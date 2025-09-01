https://sarabic.ae/20250901/بوشيلين-جنوب-دونيتسك-بات-بالكامل-تحت-سيطرة-القوات-الروسية-1104362465.html
بوشيلين: جنوب دونيتسك بات بالكامل تحت سيطرة القوات الروسية
بوشيلين: جنوب دونيتسك بات بالكامل تحت سيطرة القوات الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن تحرير بلدة كاميشفاخا وضع كامل جنوب الجمهورية تحت سيطرة وحدات القوات الروسية، وذلك في مقطع فيديو نشره على... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T02:15+0000
2025-09-01T02:15+0000
2025-09-01T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095190561_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_734b0ffd474396b41bc8231969cd9ef6.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال بوشيلين، "خلال الأسبوع الماضي، ووفقا لتصريحات وزارة الدفاع الروسية، تم تحرير التجمعات السكنية التالية: بيرفويه مايو، نيليبوفكا وكاميشفاخا".وأوضح، "كان هناك تجمع سكني واحد متبقٍ، والآن أصبح كل شيء على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية جميع مدننا وجميع مقاطعاتنا محررة".ووصف رئيس الجمهورية ذلك بأنه حدث مهم بالفعل، معربا عن شكره لجميع العسكريين في مجموعة قوات "فوستوك".وأضاف بوشيلين، "إنهم يحصنون مواقعهم الآن بالفعل داخل أراضي مقاطعة دنيبروبتروفسك، مما يهيئ الظروف اللازمة لأمن تجمعاتنا السكنية".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، عن تحرير بلدة كاميشفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية على يد مقاتلي مجموعة قوات "فوستوك".
https://sarabic.ae/20250830/القوات-الروسية-تحرر-كاميشيفاخا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل--1104312436.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095190561_157:0:1124:725_1920x0_80_0_0_b61d335c53dbda0315be2893a0e53842.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا
بوشيلين: جنوب دونيتسك بات بالكامل تحت سيطرة القوات الروسية
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن تحرير بلدة كاميشفاخا وضع كامل جنوب الجمهورية تحت سيطرة وحدات القوات الروسية، وذلك في مقطع فيديو نشره على قناته في تلغرام.
موسكو – سبوتنيك. وقال بوشيلين، "خلال الأسبوع الماضي، ووفقا لتصريحات وزارة الدفاع الروسية، تم تحرير التجمعات السكنية التالية: بيرفويه مايو، نيليبوفكا وكاميشفاخ
ا".
وأضاف، "يجب الإشارة إلى أن جنوب الجمهورية يقع ضمن نطاق مسؤولية مجموعة قوات "فوستوك، تم تحرير جميع التجمعات السكنية".
وأوضح، "كان هناك تجمع سكني واحد متبقٍ، والآن أصبح كل شيء على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية جميع مدننا وجميع مقاطعاتنا محررة".
ووصف رئيس الجمهورية ذلك بأنه حدث مهم بالفعل، معربا عن شكره لجميع العسكريين في مجموعة قوات "فوستوك".
وأضاف بوشيلين، "إنهم يحصنون مواقعهم الآن بالفعل داخل أراضي مقاطعة دنيبروبتروفسك، مما يهيئ الظروف اللازمة لأمن تجمعاتنا السكنية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، عن تحرير بلدة كاميشفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية على يد مقاتلي مجموعة قوات "فوستوك".