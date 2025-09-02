https://sarabic.ae/20250902/عرض-عيد-النصر-في-الصين-19452025-فيديو-1104428546.html
عرض عيد النصر في الصين 1945–2025... فيديو
بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تستعد ساحة تيانانمن في قلب العاصمة الصينية بكين، غدا الأربعاء، لاستقبال عرض عسكري ضخم، بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار في... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
الصين
عيد النصر
الحرب العالمية الثانية
العالم
وتحت شعار "نتذكر التاريخ.. نكرم الشهداء.. نعتز بالسلام.. ونبني المستقبل"، تستعرض الصين في عرضها المهيب "يوم النصر" أحدث أسلحتها ومعداتها، وذلك خلال 70 دقيقة، يتضمن استعراضا للجنود، والمعدات العسكرية، وعرضا جويا.سيشارك في عرض "يوم النصر"، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من قادة الدول، بينهم زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كما سيحضر قدامى المحاربين في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني.
الصين
الصين, عيد النصر, الحرب العالمية الثانية, العالم
بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تستعد ساحة تيانانمن في قلب العاصمة الصينية بكين، غدا الأربعاء، لاستقبال عرض عسكري ضخم، بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الصينية الشعبية على اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وتحت شعار "نتذكر التاريخ.. نكرم الشهداء.. نعتز بالسلام.. ونبني المستقبل"، تستعرض الصين
في عرضها المهيب "يوم النصر" أحدث أسلحتها ومعداتها، وذلك خلال 70 دقيقة، يتضمن استعراضا للجنود، والمعدات العسكرية، وعرضا جويا.
وتشارك في العرض 45 وحدة عسكرية و8 فروع من القوات المسلحة، والمئات من قطع المعدات الحديثة التي من المقرر أن تقدم أجمل العروض العسكرية والجوية، واللافت هو مشاركة القوات المتطوعة لأول مرة، وجميع المعدات مصنوعة في الصين ومستخدمة فعليا في القوات المسلحة الصينية.
كما سيشارك في العرض أكثر من 100 طائرة مقاتلة وقاذفة ومروحية تستخدم فعليا في الجيش، لتقديم عرض جوي لأول مرة.
سيشارك في عرض "يوم النصر"، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من قادة الدول، بينهم زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان،
ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كما سيحضر قدامى المحاربين في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني.