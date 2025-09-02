مقتل 7 أشخاص في أكثر من 30 حادث إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع في شيكاغو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250902/مقتل-7-أشخاص-في-أكثر-من-30-حادث-إطلاق-نار-خلال-عطلة-نهاية-الأسبوع-في-شيكاغو-1104398205.html
مقتل 7 أشخاص في أكثر من 30 حادث إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع في شيكاغو
مقتل 7 أشخاص في أكثر من 30 حادث إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع في شيكاغو
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع 32 حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وفق ما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز"، وسط تقارير عن خطط الرئيس الأمريكي... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T00:28+0000
2025-09-02T00:28+0000
العالم
الشرطة الأمريكية
شيكاغو
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101245230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a90e4adb638e993cf3cd926fe3a647c0.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وبحسب التقرير، أسفرت هذه الحوادث أيضًا عن إصابة 54 شخصا.وقالت شبكة"CNN" يوم الاثنين، إن شيكاغو تتوقع انتشارا واسعا لعناصر فيدراليين في شوارعها، مع استعداد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لإطلاق حملة مشددة على الهجرة خلال الأيام المقبلة.وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد الأحد بفرض إجراءات سيطرة فيدرالية في شيكاغو، الواقعة في ولاية إلينوي، إذا فشلت السلطات المحلية في فرض النظام والحد من الجريمة. وفي اليوم التالي، وصف حاكم إلينوي جي بي بريتزكر خطة ترامب لمكافحة الجريمة في شيكاغو بأنها "غزو".وفي 11 أغسطس الماضي، أمر ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن في ظل ما وصفه بـ"حالة طوارئ تتعلق بالسلامة العامة"، مؤكداً أنه بعد العاصمة الأمريكية سيتجه لفرض النظام في مدن أخرى تعاني من معدلات جريمة مرتفعة مثل نيويورك، شيكاغو، بالتيمور، أوكلاند ولوس أنجلوس.
https://sarabic.ae/20250901/روسيا-لم-يتم-الاتفاق-بين-بوتين-وترامب-بشأن-اللقاء-مع-زيلينسكي--1104380209.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101245230_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_336003434f4df2c043a2437f7b758e0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الشرطة الأمريكية, شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
العالم, الشرطة الأمريكية, شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب

مقتل 7 أشخاص في أكثر من 30 حادث إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع في شيكاغو

00:28 GMT 02.09.2025
© AP Photo / David Zalubowskiالشرطة الأمريكية بعد هجوم كولورادو 2 يونيو 2025
الشرطة الأمريكية بعد هجوم كولورادو 2 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / David Zalubowski
تابعنا عبر
شهدت مدينة شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع 32 حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وفق ما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز"، وسط تقارير عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن حملة فيدرالية ضد الجريمة في المدينة.
واشنطن- سبوتنيك. وبحسب التقرير، أسفرت هذه الحوادث أيضًا عن إصابة 54 شخصا.
وفي عام 2024، سجلت شيكاغو أعلى عدد من جرائم القتل بين جميع المدن الأمريكية، حيث بلغ 573 حالة، مقارنة بـ377 في نيويورك و268 في لوس أنجلوس.
وقالت شبكة"CNN" يوم الاثنين، إن شيكاغو تتوقع انتشارا واسعا لعناصر فيدراليين في شوارعها، مع استعداد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لإطلاق حملة مشددة على الهجرة خلال الأيام المقبلة.
وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد الأحد بفرض إجراءات سيطرة فيدرالية في شيكاغو، الواقعة في ولاية إلينوي، إذا فشلت السلطات المحلية في فرض النظام والحد من الجريمة. وفي اليوم التالي، وصف حاكم إلينوي جي بي بريتزكر خطة ترامب لمكافحة الجريمة في شيكاغو بأنها "غزو".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
روسيا: لم يتم الاتفاق بين بوتين وترامب بشأن اللقاء مع زيلينسكي
أمس, 14:43 GMT
وفي 11 أغسطس الماضي، أمر ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن في ظل ما وصفه بـ"حالة طوارئ تتعلق بالسلامة العامة"، مؤكداً أنه بعد العاصمة الأمريكية سيتجه لفرض النظام في مدن أخرى تعاني من معدلات جريمة مرتفعة مثل نيويورك، شيكاغو، بالتيمور، أوكلاند ولوس أنجلوس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала