في ظل عالم يمر بزوبعة تغييرات... قدة شنغهاي نجحت قبل أن تبدأ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/في-ظل-عالم-يمر-بزوبعة-تغييرات-قدة-شنغهاي-نجحت-قبل-أن-تبدأ-1104371327.html
في ظل عالم يمر بزوبعة تغييرات... قدة شنغهاي نجحت قبل أن تبدأ
في ظل عالم يمر بزوبعة تغييرات... قدة شنغهاي نجحت قبل أن تبدأ
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الروسي، الدكتور قسي إبراهيم، أن تصريحات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ خلال انعقاد قمة شنغهاي تعكس "أهمية استثنائية... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T10:54+0000
2025-09-01T10:54+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
روسيا
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104366552_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40cda52aa19191eb7615d2d3ceaf33cb.jpg
وأوضح إبراهيم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القوة العسكرية لروسيا والقدرة الاقتصادية للصين تدفعان الطرفين إلى تحركات تواكب حجمهما الحالي، في مواجهة تجاهل الولايات المتحدة والغرب لمصالحهما". ولفت إلى أن "شعبية الرئيس بوتين تتزايد عالميًا"، مشيرًا إلى أنه "سلط الضوء خلال القمة على محاولات عزل روسيا"، حيث سيتم بحث ملفات عدة منها الأزمة الأوكرانية. وتعقد فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في مركز ميجيانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض.وعقد في وقت سابق اجتماع لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.وتشمل هذه الدول أذربيجان، وأرمينيا، وفيتنام، ومصر، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وجزر المالديف، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، وتركمانستان، وتركيا.كما تشمل منظمات كالأمم المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والجماعة الاقتصادية الأوروبية، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومؤتمر التفاعل وبناء السلام في آسيا، ورابطة الدول المستقلة، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
https://sarabic.ae/20250901/لابديل-عن-التعاون-لمواجهة-الهجمة-الأمريكية-خبير-قمة-شنغهاي-تؤسس-لأبعاد-استراتيجية-واقتصادية-1104369725.html
https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يشارك-في-اجتماع-منظمة-شنغهاي-بلس-في-تيانجين--عاجل--1104368547.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104366552_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_9866dcc2136cdfa587fc84400e953e05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة شنغهاي للتعاون, روسيا, فلاديمير بوتين
منظمة شنغهاي للتعاون, روسيا, فلاديمير بوتين

في ظل عالم يمر بزوبعة تغييرات... قدة شنغهاي نجحت قبل أن تبدأ

10:54 GMT 01.09.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورحرس الشرف الصيني وأعلام الدول أمام مكان انعقد اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون 2025
حرس الشرف الصيني وأعلام الدول أمام مكان انعقد اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
رأى الخبير في الشأن الروسي، الدكتور قسي إبراهيم، أن تصريحات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ خلال انعقاد قمة شنغهاي تعكس "أهمية استثنائية للقمة التي نجحت قبل أن تبدأ، في ظل عالم يمرّ بزوبعة تغييرات غير مسبوقة منذ قرن، تجلت في مشاركة ممثلي عدد كبير من الدول وقادة العالم".
وأوضح إبراهيم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القوة العسكرية لروسيا والقدرة الاقتصادية للصين تدفعان الطرفين إلى تحركات تواكب حجمهما الحالي، في مواجهة تجاهل الولايات المتحدة والغرب لمصالحهما".

وأضاف: أن "الدول كافة تسعى للتخلص من الهيمنة الأميركية التي يقوم عليها النظام الدولي القديم، بعدما لم يعد يلبي احتياجات العالم الجديد القائم على تبادل المصالح المشتركة"، مشيرًا إلى "انتقال مركز الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق، وتحديدًا نحو آسيا والمحيط الهادئ، في إطار النظام العالمي متعدد الأقطاب".

-الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
لابديل عن التعاون لمواجهة الهجمة الأمريكية... خبير: قمة شنغهاي تؤسس لأبعاد استراتيجية واقتصادية
09:35 GMT
ولفت إلى أن "شعبية الرئيس بوتين تتزايد عالميًا"، مشيرًا إلى أنه "سلط الضوء خلال القمة على محاولات عزل روسيا"، حيث سيتم بحث ملفات عدة منها الأزمة الأوكرانية.

وأكد أن "الثقل الجيوسياسي لمنظمة شنغهاي والآليات الجديدة المعتمدة ينبئان باتفاقات اقتصادية كبرى"، معتبرًا أن القمة "تسهم في نقل المنظمة من إطار أمني بحت إلى منصة عالمية ذات أبعاد اقتصادية واستراتيجية"، مشددًا على أن "قوة المنظمة تكمن في جمع دول مختلفة تحت رايتها رغم التباينات والخلافات فيما بينها".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف خلال محادثات على هامش قمة شنغهاي للتعاون في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
بوتين: روسيا تدعم مبادرة شي جين بينغ بشأن الحوكمة العالمية
08:21 GMT
وتعقد فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في مركز ميجيانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وعقد في وقت سابق اجتماع لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتم توجيه دعوة للمشاركة في الاجتماع ضمن إطار "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، إلى الشركاء المهتمين بالحوار مع منظمة شنغهاي للتعاون، وممثلي الدول المراقبة، ورؤساء الجمعيات الشريكة.

وتشمل هذه الدول أذربيجان، وأرمينيا، وفيتنام، ومصر، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وجزر المالديف، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، وتركمانستان، وتركيا.
كما تشمل منظمات كالأمم المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والجماعة الاقتصادية الأوروبية، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومؤتمر التفاعل وبناء السلام في آسيا، ورابطة الدول المستقلة، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала