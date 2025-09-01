ممثل مصر في قمة العشرين: الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أكد السفير راجي الأتربي، ممثل مصر في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، أن الأمن المائي يُعد أولوية قومية لمصر، خاصة فيما يتعلق بمياه الأنهار العابرة للحدود، مشددا على أن هذه القضية تشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر القمة، حيث دعا إلى ضرورة وضع حلول شاملة وعادلة لقضايا الأمن الغذائي والمائي، تمتد لتشمل الدول النامية والمتضررة من الأزمات العالمية، وليس دول العشرين فقط، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.
وأوضح الأتربي أن قضايا الأمن الغذائي والمائي لا يمكن فصلها عن السياقات الاقتصادية والسياسية الدولية، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية التراكمية تعيق التقدم في هذا المجال.
بوتين في قمة العشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
بوتين يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في قمة "العشرين" بجنوب أفريقيا
19 يونيو, 13:01 GMT
وأكد أن نجاح أي حلول يتطلب إصلاحات شاملة للنظام المالي والتجاري العالمي، وسد الفجوات التمويلية في البنية التحتية، والتصدي لتغير المناخ كعامل رئيسي يؤثر على الأمن الغذائي.
وأضاف: "في مجموعة العشرين، نسعى دائما لوضع حلول تشمل الجميع، دون إغفال أي طرف. لذا، يجب أن تترجم مفاوضاتنا إلى خطط واضحة وفعالة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في كل أنحاء العالم".
وشدد على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية، خاصة في الدول التي تعاني من ندرة الموارد أو التحديات المناخية.
زعماء مجموعة العشرين يلتقطون صورة جماعية في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، الاثنين 18 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
تحالف عالمي لـ"مكافحة الجوع"... خبراء: قمة مجموعة العشرين تركت وراءها تحديات كبيرة
21 نوفمبر 2024, 08:08 GMT
وأشار الأتربي إلى قدرة مجموعة العشرين على دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة في إيجاد حلول مستدامة لهذه القضايا المتشابكة، مؤكدا أن الأمن المائي يجب أن يحتل مكانة مركزية في نقاشات المجموعة، نظرا لتأثيره المباشر على الأمن الغذائي والاستقرار العالمي.
وكان الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، قد قال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، الشهر الماضي، إن مصر تواجه تحديا كبيرا يتمثل في الشح المائي، حيث يبلغ نصيب الفرد حاليا نحو 600 متر مكعب سنويا، وهو رقم يقل كثيرا عن الحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب للفرد، والذي يُعرف بـ "حد الندرة المائية"، مشيرا إلى أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذا النقص، منها معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، حيث نجحت في إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب، مما ساهم في رفع نصيب الفرد إلى 800 متر مكعب سنويا. ورغم هذا التحسن، أشار إلى أن البلاد لا تزال تحت خط الفقر المائي.
وأوضح نور الدين أن الدولة المصرية خططت لإنشاء نحو 17 محطة تحلية مياه جديدة بحلول عام 2030، سيتم توزيعها على سواحل البحر المتوسط، نظراً للزحام السكاني في هذه المناطق، بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر لخدمة المنتجعات السياحية.
