ليس البرتغال فقط.. خمسة منتخبات قد يمثلها نجل "الدون"
© AP Photo / Armando Francaكريستيانو جونيور، نجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو
© AP Photo / Armando Franca
تابعنا عبر
يواصل كريستيانو جونيور، نجل أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، لفت الأنظار بعمر 15 عاما فقط، ليس فقط من كبرى الأندية الأوروبية، بل أيضا من عدة منتخبات وطنية تسعى لضمه إلى صفوفها بسبب تألقه في الفئات السنية لأندية عالمية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد، وحاليا النصر.
ومع اقتراب نهاية المسيرة الأسطورية لوالده، يبدو أن كريستيانو جونيور مرشح ليحمل الراية، حيث تفتح لوائح "الفيفا" أمامه إمكانية تمثيل خمسة منتخبات وطنية، مما يجعل اختياره قرارا استراتيجيا حاسما لمستقبله الكروي، وفقا لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.
ويحمل كريستيانو جونيور الجنسية البرتغالية من والده، وقد سبق له اللعب مع منتخب البرتغال تحت 15 عاما.
هذا الخيار يبدو الأكثر منطقية، نظرا لإرث والده كأحد أعظم لاعبي البرتغال، إلى جانب مكانة المنتخب كقوة كروية أوروبية.
هذا الخيار يبدو الأكثر منطقية، نظرا لإرث والده كأحد أعظم لاعبي البرتغال، إلى جانب مكانة المنتخب كقوة كروية أوروبية.
21 يوليو, 20:16 GMT
وُلد كريستيانو جونيور في لا ميسا، كاليفورنيا، عام 2010، مما يمنحه الجنسية الأمريكية. ومع تصاعد قوة المنتخب الأمريكي، قد يشكل اختياره لتمثيل الولايات المتحدة حدثًا رياضيا وإعلاميا كبيرا.
عاش كريستيانو جونيور في إسبانيا لأكثر من ثلاث سنوات خلال فترة لعب والده مع ريال مدريد، مما يؤهله للتقدم للحصول على الجنسية الإسبانية. هذا الخيار قد يجذب الاتحاد الإسباني لتعزيز صفوف منتخب "لا روخا".
خلال إقامته في إنجلترا بين عامي 2021 و2023، أثناء فترة والده مع مانشستر يونايتد، استوفى كريستيانو جونيور شروط التقدم للحصول على الجنسية البريطانية. ونظرا لقوة المنتخب الإنجليزي وترشيحه الدائم للألقاب الكبرى، قد يكون هذا الخيار مغريا.
من خلال جدته ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، يحق لكريستيانو جونيور تمثيل منتخب الرأس الأخضر، مما يفتح الباب أمام خيار إفريقي قد يحمل أهمية عاطفية وعائلية.
عاش كريستيانو جونيور في إسبانيا لأكثر من ثلاث سنوات خلال فترة لعب والده مع ريال مدريد، مما يؤهله للتقدم للحصول على الجنسية الإسبانية. هذا الخيار قد يجذب الاتحاد الإسباني لتعزيز صفوف منتخب "لا روخا".
خلال إقامته في إنجلترا بين عامي 2021 و2023، أثناء فترة والده مع مانشستر يونايتد، استوفى كريستيانو جونيور شروط التقدم للحصول على الجنسية البريطانية. ونظرا لقوة المنتخب الإنجليزي وترشيحه الدائم للألقاب الكبرى، قد يكون هذا الخيار مغريا.
من خلال جدته ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، يحق لكريستيانو جونيور تمثيل منتخب الرأس الأخضر، مما يفتح الباب أمام خيار إفريقي قد يحمل أهمية عاطفية وعائلية.