بوشيلين: جنوب دونيتسك بات بالكامل تحت سيطرة القوات الروسية

عربي
بوتين يصل إلى تيانجين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.. فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250901/بوشيلين-جنوب-دونيتسك-بات-بالكامل-تحت-سيطرة-القوات-الروسية-1104362465.html
بوشيلين: جنوب دونيتسك بات بالكامل تحت سيطرة القوات الروسية
بوشيلين: جنوب دونيتسك بات بالكامل تحت سيطرة القوات الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن تحرير بلدة كاميشفاخا وضع كامل جنوب الجمهورية تحت سيطرة وحدات القوات الروسية، وذلك في مقطع فيديو نشره على... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T02:15+0000
2025-09-01T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095190561_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_734b0ffd474396b41bc8231969cd9ef6.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال بوشيلين، "خلال الأسبوع الماضي، ووفقا لتصريحات وزارة الدفاع الروسية، تم تحرير التجمعات السكنية التالية: بيرفويه مايو، نيليبوفكا وكاميشفاخا".وأوضح، "كان هناك تجمع سكني واحد متبقٍ، والآن أصبح كل شيء على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية جميع مدننا وجميع مقاطعاتنا محررة".ووصف رئيس الجمهورية ذلك بأنه حدث مهم بالفعل، معربا عن شكره لجميع العسكريين في مجموعة قوات "فوستوك".وأضاف بوشيلين، "إنهم يحصنون مواقعهم الآن بالفعل داخل أراضي مقاطعة دنيبروبتروفسك، مما يهيئ الظروف اللازمة لأمن تجمعاتنا السكنية".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، عن تحرير بلدة كاميشفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية على يد مقاتلي مجموعة قوات "فوستوك".
https://sarabic.ae/20250830/القوات-الروسية-تحرر-كاميشيفاخا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل--1104312436.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095190561_157:0:1124:725_1920x0_80_0_0_b61d335c53dbda0315be2893a0e53842.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا

بوشيلين: جنوب دونيتسك بات بالكامل تحت سيطرة القوات الروسية

02:15 GMT 01.09.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationدبابة "تي-80" خلال تقدم القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك
دبابة تي-80 خلال تقدم القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن تحرير بلدة كاميشفاخا وضع كامل جنوب الجمهورية تحت سيطرة وحدات القوات الروسية، وذلك في مقطع فيديو نشره على قناته في تلغرام.
موسكو – سبوتنيك. وقال بوشيلين، "خلال الأسبوع الماضي، ووفقا لتصريحات وزارة الدفاع الروسية، تم تحرير التجمعات السكنية التالية: بيرفويه مايو، نيليبوفكا وكاميشفاخا".
وأضاف، "يجب الإشارة إلى أن جنوب الجمهورية يقع ضمن نطاق مسؤولية مجموعة قوات "فوستوك، تم تحرير جميع التجمعات السكنية".
وأوضح، "كان هناك تجمع سكني واحد متبقٍ، والآن أصبح كل شيء على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية جميع مدننا وجميع مقاطعاتنا محررة".
ووصف رئيس الجمهورية ذلك بأنه حدث مهم بالفعل، معربا عن شكره لجميع العسكريين في مجموعة قوات "فوستوك".
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر كاميشيفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية
30 أغسطس, 09:23 GMT
وأضاف بوشيلين، "إنهم يحصنون مواقعهم الآن بالفعل داخل أراضي مقاطعة دنيبروبتروفسك، مما يهيئ الظروف اللازمة لأمن تجمعاتنا السكنية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، عن تحرير بلدة كاميشفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية على يد مقاتلي مجموعة قوات "فوستوك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала