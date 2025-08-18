عربي
لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي توم باراك في العاصمة بيروت، اليوم الاثنين، أن قرارات الحكومة اللبنانية تنطلق من "المصلحة... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T19:11+0000
2025-08-18T19:11+0000
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103331566_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c0fdf74b64cb102c9c99fd04df3e317.jpg
وطالب سلام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية ضد لبنان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.جاء ذلك خلال زيارة يجريها المبعوث الأمريكي توم باراك، برفقة الموفدة الأمريكية أورتاغوس، إلى لبنان، حيث استقبلهما الرئيس اللبناني في قصر بعبدا، وأجريا مباحثات حول الوضع الراهن. من جانبه، أعلن المبعوث الأمريكي توم باراك، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن الخطوات المقبلة ستتضمن وضع "خريطة طريق" للحوار بين لبنان ودول الجوار، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة. وأشار إلى أن نزع سلاح "حزب الله" هو قرار يخص الدولة اللبنانية، مؤكدًا أن "هذه الخطوة ستكون في مصلحة الطائفة الشيعية وليس ضدها".كما أكد باراك أن بلاده ستعمل مع الحكومة اللبنانية لاستعادة الازدهار في البلاد، مشددا على ضرورة تعاون الجانب الإسرائيلي لتحقيق هذا الهدف. وكان سلام قد أكد، الجمعة الماضية، أن "كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ينطوي على تهديد مبطن بالحرب الأهلية"، مشددا على أنه "لا يوجد أحد في لبنان يريد الانجرار إليها، وأن التهديد أو التلويح بها مرفوض تماما". ونشر سلام عبر حسابه على منصة "إكس" مقتطفات من حديثه لجريدة "الشرق الأوسط"، الجمعة الماضية، قال فيها: "الاتهامات بأن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أمريكيا إسرائيليا، هو حديث مردود، إذ أن قراراتنا لبنانية خالصة تُصنع في مجلس الوزراء دون إملاءات خارجية". وأكد أن "اتفاق الطائف هو الميثاق الوطني، وينص بوضوح على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية"، مشددا على أنه "لا يوجد أي حزب في لبنان مخول بحمل السلاح خارج نطاق الدولة اللبنانية". وفي وقت سابق من الجمعة الماضية، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، إنه "لا سيادة لبنانية من دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات، وأن المقاومة اللبنانية لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلف الأمر"، وشدد قاسم على أن "الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها، تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان".وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، أفادت الثلاثاء قبل الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.
لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية

19:11 GMT 18.08.2025
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي توم باراك في العاصمة بيروت، اليوم الاثنين، أن قرارات الحكومة اللبنانية تنطلق من "المصلحة الوطنية العليا".
وطالب سلام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية ضد لبنان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
المبعوث الأمريكي، توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
المبعوث الأمريكي ينفي توجيه تهديدات إلى لبنان بشأن نزع سلاح "حزب الله"
08:07 GMT
جاء ذلك خلال زيارة يجريها المبعوث الأمريكي توم باراك، برفقة الموفدة الأمريكية أورتاغوس، إلى لبنان، حيث استقبلهما الرئيس اللبناني في قصر بعبدا، وأجريا مباحثات حول الوضع الراهن.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على أن التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دوليًا يمثل المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار في لبنان.
من جانبه، أعلن المبعوث الأمريكي توم باراك، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن الخطوات المقبلة ستتضمن وضع "خريطة طريق" للحوار بين لبنان ودول الجوار، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة.
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
وزير الخارجية العراقي: لا يمكن نزع سلاح الفصائل ولا "حزب الله" اللبناني بالقوة
أمس, 14:01 GMT
وأشار إلى أن نزع سلاح "حزب الله" هو قرار يخص الدولة اللبنانية، مؤكدًا أن "هذه الخطوة ستكون في مصلحة الطائفة الشيعية وليس ضدها".
وأضاف أن عملية نزع السلاح شأن داخلي لبناني، وأن الولايات المتحدة لا تسعى لفرض اتفاق جديد، بل لتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الحالي.
كما أكد باراك أن بلاده ستعمل مع الحكومة اللبنانية لاستعادة الازدهار في البلاد، مشددا على ضرورة تعاون الجانب الإسرائيلي لتحقيق هذا الهدف.
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
‌‏الجيش الإسرائيلي يقصف بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
15 أغسطس, 17:35 GMT
وكان سلام قد أكد، الجمعة الماضية، أن "كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ينطوي على تهديد مبطن بالحرب الأهلية"، مشددا على أنه "لا يوجد أحد في لبنان يريد الانجرار إليها، وأن التهديد أو التلويح بها مرفوض تماما".
ونشر سلام عبر حسابه على منصة "إكس" مقتطفات من حديثه لجريدة "الشرق الأوسط"، الجمعة الماضية، قال فيها: "الاتهامات بأن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أمريكيا إسرائيليا، هو حديث مردود، إذ أن قراراتنا لبنانية خالصة تُصنع في مجلس الوزراء دون إملاءات خارجية".
مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
وزير العدل اللبناني: تهديد "حزب الله" أسقط مقولة أن السلاح للدفاع عن لبنان
15 أغسطس, 14:25 GMT
وأكد أن "اتفاق الطائف هو الميثاق الوطني، وينص بوضوح على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية"، مشددا على أنه "لا يوجد أي حزب في لبنان مخول بحمل السلاح خارج نطاق الدولة اللبنانية".
وأضاف سلام: "لم يطلب أحد تسليم سلاح حزب الله للعدو الإسرائيلي كما يروج البعض، بل للجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيته"، محذرا من "التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة".
وفي وقت سابق من الجمعة الماضية، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، إنه "لا سيادة لبنانية من دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات، وأن المقاومة اللبنانية لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلف الأمر"، وشدد قاسم على أن "الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها، تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان".
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، أفادت الثلاثاء قبل الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.
