لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية

لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي توم باراك في العاصمة بيروت، اليوم الاثنين، أن قرارات الحكومة اللبنانية تنطلق من "المصلحة... 18.08.2025

وطالب سلام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية ضد لبنان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.جاء ذلك خلال زيارة يجريها المبعوث الأمريكي توم باراك، برفقة الموفدة الأمريكية أورتاغوس، إلى لبنان، حيث استقبلهما الرئيس اللبناني في قصر بعبدا، وأجريا مباحثات حول الوضع الراهن. من جانبه، أعلن المبعوث الأمريكي توم باراك، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن الخطوات المقبلة ستتضمن وضع "خريطة طريق" للحوار بين لبنان ودول الجوار، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة. وأشار إلى أن نزع سلاح "حزب الله" هو قرار يخص الدولة اللبنانية، مؤكدًا أن "هذه الخطوة ستكون في مصلحة الطائفة الشيعية وليس ضدها".كما أكد باراك أن بلاده ستعمل مع الحكومة اللبنانية لاستعادة الازدهار في البلاد، مشددا على ضرورة تعاون الجانب الإسرائيلي لتحقيق هذا الهدف. وكان سلام قد أكد، الجمعة الماضية، أن "كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ينطوي على تهديد مبطن بالحرب الأهلية"، مشددا على أنه "لا يوجد أحد في لبنان يريد الانجرار إليها، وأن التهديد أو التلويح بها مرفوض تماما". ونشر سلام عبر حسابه على منصة "إكس" مقتطفات من حديثه لجريدة "الشرق الأوسط"، الجمعة الماضية، قال فيها: "الاتهامات بأن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أمريكيا إسرائيليا، هو حديث مردود، إذ أن قراراتنا لبنانية خالصة تُصنع في مجلس الوزراء دون إملاءات خارجية". وأكد أن "اتفاق الطائف هو الميثاق الوطني، وينص بوضوح على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية"، مشددا على أنه "لا يوجد أي حزب في لبنان مخول بحمل السلاح خارج نطاق الدولة اللبنانية". وفي وقت سابق من الجمعة الماضية، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، إنه "لا سيادة لبنانية من دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات، وأن المقاومة اللبنانية لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلف الأمر"، وشدد قاسم على أن "الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها، تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان".وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، أفادت الثلاثاء قبل الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.

