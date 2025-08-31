https://sarabic.ae/20250831/خامنئي-يوجه-رسالة-باللغة-الصينية-قبيل-انطلاق-قمة-شنغهاي-للتعاون-1104337450.html

خامنئي يوجه رسالة باللغة الصينية قبيل انطلاق قمة "شنغهاي للتعاون"

خامنئي يوجه رسالة باللغة الصينية قبيل انطلاق قمة "شنغهاي للتعاون"

سبوتنيك عربي

نشر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، تدوينة باللغة الصينية، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى الصين لحضور قمة شنغهاي. 31.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-31T10:32+0000

2025-08-31T10:32+0000

2025-08-31T10:32+0000

إيران

أخبار إيران

الصين

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg

وأكد خامنئي في تغريدته على منصة "إكس"، أن "إيران والصين، بتاريخهما الحضاري العريق على جانبي آسيا، تملكان القدرة على إحداث تغيير إقليمي وعالمي، وأن تطبيق جميع جوانب الاتفاقية الاستراتيجية سيمهد الطريق لتحقيق ذلك".وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قال صباح اليوم الأحد، قبيل مغادرته لحضور قمة شنغهاي، إنها تمثل فرصة لتعزيز التعددية والتعاون الإقليمي، مؤكدا أن تحسين العلاقات مع الدول الأعضاء من أهداف زيارته إلى الصين. وأوضح أن المنظمة تضم نحو 2.5 مليار نسمة وتشكل أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن القمة تأتي لمواجهة الأحادية وتعزيز التعاون الجماعي. وأضاف أن المحادثات ستوفر مجالا للتقارب وتبادل وجهات النظر، وأن جدول أعماله يتضمن لقاءات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعدد من قادة الدول المشاركة. كما أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن أمله في أن تسهم قمة شنغهاي في دعم السلام والأمن والتنمية لشعوب المنطقة والعالم.منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم روسيا والصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في القمة التي عقدت في أستانا في 4 يوليو/تموز 2024.الدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، ودول شركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.

https://sarabic.ae/20250831/عدسة-سبوتنيك-ترصد-الاستعدادت-لانعقاد-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-2025-فيديو-1104332489.html

إيران

أخبار إيران

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الصين, العالم, أخبار العالم الآن