مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
ليس البرتغال فقط.. خمسة منتخبات قد يمثلها نجل "الدون"
ليس البرتغال فقط.. خمسة منتخبات قد يمثلها نجل "الدون"
ويحمل كريستيانو جونيور الجنسية البرتغالية من والده، وقد سبق له اللعب مع منتخب البرتغال تحت 15 عاما. هذا الخيار يبدو الأكثر منطقية، نظرا لإرث والده كأحد أعظم لاعبي البرتغال، إلى جانب مكانة المنتخب كقوة كروية أوروبية.وُلد كريستيانو جونيور في لا ميسا، كاليفورنيا، عام 2010، مما يمنحه الجنسية الأمريكية. ومع تصاعد قوة المنتخب الأمريكي، قد يشكل اختياره لتمثيل الولايات المتحدة حدثًا رياضيا وإعلاميا كبيرا.عاش كريستيانو جونيور في إسبانيا لأكثر من ثلاث سنوات خلال فترة لعب والده مع ريال مدريد، مما يؤهله للتقدم للحصول على الجنسية الإسبانية. هذا الخيار قد يجذب الاتحاد الإسباني لتعزيز صفوف منتخب "لا روخا".خلال إقامته في إنجلترا بين عامي 2021 و2023، أثناء فترة والده مع مانشستر يونايتد، استوفى كريستيانو جونيور شروط التقدم للحصول على الجنسية البريطانية. ونظرا لقوة المنتخب الإنجليزي وترشيحه الدائم للألقاب الكبرى، قد يكون هذا الخيار مغريا.من خلال جدته ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، يحق لكريستيانو جونيور تمثيل منتخب الرأس الأخضر، مما يفتح الباب أمام خيار إفريقي قد يحمل أهمية عاطفية وعائلية.
ليس البرتغال فقط.. خمسة منتخبات قد يمثلها نجل "الدون"

19:02 GMT 02.09.2025
كريستيانو جونيور، نجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو
كريستيانو جونيور، نجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو
يواصل كريستيانو جونيور، نجل أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، لفت الأنظار بعمر 15 عاما فقط، ليس فقط من كبرى الأندية الأوروبية، بل أيضا من عدة منتخبات وطنية تسعى لضمه إلى صفوفها بسبب تألقه في الفئات السنية لأندية عالمية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد، وحاليا النصر.
كريستيانو جونيور، نجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
مجتمع
3 خيارات أمام كريستيانو جونيور لاستكمال مسيرته الكروية وسط تطورات مستقبل والده
19 مايو, 15:02 GMT

ومع اقتراب نهاية المسيرة الأسطورية لوالده، يبدو أن كريستيانو جونيور مرشح ليحمل الراية، حيث تفتح لوائح "الفيفا" أمامه إمكانية تمثيل خمسة منتخبات وطنية، مما يجعل اختياره قرارا استراتيجيا حاسما لمستقبله الكروي، وفقا لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.

ويحمل كريستيانو جونيور الجنسية البرتغالية من والده، وقد سبق له اللعب مع منتخب البرتغال تحت 15 عاما.

هذا الخيار يبدو الأكثر منطقية، نظرا لإرث والده كأحد أعظم لاعبي البرتغال، إلى جانب مكانة المنتخب كقوة كروية أوروبية.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
مجتمع
هل يجتمع كريستيانو رونالدو ونجله في كأس العالم 2030
21 يوليو, 20:16 GMT
وُلد كريستيانو جونيور في لا ميسا، كاليفورنيا، عام 2010، مما يمنحه الجنسية الأمريكية. ومع تصاعد قوة المنتخب الأمريكي، قد يشكل اختياره لتمثيل الولايات المتحدة حدثًا رياضيا وإعلاميا كبيرا.

عاش كريستيانو جونيور في إسبانيا لأكثر من ثلاث سنوات خلال فترة لعب والده مع ريال مدريد، مما يؤهله للتقدم للحصول على الجنسية الإسبانية. هذا الخيار قد يجذب الاتحاد الإسباني لتعزيز صفوف منتخب "لا روخا".

خلال إقامته في إنجلترا بين عامي 2021 و2023، أثناء فترة والده مع مانشستر يونايتد، استوفى كريستيانو جونيور شروط التقدم للحصول على الجنسية البريطانية. ونظرا لقوة المنتخب الإنجليزي وترشيحه الدائم للألقاب الكبرى، قد يكون هذا الخيار مغريا.

من خلال جدته ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، يحق لكريستيانو جونيور تمثيل منتخب الرأس الأخضر، مما يفتح الباب أمام خيار إفريقي قد يحمل أهمية عاطفية وعائلية.
