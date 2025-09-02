https://sarabic.ae/20250902/مقتل-7-أشخاص-في-أكثر-من-30-حادث-إطلاق-نار-خلال-عطلة-نهاية-الأسبوع-في-شيكاغو-1104398205.html
مقتل 7 أشخاص في أكثر من 30 حادث إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع في شيكاغو
شهدت مدينة شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع 32 حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وفق ما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز"، وسط تقارير عن خطط الرئيس الأمريكي...
شهدت مدينة شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع 32 حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وفق ما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز"، وسط تقارير عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن حملة فيدرالية ضد الجريمة في المدينة.
واشنطن- سبوتنيك. وبحسب التقرير، أسفرت هذه الحوادث أيضًا عن إصابة 54 شخصا.
وفي عام 2024، سجلت شيكاغو أعلى عدد من جرائم القتل بين جميع المدن الأمريكية، حيث بلغ 573 حالة، مقارنة بـ377 في نيويورك و268 في لوس أنجلوس.
وقالت شبكة"CNN" يوم الاثنين، إن شيكاغو تتوقع انتشارا واسعا لعناصر فيدراليين
في شوارعها، مع استعداد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لإطلاق حملة مشددة على الهجرة خلال الأيام المقبلة.
وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد الأحد بفرض إجراءات سيطرة فيدرالية في شيكاغو، الواقعة في ولاية إلينوي، إذا فشلت السلطات المحلية في فرض النظام والحد من الجريمة. وفي اليوم التالي، وصف حاكم إلينوي جي بي بريتزكر خطة ترامب لمكافحة الجريمة في شيكاغو بأنها "غزو".
وفي 11 أغسطس الماضي، أمر ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن في ظل ما وصفه بـ"حالة طوارئ تتعلق بالسلامة العامة"، مؤكداً أنه بعد العاصمة الأمريكية سيتجه لفرض النظام في مدن أخرى تعاني من معدلات جريمة مرتفعة مثل نيويورك، شيكاغو، بالتيمور، أوكلاند ولوس أنجلوس.