https://sarabic.ae/20250902/الكرملين-بوتين-يعقد-سلسلة-من-اللقاءات-الثنائية-بقصر-دياويوتاي-الحكومي-في-بكين-1104407598.html

الكرملين: بوتين يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية بقصر "دياويوتاي" الحكومي في بكين

الكرملين: بوتين يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية بقصر "دياويوتاي" الحكومي في بكين

سبوتنيك عربي

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد اليوم الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأجانب في المقر الحكومي قصر... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T08:48+0000

2025-09-02T08:48+0000

2025-09-02T08:51+0000

الصين

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104369869_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_0a631287a83285cfbeeb015aa5319544.jpg

وقال الكرملين في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام" : "قصر "دياويوتاي"، ستُعقد هنا سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرئيس الروسي ونظرائه الأجانب".ويقع قصر "دياويوتاي" الحكومي في الجزء الغربي من العاصمة، وكان سابقًا قصرًا ريفيًا لراحة وترفيه الأباطرة الصينيين.وكان المبنى القديم للقصر الإمبراطوري مركزًا لمجموعة حدائق، بالإضافة إلى بدء بناء 19 قصرًا فيه، مصممة بأنماط مختلفة. وعشية الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1959، افتُتح القصر هنا كمقر حكومي.وانتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين إلى العاصمة الصينية بكين، بعد أن اكتمل برنامج عمله في مدينة تيانجين الصينية شمال البلاد، والتي استضافت قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" بمشاركة نحو 20 من قادة العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية، حيث عقد بوتين سلسلة من اللقاءات مع عدد كبير من زعماء الدول، على هامش القمة.وفي بكين سيشارك الرئيس الروسي في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لانتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية، ويتصدّر الضيوف في العرض العسكري المقرر بهذه المناسبة.بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكيننظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.. بوتين يبحث تطوير العلاقات مع عدد من الزعماء

https://sarabic.ae/20250902/كيم-جونغ-أون-في-زيارة-للصين-اجتماعات-مرتقبة-مع-بوتين-وشي-جين-بينغ-1104405180.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, العالم