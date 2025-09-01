https://sarabic.ae/20250901/الرئيس-الفنزويلي-سننضم-إلى-مبادرة-الحوكمة-العالمية-التي-أطلقها-الرئيس-الصيني-1104397753.html
كاراكاس-سبوتنيك. وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الاثنين، "لقد أرسل لنا وثيقة رسمية للانضمام [إلى مبادرة الحوكمة العالمية] وسأوقع هذه الوثيقة.. والتي وقعتها عشرات الدول حول العالم".وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة "منظمة شنغهاي للتعاون"، في مدينة تيانجين الصينية أمس الاثنين مبادرة جديدة حول الحوكمة العالمية.وتعد مبادرة الحوكمة العالمية رابع مبادرة عالمية كبرى يقترحها شي خلال السنوات الماضية، بعد مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية.وسلط شي الضوء على خمسة مبادئ لمبادرة الحوكمة العالمية، وهي الالتزام بالمساواة في السيادة، والامتثال للسيادة الدولية للقانون، وممارسة التعددية، والدعوة إلى نهج يركز على الشعوب، والتركيز على اتخاذ إجراءات فعلية.وقد حظيت مبادرة شي جين بينغ بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أشار إلى اهتمام روسيا ببدء نقاشٍ جديٍّ حول المقترحات.وتنعقد أكبر قمة في تاريخ منظمة شنغهاي للتعاون يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر الجاري في مدينة تيانجين الصينية، ويشارك فيها أكثر من 20 زعيما من الدول الأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية
22:25 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 22:48 GMT 01.09.2025)
كاراكاس-سبوتنيك. وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الاثنين، "لقد أرسل لنا وثيقة رسمية للانضمام [إلى مبادرة الحوكمة العالمية] وسأوقع هذه الوثيقة.. والتي وقعتها عشرات الدول حول العالم".
وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة "منظمة شنغهاي للتعاون"، في مدينة تيانجين الصينية أمس الاثنين مبادرة جديدة حول الحوكمة العالمية.
وتعد مبادرة الحوكمة العالمية رابع مبادرة عالمية كبرى يقترحها شي خلال السنوات الماضية، بعد مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية.
وسلط شي الضوء على خمسة مبادئ لمبادرة الحوكمة العالمية، وهي الالتزام بالمساواة في السيادة، والامتثال للسيادة الدولية للقانون، وممارسة التعددية، والدعوة إلى نهج يركز على الشعوب، والتركيز على اتخاذ إجراءات فعلية.
وقد حظيت مبادرة شي جين بينغ بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أشار إلى اهتمام روسيا ببدء نقاشٍ جديٍّ حول المقترحات.
وتنعقد أكبر قمة في تاريخ منظمة شنغهاي للتعاون يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر الجاري في مدينة تيانجين الصينية، ويشارك فيها أكثر من 20 زعيما من الدول الأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية