عربي
بوتين: روسيا تدعم مبادرات شي جين بينغ بشأن الحوكمة العالمية
لابديل عن التعاون لمواجهة الهجمة الأمريكية... خبير: قمة شنغهاي تؤسس لأبعاد استراتيجية واقتصادية
لابديل عن التعاون لمواجهة الهجمة الأمريكية... خبير: قمة شنغهاي تؤسس لأبعاد استراتيجية واقتصادية
سبوتنيك عربي
علق مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور سامر عبد الله، على انعقاد قمة شنغهاي التي جمعت الحلفاء والخصوم على طاولة واحدة،... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال عبد الله، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "انعقاد القمة يؤكد استمرار اندفاع الصين مع حلفائها نحو ترسيخ نظام عالمي متعدد الأقطاب، وهو ما شدد عليه بوتين وتتبناه موسكو"، وأضاف: "لا بديل للدول المجتمعة في شنغهاي سوى التعاون وتوسيع القواسم المشتركة لمواجهة "الهجمة الأمريكية غير المسبوقة على العالم".وفي ما يتعلق بالقمة الروسية–الصينية، أكد عبد الله، أن "الصين ترتبط بشراكة استراتيجية بلا حدود مع روسيا"، وأوضح أن "ما يجمع روسيا والصين والهند، هي العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على هذه الدول، والتي أثرت بشكل خاص على الهند، ما يدفعها نحو تعزيز تعاونها مع موسكو".ورأى عبد الله أن لقاء الرئيسين الروسي والإيراني على هامش القمة يؤكد "متانة العلاقات بين الطرفين واستمرار التواصل بينهما، لما تمثله إيران من عمق استراتيجي لروسيا وحليف قديم، وانطلاقًا من مبدأ حق الدول في استثمار قدراتها بعيدا عن التدخلات الخارجية".
09:35 GMT 01.09.2025
علق مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور سامر عبد الله، على انعقاد قمة شنغهاي التي جمعت الحلفاء والخصوم على طاولة واحدة، واللقاءات التي أجراها ويجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلالها، مشيرا إلى أن القمة "تؤسس لتطوير منظمة شنغهاي من إطار أمني، إلى منظمة ذات أبعاد استراتيجية واقتصادية".
وقال عبد الله، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "انعقاد القمة يؤكد استمرار اندفاع الصين مع حلفائها نحو ترسيخ نظام عالمي متعدد الأقطاب، وهو ما شدد عليه بوتين وتتبناه موسكو"، وأضاف: "لا بديل للدول المجتمعة في شنغهاي سوى التعاون وتوسيع القواسم المشتركة لمواجهة "الهجمة الأمريكية غير المسبوقة على العالم".
وأشار إلى أن "عرض بوتين لوجهة نظره في مفاوضاته مع واشنطن خلال قمة ألاسكا، التي شكلت نقطة البداية، يظهر التزامه تجاه حلفائه في منظمتي شنغهاي وبريكس، ويؤكد على أن روسيا ماضية في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق الشروط التي دفعتها إلى القيام بها".
-الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بها
08:30 GMT
وفي ما يتعلق بالقمة الروسية–الصينية، أكد عبد الله، أن "الصين ترتبط بشراكة استراتيجية بلا حدود مع روسيا"، وأوضح أن "ما يجمع روسيا والصين والهند، هي العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على هذه الدول، والتي أثرت بشكل خاص على الهند، ما يدفعها نحو تعزيز تعاونها مع موسكو".
وحول لقاء الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، لفت عبدالله إلى "عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين موسكو ويريفان"، معتبرا أن "التوتر الأخير جاء نتيجة تمدد النفوذ الغربي في القوقاز ومحاولته تهميش القوى الإقليمية الأخرى"، محملا باشينيان "مسؤولية السياسات التي تدفع أرمينيا نحو ناتو".
ورأى عبد الله أن لقاء الرئيسين الروسي والإيراني على هامش القمة يؤكد "متانة العلاقات بين الطرفين واستمرار التواصل بينهما، لما تمثله إيران من عمق استراتيجي لروسيا وحليف قديم، وانطلاقًا من مبدأ حق الدول في استثمار قدراتها بعيدا عن التدخلات الخارجية".
