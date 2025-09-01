سفيرة في منظمة شنغهاي: الغرب لم يدرك تغيرات العالم والمنظمة تعيد ترتيب الأوراق العالمية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
2025-09-01T18:05+0000
2025-09-01T18:05+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104366374_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_819d5151a55c53fd810ef38543590790.jpg
وأشارت سليمان في حديث لها عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنه "من خلال التعاون الاقتصادي والانتهاء من عقلية الحرب الباردة وتكريس التعاون الاقتصادي، كل ذلك قد يؤدي إلى تكريس عقلية جديدة في العلاقات الدولية من خلال منظومة جديدة بدأت نواتها لكن من غير المعروف كيف سيكتمل شكلها لكنها ستكون بعيدة قدر الإمكان عن الأيديولوجية". ورأت سليمان أن "العصا التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى لم تعد أداة نافعة اليوم لأنها تترافق مع قوة اقتصادية ناعمة مجدية"، مضيفة أن "التطرف في الخيارات سوف يقود بشكل أو بآخر للأحلاف وهذا ما يكرس عقلية الحرب الباردة".وعلقت على مشاركة الهند في الاجتماع، قائلة إن "الهند تشارك في الوقت الذي كانت تحاول فيه الولايات المتحدة أن تأخذها الى جانبها لاحتواء الصين، وهذا الأمر يبدو أنه لم ينجح"، مشددة على أن "منظمة شنغهاي ممكن أن تساعد بشكل أو بآخر على إعادة رسم نوع من المسارات الذي يجب ان تفكر فيها كل دولة".وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها، وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
https://sarabic.ae/20250901/في-مصلحة-الجميع-قادة-قمة-شنغهاي-يقترحون-نظاما-عالميا-جديدا-----1104387205.html
https://sarabic.ae/20250901/نظام-عالمي-عادل-ومتعدد-الأقطاب-بوتين-يبحث-تطوير-العلاقات-مع-عدد-من-الزعماء-1104376026.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104366374_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8a5bf70fb8f7e3b8b4b62f19f7d441f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, روسيا

سفيرة في منظمة شنغهاي: الغرب لم يدرك تغيرات العالم والمنظمة تعيد ترتيب الأوراق العالمية

18:05 GMT 01.09.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورحرس الشرف الصيني وأعلام الدول أمام مكان انعقد اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون 2025
حرس الشرف الصيني وأعلام الدول أمام مكان انعقد اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علقت سفيرة "روح شنغهاي" في منظمة شنغهاي للتعاون، الدكتورة لجين سليمان، على الدور الذي ممكن أن تلعبه منظمة "شنغهاي" في حل القضايا الدولية، بحسب ما جاء في تصريح الرئيس الروسي، معتبرة أن "المنظمة بمثابة نواة لبدء التحركات من أجل إعادة ترتيب الأوراق العالمية".
وأشارت سليمان في حديث لها عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنه "من خلال التعاون الاقتصادي والانتهاء من عقلية الحرب الباردة وتكريس التعاون الاقتصادي، كل ذلك قد يؤدي إلى تكريس عقلية جديدة في العلاقات الدولية من خلال منظومة جديدة بدأت نواتها لكن من غير المعروف كيف سيكتمل شكلها لكنها ستكون بعيدة قدر الإمكان عن الأيديولوجية".

وأعربت عن "اعتقادها أن لا نية لدى الصين أو أي دولة من الدول المشاركة لمنافسة الغرب أو تشكيل أحلاف بديلة عنه"، مشيرة إلى أن "النظام الدولي هو نظام ضاغط جدا على الرغم من الدعوة للحوكمة"، قائلة إن "المشكلة الغربية تكمن بعدم إدراكهم بعد أن العالم تغير، فهم يعالجون المشاكل الجديدة بطريقة تقليدية وقديمة لا تنسجم مع متغيرات العصر، وبالتالي الحوكمة ضرورية لكنها بالتأكيد ستشهد مقاومة".

قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
"في مصلحة الجميع"... قادة قمة شنغهاي يقترحون نظاما عالميا جديدا
16:58 GMT
ورأت سليمان أن "العصا التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى لم تعد أداة نافعة اليوم لأنها تترافق مع قوة اقتصادية ناعمة مجدية"، مضيفة أن "التطرف في الخيارات سوف يقود بشكل أو بآخر للأحلاف وهذا ما يكرس عقلية الحرب الباردة".
وعلقت على مشاركة الهند في الاجتماع، قائلة إن "الهند تشارك في الوقت الذي كانت تحاول فيه الولايات المتحدة أن تأخذها الى جانبها لاحتواء الصين، وهذا الأمر يبدو أنه لم ينجح"، مشددة على أن "منظمة شنغهاي ممكن أن تساعد بشكل أو بآخر على إعادة رسم نوع من المسارات الذي يجب ان تفكر فيها كل دولة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.. بوتين يبحث تطوير العلاقات مع عدد من الزعماء
13:00 GMT
وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها، وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بها
موسكو: واشنطن باتت تدرك أن قادة أوروبا يعرقلون السلام في أوكرانيا
