الرئيس الفنزويلي: سننضم إلى مبادرة الحوكمة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الفنزويلي: سننضم إلى مبادرة الحوكمة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني
الرئيس الفنزويلي: سننضم إلى مبادرة الحوكمة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني
الرئيس الفنزويلي: سننضم إلى مبادرة الحوكمة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني

© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر
وصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده ستنضم إلى مبادرة الحوكمة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية.
كاراكاس-سبوتنيك. وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الاثنين، "لقد أرسل لنا وثيقة رسمية للانضمام [إلى مبادرة الحوكمة العالمية] وسأوقع هذه الوثيقة.. والتي وقعتها عشرات الدول حول العالم".

وأكد أن "فنزويلا ستنضم إلى المبادرة".

وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة "منظمة شنغهاي للتعاون"، في مدينة تيانجين الصينية أمس الاثنين مبادرة جديدة حول الحوكمة العالمية.
وتعد مبادرة الحوكمة العالمية رابع مبادرة عالمية كبرى يقترحها شي خلال السنوات الماضية، بعد مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية.
وسلط شي الضوء على خمسة مبادئ لمبادرة الحوكمة العالمية، وهي الالتزام بالمساواة في السيادة، والامتثال للسيادة الدولية للقانون، وممارسة التعددية، والدعوة إلى نهج يركز على الشعوب، والتركيز على اتخاذ إجراءات فعلية.
وقد حظيت مبادرة شي جين بينغ بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أشار إلى اهتمام روسيا ببدء نقاشٍ جديٍّ حول المقترحات.
وتنعقد أكبر قمة في تاريخ منظمة شنغهاي للتعاون يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر الجاري في مدينة تيانجين الصينية، ويشارك فيها أكثر من 20 زعيما من الدول الأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية
