في ظل عالم يمر بزوبعة تغييرات... قدة شنغهاي نجحت قبل أن تبدأ
2025-09-01T10:54+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
روسيا
فلاديمير بوتين
وأوضح إبراهيم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القوة العسكرية لروسيا والقدرة الاقتصادية للصين تدفعان الطرفين إلى تحركات تواكب حجمهما الحالي، في مواجهة تجاهل الولايات المتحدة والغرب لمصالحهما". ولفت إلى أن "شعبية الرئيس بوتين تتزايد عالميًا"، مشيرًا إلى أنه "سلط الضوء خلال القمة على محاولات عزل روسيا"، حيث سيتم بحث ملفات عدة منها الأزمة الأوكرانية. وتعقد فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في مركز ميجيانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض.وعقد في وقت سابق اجتماع لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.وتشمل هذه الدول أذربيجان، وأرمينيا، وفيتنام، ومصر، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وجزر المالديف، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، وتركمانستان، وتركيا.كما تشمل منظمات كالأمم المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والجماعة الاقتصادية الأوروبية، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومؤتمر التفاعل وبناء السلام في آسيا، ورابطة الدول المستقلة، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
منظمة شنغهاي للتعاون, روسيا, فلاديمير بوتين
في ظل عالم يمر بزوبعة تغييرات... قدة شنغهاي نجحت قبل أن تبدأ
رأى الخبير في الشأن الروسي، الدكتور قسي إبراهيم، أن تصريحات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ خلال انعقاد قمة شنغهاي تعكس "أهمية استثنائية للقمة التي نجحت قبل أن تبدأ، في ظل عالم يمرّ بزوبعة تغييرات غير مسبوقة منذ قرن، تجلت في مشاركة ممثلي عدد كبير من الدول وقادة العالم".
وأوضح إبراهيم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القوة العسكرية لروسيا والقدرة الاقتصادية للصين تدفعان الطرفين إلى تحركات تواكب حجمهما الحالي، في مواجهة تجاهل الولايات المتحدة والغرب لمصالحهما".
وأضاف: أن "الدول كافة تسعى للتخلص من الهيمنة الأميركية التي يقوم عليها النظام الدولي القديم، بعدما لم يعد يلبي احتياجات العالم الجديد القائم على تبادل المصالح المشتركة"، مشيرًا إلى "انتقال مركز الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق، وتحديدًا نحو آسيا والمحيط الهادئ، في إطار النظام العالمي متعدد الأقطاب".
ولفت إلى أن "شعبية الرئيس بوتين تتزايد عالميًا"، مشيرًا إلى أنه "سلط الضوء خلال القمة على محاولات عزل روسيا"، حيث سيتم بحث ملفات عدة منها الأزمة الأوكرانية.
وأكد أن "الثقل الجيوسياسي لمنظمة شنغهاي والآليات الجديدة المعتمدة ينبئان باتفاقات اقتصادية كبرى"، معتبرًا أن القمة "تسهم في نقل المنظمة من إطار أمني بحت إلى منصة عالمية ذات أبعاد اقتصادية واستراتيجية"، مشددًا على أن "قوة المنظمة تكمن في جمع دول مختلفة تحت رايتها رغم التباينات والخلافات فيما بينها".
وتعقد فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في مركز ميجيانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وعقد في وقت سابق اجتماع لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.
وتم توجيه دعوة للمشاركة في الاجتماع ضمن إطار "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، إلى الشركاء المهتمين بالحوار مع منظمة شنغهاي للتعاون، وممثلي الدول المراقبة، ورؤساء الجمعيات الشريكة.
وتشمل هذه الدول أذربيجان، وأرمينيا، وفيتنام، ومصر، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وجزر المالديف، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، وتركمانستان، وتركيا.
كما تشمل منظمات كالأمم المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والجماعة الاقتصادية الأوروبية، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومؤتمر التفاعل وبناء السلام في آسيا، ورابطة الدول المستقلة، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.