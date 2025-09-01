https://sarabic.ae/20250901/ممثل-مصر-في-قمة-العشرين-الأمن-المائي-جزء-لا-يتجزأ-من-الأمن-القومي-المصري--1104382417.html

ممثل مصر في قمة العشرين: الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

ممثل مصر في قمة العشرين: الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد السفير راجي الأتربي، ممثل مصر في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، أن الأمن المائي يُعد أولوية قومية لمصر، خاصة فيما يتعلق بمياه الأنهار العابرة للحدود، مشددا... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر القمة، حيث دعا إلى ضرورة وضع حلول شاملة وعادلة لقضايا الأمن الغذائي والمائي، تمتد لتشمل الدول النامية والمتضررة من الأزمات العالمية، وليس دول العشرين فقط، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.وأكد أن نجاح أي حلول يتطلب إصلاحات شاملة للنظام المالي والتجاري العالمي، وسد الفجوات التمويلية في البنية التحتية، والتصدي لتغير المناخ كعامل رئيسي يؤثر على الأمن الغذائي.وشدد على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية، خاصة في الدول التي تعاني من ندرة الموارد أو التحديات المناخية.وكان الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، قد قال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، الشهر الماضي، إن مصر تواجه تحديا كبيرا يتمثل في الشح المائي، حيث يبلغ نصيب الفرد حاليا نحو 600 متر مكعب سنويا، وهو رقم يقل كثيرا عن الحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب للفرد، والذي يُعرف بـ "حد الندرة المائية"، مشيرا إلى أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذا النقص، منها معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، حيث نجحت في إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب، مما ساهم في رفع نصيب الفرد إلى 800 متر مكعب سنويا. ورغم هذا التحسن، أشار إلى أن البلاد لا تزال تحت خط الفقر المائي. وأوضح نور الدين أن الدولة المصرية خططت لإنشاء نحو 17 محطة تحلية مياه جديدة بحلول عام 2030، سيتم توزيعها على سواحل البحر المتوسط، نظراً للزحام السكاني في هذه المناطق، بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر لخدمة المنتجعات السياحية.

