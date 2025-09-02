عربي
الرئيس الفرنسي: محاولات التهجير أو الضم لن توقف اعترافنا بفلسطين
الرئيس الفرنسي: محاولات التهجير أو الضم لن توقف اعترافنا بفلسطين
الرئيس الفرنسي: محاولات التهجير أو الضم لن توقف اعترافنا بفلسطين

20:46 GMT 02.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من تنفيذ أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية، موضحا أن مثل هذه الممارسات لن تقف عقبة أمام الاعتراف بدولة فلسطين.
ونقلت وسائل إعلام غربية، عن الرئيس الفرنسي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "لن يوقف أي هجوم ولا محاولة ضم ولا تهجير للسكان الفلسطينيين الزخم الذي أطلقناه مع ولي العهد السعودي وانضم إليه العديد من الشركاء".
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
فرنسا: مقتل 500 وإصابة 4 آلاف من منتظري المساعدات في غزة "فضيحة وعار"
29 يونيو, 07:57 GMT
وأضاف ماكرون أن فرنسا والسعودية ستتشاركان معا "رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر"، منتقدا القرار الأمريكي بشأن عدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.
وقال الرئيس الفرنسي تعليقا على ذلك: "إنه قرار غير مقبول.. ندعو إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بتمثيل فلسطيني يتماشى مع اتفاقية المقر"، مضيفا: "الهدف واضح، حشد أوسع دعم دولي ممكن لحل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو الماضي، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، وقال إنه بعث برسالة تعهد فيها بالقيام بذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا في يوليو/ تموز الماضي، تضمّن اتخاذ "خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية القضية الفلسطينية.
ودولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، بما في ذلك روسيا. في عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ عام 2024، اعترفت 10 دول بدولة فلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
ووفقا للموقف الروسي، لا يمكن التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلا على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي مع إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
