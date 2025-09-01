https://sarabic.ae/20250901/في-ظل-عالم-يمر-بزوبعة-تغييرات-قدة-شنغهاي-نجحت-قبل-أن-تبدأ-1104371327.html

رأى الخبير في الشأن الروسي، الدكتور قسي إبراهيم، أن تصريحات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ خلال انعقاد قمة شنغهاي تعكس "أهمية استثنائية

وأوضح إبراهيم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القوة العسكرية لروسيا والقدرة الاقتصادية للصين تدفعان الطرفين إلى تحركات تواكب حجمهما الحالي، في مواجهة تجاهل الولايات المتحدة والغرب لمصالحهما". ولفت إلى أن "شعبية الرئيس بوتين تتزايد عالميًا"، مشيرًا إلى أنه "سلط الضوء خلال القمة على محاولات عزل روسيا"، حيث سيتم بحث ملفات عدة منها الأزمة الأوكرانية. وتعقد فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في مركز ميجيانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض.وعقد في وقت سابق اجتماع لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.وتشمل هذه الدول أذربيجان، وأرمينيا، وفيتنام، ومصر، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وجزر المالديف، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، وتركمانستان، وتركيا.كما تشمل منظمات كالأمم المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والجماعة الاقتصادية الأوروبية، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومؤتمر التفاعل وبناء السلام في آسيا، ورابطة الدول المستقلة، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

