https://sarabic.ae/20250901/الرئاسة-الفلسطينية-لا-شرعية-لأي-عملية-ضم-كما-الاستيطان-وجميعها-مدانة-ومرفوضة-1104380321.html

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة

سبوتنيك عربي

أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أنه "لا شرعية لأي عملية ضم"، مشددا على أن عملية "الاستيطان مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-01T14:47+0000

2025-09-01T14:47+0000

2025-09-01T14:47+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار الضفة الغربية

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bda96d2d34f5e049e5b056566fbdb5e.jpg

واعتبر أبو ردينة، "محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.وشدد على أن "حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقوّيض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين".ودعا أبو ردينة، "المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".وجدد التأكيد أنه "لا سيادة لإسرائيل، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250901/أمومة-بديلة-تمنح-أطفال-غزة-الأيتام-أملا-في-الحياة-1104235364.html

https://sarabic.ae/20250901/مصر-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-أصبحت-حربا-للتجويع-1104377836.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي