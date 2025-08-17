https://sarabic.ae/20250817/ليفربول-يحتفي-بالرقم-القياسي-الجديد-لمحمد-صلاح-1103843036.html
ليفربول يحتفي بالرقم القياسي الجديد لمحمد صلاح
احتفى فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، بالرقم القياسي الجديد الذي حققه نجمه، اللاعب المصري محمد صلاح، في مباراة النادي أمام بورنموث.
ونشر نادي ليفربول تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم الأحد، للاحتفاء بالنجم المصري، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) يسجل 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية.وحقق الـ"ريدز" فوزه المثير بنتيجة 4-2 على غريمه التقليدي بورنموث، في المباراة التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة، على أرض ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الأولى للموسم الجديد 2025-2026.وتمكّن قائد المنتخب المصري محمد صلاح، من إحراز الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحسم الفوز للـ"ريدز".ورغم الفوز، تأثر صلاح بهتافات جماهير ليفربول باسم زميله الراحل دييغو غوتا، الذي توفي مع شقيقه في حادث مروري مأساوي بإسبانيا، واحتفل صلاح بهدفه بإشارة خاصة تكريما لجوتا، ما أضفى لمسة مؤثرة على اللقاء.يذكر أن صلاح يعد أحد أبرز نجوم الـ"بريميرليغ" في التاريخ، ويواصل كتابة أرقام قياسية جديدة مع كل موسم.
