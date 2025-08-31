https://sarabic.ae/20250831/رئيس-وزراء-لبنان-يستقبل-عمرو-دياب-في-منزله-صور-1104330243.html
رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب في منزله.. صور
استقبل رئيس وزراء لبنان نواف سلام، نجم الغناء المصري عمرو دياب، في منزله بالعاصمة بيروت، قبيل ساعات من حفل غنائي ضخم أحياه دياب ليلة السبت.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، مساء السبت، صورة تجمع نواف سلام وزوجته في منزلهما وهما يستضيفان عمرو دياب.وأعرب نواف سلام خلال اللقاء المنزلي عن تقديره الكبير للفنان المصري عمرو دياب، مشيدا بتأثيره الإيجابي على الجمهور اللبناني والعربي.وقال رئيس الوزراء اللبناني: "بيروت تحبك يا عمرو، وتفرح بقدومك دائما، لأنك تدخل الفرح إلى قلوب أهلها".ومن جهته، عبر النجم المصري عن سعادته البالغة بزيارته للبنان من جديد، مؤكدا أن بيروت كانت وما زالت تمثل له مكانة خاصة، والجمهور اللبناني له تقدير كبير في قلبه.ولفت عمرو دياب خلال اللقاء مع نواف سلام إلى أن "لبنان بلده التاني"، كما قال في أكثر من مناسبة. ويشار إلى أن لقاء نواف ودياب جاء قبيل حفل غنائي ضخم أحياه النجم المصري وسط حضور جماهيري غير مسبوق.
