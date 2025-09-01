https://sarabic.ae/20250901/صفقات-تاريخية-في-الساعات-الأخيرة-من-الميركاتو-الصيفي-إيزاك-إلى-ليفربول-ودوناروما-إلى-سيتي-1104382817.html

صفقات تاريخية في الساعات الأخيرة من "الميركاتو الصيفي".. إيزاك إلى ليفربول ودوناروما إلى سيتي

أغلق سوق الانتقالات الصيفية رسميًا، مساء الأحد، في البطولات الأوروبية، حيث يهدف كل نادٍ إلى تعزيز صفوفه لضمان المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي. 01.09.2025, سبوتنيك عربي

توصل نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إلى صفقة تاريخية لضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل، بمبلغ غير مسبوق حسب تقارير الإعلام البريطاني.ومن المرتقب أن ينتقل أيزاك إلى ليفربول في صفقة قيمتها 130 مليون جنيه إسترليني (176 مليون دولار). أشارت الإعلام البريطاني إلى أن أيزاك سيخضع للفحوص الطبية، يوم الاثنين، قبل توقيع عقد يمتد ستة أعوام.وستكون هذه الصفقة الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزة انتقال اللاعب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي إلى تشيلسي مقابل 106 ملايين جنيه إسترليني حسب التقارير.سجل إيزاك، البالغ من العمر 25 عاما، 23 هدفا في الدوري الموسم الماضي ليحل ثانيا في ترتيب الهدافين خلف جناح ليفربول المصري محمد صلاح. وأسهم بذلك في تأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا.دوناروما إلى مانشستر سيتيكما تم حسم انتقال الحارس جيانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي بعد موافقة النادي الإنجليزي على دفع 35 مليون يورو (41 مليون دولار) لصالح باريس سان جرمان الفرنسي.وأنهى لويس إنريكي، مدرب سان جرمان، مشوار دوناروما مع الفريق بعدما أشار بعدم الحاجة إلى خدماته في الكأس السوبر الأوروبية ضد توتنهام ومن ثم في المراحل الأولى للدوري الفرنسي. وأوضح رغبته في نوعية مختلفة من حراس المرمى.وشارك دوناروما بشكل حاسم في تتويج سان جرمان الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس وكأس الأبطال، كما ساهم في الفوز باللقب الأوروبي الأول في تاريخ النادي، بالإضافة إلى ذلك، بلغ نهائي مونديال الأندية أمام تشيلسي.

