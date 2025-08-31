https://sarabic.ae/20250831/8-ضحايا-البترول-المصرية-تكشف-تفاصيل-حادث-خط-غاز-الإسماعيلية-1104359952.html
8 ضحايا.. البترول المصرية تكشف تفاصيل حادث خط غاز الإسماعيلية
8 ضحايا.. البترول المصرية تكشف تفاصيل حادث خط غاز الإسماعيلية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الانفجار الذي وقع بخط غاز في منطقة أبو سلطان في طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي، مساء اليوم الأحد، أسفر عن مصرع
وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع عند الساعة 6:40 مساء أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز للصيانة بمجمع البلوف، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.وأكدت الوزارة أن القطاع المتضرر كان مفرغا تماما من الغاز قبل بدء الأعمال، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية، تبين أن الانفجار نجم عن انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.ولفتت إلى أنه تم الدفع بفرق الطوارئ و6 سيارات إسعاف و3 سيارات إطفاء إلى الموقع، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأكدت وزارة البترول أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا، مشيرة إلى أنها تتابع الموقف عن كثب وتحقق في ملابساته.وشهد موقع الحادث متابعة ميدانية من المسؤولين إلى جانب قيادات محلية ومسؤولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.
الأخبار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الانفجار الذي وقع بخط غاز في منطقة أبو سلطان في طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي، مساء اليوم الأحد، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.
وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع عند الساعة 6:40 مساء أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز للصيانة بمجمع البلوف، حسبما ذكرت "بوابة
الأهرام" المصرية.
وأكدت الوزارة أن القطاع المتضرر كان مفرغا تماما من الغاز
قبل بدء الأعمال، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية، تبين أن الانفجار نجم عن انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.
ولفتت إلى أنه تم الدفع بفرق الطوارئ و6 سيارات إسعاف و3 سيارات إطفاء إلى الموقع، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأكدت وزارة البترول أن الحادث
لم يؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا، مشيرة إلى أنها تتابع الموقف عن كثب وتحقق في ملابساته.
وشهد موقع الحادث متابعة ميدانية من المسؤولين إلى جانب قيادات محلية ومسؤولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.