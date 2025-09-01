https://sarabic.ae/20250901/سفيرة-في-منظمة-شنغهاي-الغرب-لم-يدرك-تغيرات-العالم-والمنظمة-تعيد-ترتيب-الأوراق-العالمية--1104388942.html
سفيرة في منظمة شنغهاي: الغرب لم يدرك تغيرات العالم والمنظمة تعيد ترتيب الأوراق العالمية
سفيرة في منظمة شنغهاي: الغرب لم يدرك تغيرات العالم والمنظمة تعيد ترتيب الأوراق العالمية
علقت سفيرة "روح شنغهاي" في منظمة شنغهاي للتعاون، الدكتورة لجين سليمان، على الدور الذي ممكن أن تلعبه منظمة "شنغهاي" في حل القضايا الدولية
وأشارت سليمان في حديث لها عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنه "من خلال التعاون الاقتصادي والانتهاء من عقلية الحرب الباردة وتكريس التعاون الاقتصادي، كل ذلك قد يؤدي إلى تكريس عقلية جديدة في العلاقات الدولية من خلال منظومة جديدة بدأت نواتها لكن من غير المعروف كيف سيكتمل شكلها لكنها ستكون بعيدة قدر الإمكان عن الأيديولوجية". ورأت سليمان أن "العصا التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى لم تعد أداة نافعة اليوم لأنها تترافق مع قوة اقتصادية ناعمة مجدية"، مضيفة أن "التطرف في الخيارات سوف يقود بشكل أو بآخر للأحلاف وهذا ما يكرس عقلية الحرب الباردة".وعلقت على مشاركة الهند في الاجتماع، قائلة إن "الهند تشارك في الوقت الذي كانت تحاول فيه الولايات المتحدة أن تأخذها الى جانبها لاحتواء الصين، وهذا الأمر يبدو أنه لم ينجح"، مشددة على أن "منظمة شنغهاي ممكن أن تساعد بشكل أو بآخر على إعادة رسم نوع من المسارات الذي يجب ان تفكر فيها كل دولة".وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها، وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
الأخبار
ar_EG
سفيرة في منظمة شنغهاي: الغرب لم يدرك تغيرات العالم والمنظمة تعيد ترتيب الأوراق العالمية
علقت سفيرة "روح شنغهاي" في منظمة شنغهاي للتعاون، الدكتورة لجين سليمان، على الدور الذي ممكن أن تلعبه منظمة "شنغهاي" في حل القضايا الدولية، بحسب ما جاء في تصريح الرئيس الروسي، معتبرة أن "المنظمة بمثابة نواة لبدء التحركات من أجل إعادة ترتيب الأوراق العالمية".
وأشارت سليمان في حديث لها عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنه "من خلال التعاون الاقتصادي والانتهاء من عقلية الحرب الباردة وتكريس التعاون الاقتصادي، كل ذلك قد يؤدي إلى تكريس عقلية جديدة في العلاقات الدولية من خلال منظومة جديدة بدأت نواتها لكن من غير المعروف كيف سيكتمل شكلها لكنها ستكون بعيدة قدر الإمكان عن الأيديولوجية".
وأعربت عن "اعتقادها أن لا نية لدى الصين أو أي دولة من الدول المشاركة لمنافسة الغرب أو تشكيل أحلاف بديلة عنه"، مشيرة إلى أن "النظام الدولي هو نظام ضاغط جدا على الرغم من الدعوة للحوكمة"، قائلة إن "المشكلة الغربية تكمن بعدم إدراكهم بعد أن العالم تغير، فهم يعالجون المشاكل الجديدة بطريقة تقليدية وقديمة لا تنسجم مع متغيرات العصر، وبالتالي الحوكمة ضرورية لكنها بالتأكيد ستشهد مقاومة".
ورأت سليمان أن "العصا التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى لم تعد أداة نافعة اليوم لأنها تترافق مع قوة اقتصادية ناعمة مجدية"، مضيفة أن "التطرف في الخيارات سوف يقود بشكل أو بآخر للأحلاف وهذا ما يكرس عقلية الحرب الباردة".
وعلقت على مشاركة الهند في الاجتماع، قائلة إن "الهند تشارك في الوقت الذي كانت تحاول فيه الولايات المتحدة أن تأخذها الى جانبها لاحتواء الصين، وهذا الأمر يبدو أنه لم ينجح"، مشددة على أن "منظمة شنغهاي ممكن أن تساعد بشكل أو بآخر على إعادة رسم نوع من المسارات الذي يجب ان تفكر فيها كل دولة".
وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها، وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.