مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
ليفربول يحتفي بالرقم القياسي الجديد لمحمد صلاح
ليفربول يحتفي بالرقم القياسي الجديد لمحمد صلاح
احتفى فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، بالرقم القياسي الجديد الذي حققه نجمه، اللاعب المصري محمد صلاح، في مباراة النادي أمام بورنموث.
مجتمع
ونشر نادي ليفربول تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم الأحد، للاحتفاء بالنجم المصري، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) يسجل 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية.وحقق الـ"ريدز" فوزه المثير بنتيجة 4-2 على غريمه التقليدي بورنموث، في المباراة التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة، على أرض ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الأولى للموسم الجديد 2025-2026.وتمكّن قائد المنتخب المصري محمد صلاح، من إحراز الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحسم الفوز للـ"ريدز".ورغم الفوز، تأثر صلاح بهتافات جماهير ليفربول باسم زميله الراحل دييغو غوتا، الذي توفي مع شقيقه في حادث مروري مأساوي بإسبانيا، واحتفل صلاح بهدفه بإشارة خاصة تكريما لجوتا، ما أضفى لمسة مؤثرة على اللقاء.يذكر أن صلاح يعد أحد أبرز نجوم الـ"بريميرليغ" في التاريخ، ويواصل كتابة أرقام قياسية جديدة مع كل موسم.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
احتفى فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، بالرقم القياسي الجديد الذي حققه نجمه، اللاعب المصري محمد صلاح، في مباراة النادي أمام بورنموث.
ونشر نادي ليفربول تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم الأحد، للاحتفاء بالنجم المصري، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) يسجل 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية.
وحقق الـ"ريدز" فوزه المثير بنتيجة 4-2 على غريمه التقليدي بورنموث، في المباراة التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة، على أرض ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الأولى للموسم الجديد 2025-2026.
وتمكّن قائد المنتخب المصري محمد صلاح، من إحراز الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحسم الفوز للـ"ريدز".

ومع إحراز صلاح لهذا الهدف، رفع رصيده إلى 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية، متجاوزًا أساطير الدوري مثل فرانك لامبارد، وواين روني، وآلان شيرر، الذين سجلوا 8 أهداف لكل منهم في المباريات الافتتاحية.

ورغم الفوز، تأثر صلاح بهتافات جماهير ليفربول باسم زميله الراحل دييغو غوتا، الذي توفي مع شقيقه في حادث مروري مأساوي بإسبانيا، واحتفل صلاح بهدفه بإشارة خاصة تكريما لجوتا، ما أضفى لمسة مؤثرة على اللقاء.
يذكر أن صلاح يعد أحد أبرز نجوم الـ"بريميرليغ" في التاريخ، ويواصل كتابة أرقام قياسية جديدة مع كل موسم.
