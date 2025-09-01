https://sarabic.ae/20250901/الرئاسة-الفلسطينية-لا-شرعية-لأي-عملية-ضم-كما-الاستيطان-وجميعها-مدانة-ومرفوضة-1104380321.html
الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bda96d2d34f5e049e5b056566fbdb5e.jpg
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة
أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أنه "لا شرعية لأي عملية ضم"، مشددا على أن عملية "الاستيطان مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
واعتبر أبو ردينة، "محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية - وفا.
وشدد على أن "حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقوّيض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين".
ودعا أبو ردينة، "المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".
وجدد التأكيد أنه "لا سيادة لإسرائيل، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.