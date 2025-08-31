https://sarabic.ae/20250831/ليفربول-يقتنص-صدارة-الدوري-الإنجليزي-بهدف-قاتل-في-مرمى-أرسنال-فيديو-1104357377.html

ليفربول يقتنص صدارة الدوري الإنجليزي بهدف قاتل في مرمى أرسنال... فيديو

ليفربول يقتنص صدارة الدوري الإنجليزي بهدف قاتل في مرمى أرسنال... فيديو

نجح فريق ليفربول، في تحقيق فوز صعب بهدف نظيف على حساب ضيفه أرسنال، اليوم الأحد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري... 31.08.2025, سبوتنيك عربي

وسجل ليفربول هدف التقدم في الدقيقة 83 عبر دومينيك سوبوسلاي، وذلك بعد تصويبة من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.وسجل ليفربول هدفًا في الدقيقة 61 لولا تدخل تقنية الفيديو من أجل إلغاء الهدف ليستمر التعادل السلبي بدون أهداف.وتعرض إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول لإصابة قوية في الدقيقة 77 وخرج من الملعب وحل بدلًا منه جو جوميز.وحافظ ليفربول على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي بـ9 نقاط، ليتصدر منفردًا بعد الفوز على كل من بورنموث ونيوكاسل وأرسنال على الترتيب.

