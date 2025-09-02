https://sarabic.ae/20250902/كلاس-المجتمع-الأوروبي-سئم-من-الصراع-في-أوكرانيا-1104400554.html
كلاس: المجتمع الأوروبي سئم من الصراع في أوكرانيا
صرحت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، أن المجتمع الأوروبي بدأ يشعر بالتعب من الصراع في أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وقالت كلاس للصحفيين يوم الاثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت ترى مظاهر "تعب الحرب" في المجتمع الأوروبي فيما يتعلق بدعم أوكرانيا: "بالطبع، أرى علامات التعب من الحرب بين شعوبنا وهذا أمر مفهوم جدًا".وأضافت، "وفي الوقت نفسه، نحن لا نخوض الحرب، فلماذا نشعر بالتعب من الحرب ونحن لا نعيش تحت القصف يوميًا".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، كثفت الدول الغربية مساعداتها العسكرية لكييف.فيما أكدت روسيا مرارًا أن تزويد أوكرانيا بالسلاح يعرقل التسوية ويدخل دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستُعد هدفًا مشروعًا للضربات الروسية.
