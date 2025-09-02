https://sarabic.ae/20250902/دولة-عربية-تتبنى-أول-مصنع-للإسعاف-الطائر-في-الشرق-الأوسط-1104425544.html
دولة عربية تتبنى أول مصنع للإسعاف الطائر في الشرق الأوسط
أعلنت دولة عربية، اليوم الثلاثاء، عن احتضانها أول مصنع للإسعاف الطائر في منطقة الشرق الأوسط، باستثمارات بقيمة مليار دولار. 02.09.2025
ووقعت شركة "الراية للنظم الأمنية" السعودية اتفاقية مع شركة "أفيلوس" الألمانية لإنشاء أول مصنع للإسعاف الطائر في المملكة العربية السعودية باستثمارات مبدئية 50 مليون ريال، ترتفع إلى مليار ريال مع اكتمال خطوط الإنتاج، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة "الراية"، فراس فواز الحضراوي.وتوقع الحضراوي في تصريحات متلفزة، أن يبدأ إنتاج أول إسعاف طائر محليا في منتصف 2027، موضحا أن المشروع سيوفر 150 وظيفة للشباب السعودي في مرحلته الأولى، على أن يرتفع العدد إلى 600 وظيفة بحلول منتصف العام نفسه.وأوضح أن الإسعاف الطائر لا يقتصر على نقل الأدوات الطبية فحسب، بل ينقل المصاب بوزن يصل إلى 170 كيلوغراما، ويتميز بذكاء اصطناعي يربط المصاب بمركز العلاج فورا، ويرصد وظائفه الحيوية، إضافة إلى تقديم دعم فوري، مثل المحاليل المغذية.
13:49 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 14:04 GMT 02.09.2025)
ووقعت شركة "الراية للنظم الأمنية" السعودية اتفاقية مع شركة "أفيلوس" الألمانية لإنشاء أول مصنع للإسعاف الطائر في المملكة العربية السعودية باستثمارات مبدئية 50 مليون ريال، ترتفع إلى مليار ريال مع اكتمال خطوط الإنتاج، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة "الراية"، فراس فواز الحضراوي.
وتوقع الحضراوي في تصريحات متلفزة، أن يبدأ إنتاج أول إسعاف طائر محليا في منتصف 2027، موضحا أن المشروع سيوفر 150 وظيفة للشباب السعودي في مرحلته الأولى، على أن يرتفع العدد إلى 600 وظيفة بحلول منتصف العام نفسه.
وأوضح أن الإسعاف الطائر لا يقتصر على نقل الأدوات الطبية فحسب، بل ينقل المصاب بوزن يصل إلى 170 كيلوغراما، ويتميز بذكاء اصطناعي يربط المصاب بمركز العلاج فورا، ويرصد وظائفه الحيوية، إضافة إلى تقديم دعم فوري، مثل المحاليل المغذية.