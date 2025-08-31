عربي
خامنئي يوجه رسالة باللغة الصينية قبيل انطلاق قمة "شنغهاي للتعاون"
خامنئي يوجه رسالة باللغة الصينية قبيل انطلاق قمة "شنغهاي للتعاون"
سبوتنيك عربي
نشر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، تدوينة باللغة الصينية، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى الصين لحضور قمة شنغهاي. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T10:32+0000
2025-08-31T10:32+0000
إيران
أخبار إيران
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg
وأكد خامنئي في تغريدته على منصة "إكس"، أن "إيران والصين، بتاريخهما الحضاري العريق على جانبي آسيا، تملكان القدرة على إحداث تغيير إقليمي وعالمي، وأن تطبيق جميع جوانب الاتفاقية الاستراتيجية سيمهد الطريق لتحقيق ذلك".وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قال صباح اليوم الأحد، قبيل مغادرته لحضور قمة شنغهاي، إنها تمثل فرصة لتعزيز التعددية والتعاون الإقليمي، مؤكدا أن تحسين العلاقات مع الدول الأعضاء من أهداف زيارته إلى الصين. وأوضح أن المنظمة تضم نحو 2.5 مليار نسمة وتشكل أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن القمة تأتي لمواجهة الأحادية وتعزيز التعاون الجماعي. وأضاف أن المحادثات ستوفر مجالا للتقارب وتبادل وجهات النظر، وأن جدول أعماله يتضمن لقاءات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعدد من قادة الدول المشاركة. كما أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن أمله في أن تسهم قمة شنغهاي في دعم السلام والأمن والتنمية لشعوب المنطقة والعالم.منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم روسيا والصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في القمة التي عقدت في أستانا في 4 يوليو/تموز 2024.الدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، ودول شركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
خامنئي يوجه رسالة باللغة الصينية قبيل انطلاق قمة "شنغهاي للتعاون"

10:32 GMT 31.08.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
نشر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، تدوينة باللغة الصينية، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى الصين لحضور قمة شنغهاي.
وأكد خامنئي في تغريدته على منصة "إكس"، أن "إيران والصين، بتاريخهما الحضاري العريق على جانبي آسيا، تملكان القدرة على إحداث تغيير إقليمي وعالمي، وأن تطبيق جميع جوانب الاتفاقية الاستراتيجية سيمهد الطريق لتحقيق ذلك".
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قال صباح اليوم الأحد، قبيل مغادرته لحضور قمة شنغهاي، إنها تمثل فرصة لتعزيز التعددية والتعاون الإقليمي، مؤكدا أن تحسين العلاقات مع الدول الأعضاء من أهداف زيارته إلى الصين.
وأوضح أن المنظمة تضم نحو 2.5 مليار نسمة وتشكل أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن القمة تأتي لمواجهة الأحادية وتعزيز التعاون الجماعي.
وأضاف أن المحادثات ستوفر مجالا للتقارب وتبادل وجهات النظر، وأن جدول أعماله يتضمن لقاءات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وعدد من قادة الدول المشاركة.
كما أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن أمله في أن تسهم قمة شنغهاي في دعم السلام والأمن والتنمية لشعوب المنطقة والعالم.
عدسة سبوتنيك ترصد الاستعدادت لانعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
عدسة "سبوتنيك" ترصد الاستعدادت لانعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025... فيديو
06:32 GMT
منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم روسيا والصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في القمة التي عقدت في أستانا في 4 يوليو/تموز 2024.
الدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، ودول شركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
