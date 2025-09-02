عربي
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
دولة عربية تتبنى أول مصنع للإسعاف الطائر في الشرق الأوسط
دولة عربية تتبنى أول مصنع للإسعاف الطائر في الشرق الأوسط
أعلنت دولة عربية، اليوم الثلاثاء، عن احتضانها أول مصنع للإسعاف الطائر في منطقة الشرق الأوسط، باستثمارات بقيمة مليار دولار.
ووقعت شركة "الراية للنظم الأمنية" السعودية اتفاقية مع شركة "أفيلوس" الألمانية لإنشاء أول مصنع للإسعاف الطائر في المملكة العربية السعودية باستثمارات مبدئية 50 مليون ريال، ترتفع إلى مليار ريال مع اكتمال خطوط الإنتاج، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة "الراية"، فراس فواز الحضراوي.وتوقع الحضراوي في تصريحات متلفزة، أن يبدأ إنتاج أول إسعاف طائر محليا في منتصف 2027، موضحا أن المشروع سيوفر 150 وظيفة للشباب السعودي في مرحلته الأولى، على أن يرتفع العدد إلى 600 وظيفة بحلول منتصف العام نفسه.وأوضح أن الإسعاف الطائر لا يقتصر على نقل الأدوات الطبية فحسب، بل ينقل المصاب بوزن يصل إلى 170 كيلوغراما، ويتميز بذكاء اصطناعي يربط المصاب بمركز العلاج فورا، ويرصد وظائفه الحيوية، إضافة إلى تقديم دعم فوري، مثل المحاليل المغذية.
دولة عربية تتبنى أول مصنع للإسعاف الطائر في الشرق الأوسط

13:49 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 14:04 GMT 02.09.2025)
أعلنت دولة عربية، اليوم الثلاثاء، عن احتضانها أول مصنع للإسعاف الطائر في منطقة الشرق الأوسط، باستثمارات بقيمة مليار دولار.
ووقعت شركة "الراية للنظم الأمنية" السعودية اتفاقية مع شركة "أفيلوس" الألمانية لإنشاء أول مصنع للإسعاف الطائر في المملكة العربية السعودية باستثمارات مبدئية 50 مليون ريال، ترتفع إلى مليار ريال مع اكتمال خطوط الإنتاج، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة "الراية"، فراس فواز الحضراوي.
وتوقع الحضراوي في تصريحات متلفزة، أن يبدأ إنتاج أول إسعاف طائر محليا في منتصف 2027، موضحا أن المشروع سيوفر 150 وظيفة للشباب السعودي في مرحلته الأولى، على أن يرتفع العدد إلى 600 وظيفة بحلول منتصف العام نفسه.
وأوضح أن الإسعاف الطائر لا يقتصر على نقل الأدوات الطبية فحسب، بل ينقل المصاب بوزن يصل إلى 170 كيلوغراما، ويتميز بذكاء اصطناعي يربط المصاب بمركز العلاج فورا، ويرصد وظائفه الحيوية، إضافة إلى تقديم دعم فوري، مثل المحاليل المغذية.
