.. خبير يكشف حقائق مهمة
14:16 GMT
وأشار إلى أن الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) هو على الأرجح وراء الاضطرابات الحالية في إندونيسيا، حيث يمول وسائل الإعلام المحلية منذ التسعينيات.

واندلعت الاحتجاجات في إندونيسيا في وقت سابق من هذا الشهر، مما أجبر الرئيس برابوو سوبيانتو على إلغاء زيارته إلى الصين وعدم حضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وقالت السلطات الإندونيسية، يوم أمس السبت، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، بعد إضرام محتجين النار في مبنى برلمان إقليمي، وذلك خلال تظاهرات تشكل أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.
خبير سياسي: الدول الأوروبية وجهت احتجاجات أندونسيا للحد من تأثير قمة منظمة شنغهاي
"ثورة ملونة بقيادة الغرب" في إندونيسيا... خبير يوضح السبب
