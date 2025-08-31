رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب في منزله.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب في منزله.. صور
رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب في منزله.. صور
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، مساء السبت، صورة تجمع نواف سلام وزوجته في منزلهما وهما يستضيفان عمرو دياب.وأعرب نواف سلام خلال اللقاء المنزلي عن تقديره الكبير للفنان المصري عمرو دياب، مشيدا بتأثيره الإيجابي على الجمهور اللبناني والعربي.وقال رئيس الوزراء اللبناني: "بيروت تحبك يا عمرو، وتفرح بقدومك دائما، لأنك تدخل الفرح إلى قلوب أهلها".ومن جهته، عبر النجم المصري عن سعادته البالغة بزيارته للبنان من جديد، مؤكدا أن بيروت كانت وما زالت تمثل له مكانة خاصة، والجمهور اللبناني له تقدير كبير في قلبه.ولفت عمرو دياب خلال اللقاء مع نواف سلام إلى أن "لبنان بلده التاني"، كما قال في أكثر من مناسبة. ويشار إلى أن لقاء نواف ودياب جاء قبيل حفل غنائي ضخم أحياه النجم المصري وسط حضور جماهيري غير مسبوق.
رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب في منزله.. صور

05:54 GMT 31.08.2025
استقبل رئيس وزراء لبنان نواف سلام، نجم الغناء المصري عمرو دياب، في منزله بالعاصمة بيروت، قبيل ساعات من حفل غنائي ضخم أحياه دياب ليلة السبت.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، مساء السبت، صورة تجمع نواف سلام وزوجته في منزلهما وهما يستضيفان عمرو دياب.
وأعرب نواف سلام خلال اللقاء المنزلي عن تقديره الكبير للفنان المصري عمرو دياب، مشيدا بتأثيره الإيجابي على الجمهور اللبناني والعربي.
عمرو دياب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2021
ناقد فني يكشف سر نجومية عمرو دياب... فيديو
14 أكتوبر 2021, 13:21 GMT
وقال رئيس الوزراء اللبناني: "بيروت تحبك يا عمرو، وتفرح بقدومك دائما، لأنك تدخل الفرح إلى قلوب أهلها".
ومن جهته، عبر النجم المصري عن سعادته البالغة بزيارته للبنان من جديد، مؤكدا أن بيروت كانت وما زالت تمثل له مكانة خاصة، والجمهور اللبناني له تقدير كبير في قلبه.
ولفت عمرو دياب خلال اللقاء مع نواف سلام إلى أن "لبنان بلده التاني"، كما قال في أكثر من مناسبة.
ويشار إلى أن لقاء نواف ودياب جاء قبيل حفل غنائي ضخم أحياه النجم المصري وسط حضور جماهيري غير مسبوق.
