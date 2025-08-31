عربي
8 ضحايا.. البترول المصرية تكشف تفاصيل حادث خط غاز الإسماعيلية
8 ضحايا.. البترول المصرية تكشف تفاصيل حادث خط غاز الإسماعيلية
19:59 GMT 31.08.2025
محطة غاز طبيعي مسال
محطة غاز طبيعي مسال - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الانفجار الذي وقع بخط غاز في منطقة أبو سلطان في طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي، مساء اليوم الأحد، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.
وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع عند الساعة 6:40 مساء أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز للصيانة بمجمع البلوف، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.
شعلة تتصاعد بعد انفجار في خط أنابيب غاز بالقرب من باسفاليس، على بعد 175 كيلومترا شمال فيلنيوس في شمال ليتوانيا، 13 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
انفجار خط غاز في مصر وبيان هام من وزارة البترول
7 يناير, 10:02 GMT
وأكدت الوزارة أن القطاع المتضرر كان مفرغا تماما من الغاز قبل بدء الأعمال، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية، تبين أن الانفجار نجم عن انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.
ولفتت إلى أنه تم الدفع بفرق الطوارئ و6 سيارات إسعاف و3 سيارات إطفاء إلى الموقع، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
محطة كهرباء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
مصر تعلن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي
13 يونيو, 15:30 GMT
وأكدت وزارة البترول أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا، مشيرة إلى أنها تتابع الموقف عن كثب وتحقق في ملابساته.
وشهد موقع الحادث متابعة ميدانية من المسؤولين إلى جانب قيادات محلية ومسؤولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.
