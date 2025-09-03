أردوغان: لا يمكننا أن نبقى متفرجين على ما يحدث من ظلم في فلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250903/أردوغان-لا-يمكننا-أن-نبقى-متفرجين-على-ما-يحدث-من-ظلم-في-فلسطين--1104474572.html
أردوغان: لا يمكننا أن نبقى متفرجين على ما يحدث من ظلم في فلسطين
أردوغان: لا يمكننا أن نبقى متفرجين على ما يحدث من ظلم في فلسطين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، موقف بلاده الحازم ضد ما وصفه بـ "الظلم" الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلسطين،... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T18:21+0000
2025-09-03T18:21+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ee9ed4396c674dbba022d171c62249ce.jpg
وأضاف أردوغان، خلال كلمة ألقاها في افتتاح أسبوع المولد النبوي الشريف، أن "قلب الأمة منقسم" بين تركيا والمناطق التي تعاني من "جروح الأمة الإسلامية النازفة"، مشيرا إلى فلسطين وغزة، واليمن، والسودان، وأفغانستان. وأكد أن "رابط المحبة المحمدية" هو ما يوحد الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات، وفقا لوكالة "الأناضول". وكان أردوغان قد دعا، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن هذا القرار يتعارض مع جوهر وجود الأمم المتحدة.وأكد أردوغان، في تصريحات له خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من الصين نقلتها وكالة "الأناضول"، أن "صوت فلسطين لن يُكتم"، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في الاجتماعات الدولية المقبلة.وأعرب الرئيس التركي عن توقعه بأن تهيمن القضية الفلسطينية على أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة، لافتا إلى أن عددا من الدول الأوروبية تستعد للاعتراف بدولة فلسطين.وانتقد قرار واشنطن إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين، معتبرا أنه يخدم مصالح إسرائيل ويُضعف دور مجلس الأمن الدولي في مناقشة القضايا العالمية وإيجاد حلول لها.وأعلن أردوغان عزمه إجراء محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناقشة هذا القرار، مؤكدا أن تركيا ستعمل دبلوماسيا لضمان تمثيل الفلسطينيين في الجمعية العامة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20250901/أردوغان-العجز-عن-وقف-فظائع-إسرائيل-في-غزة-لا-يفسر-1104395449.html
https://sarabic.ae/20250815/أردوغان-غزة-تقترب-من-الانهيار-الإنساني-الكامل-1103770049.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_60:0:948:666_1920x0_80_0_0_a586b133556e3691eb6d51f476edc45b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

أردوغان: لا يمكننا أن نبقى متفرجين على ما يحدث من ظلم في فلسطين

18:21 GMT 03.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiberالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، موقف بلاده الحازم ضد ما وصفه بـ "الظلم" الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلسطين، مشددا على أن تركيا لن تبقى "متفرجة" إزاء هذه الأوضاع.
وأضاف أردوغان، خلال كلمة ألقاها في افتتاح أسبوع المولد النبوي الشريف، أن "قلب الأمة منقسم" بين تركيا والمناطق التي تعاني من "جروح الأمة الإسلامية النازفة"، مشيرا إلى فلسطين وغزة، واليمن، والسودان، وأفغانستان. وأكد أن "رابط المحبة المحمدية" هو ما يوحد الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات، وفقا لوكالة "الأناضول".

وأبرز الرئيس التركي في كلمته أن تركيا لن تستسلم لليأس رغم "الظلم والجور والاضطهاد" في المنطقة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأمل والتضامن.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
أردوغان: العجز عن وقف فظائع إسرائيل في غزة "لا يفسر"
1 سبتمبر, 19:56 GMT
وكان أردوغان قد دعا، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن هذا القرار يتعارض مع جوهر وجود الأمم المتحدة.
وأكد أردوغان، في تصريحات له خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من الصين نقلتها وكالة "الأناضول"، أن "صوت فلسطين لن يُكتم"، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في الاجتماعات الدولية المقبلة.
وأشار إلى أن "مجازر إسرائيل في غزة لن تُمحى من الذاكرة"، مؤكدا أن "المنصفين لن ينسوا معاناة الأطفال والأهالي الفلسطينيين".
وأعرب الرئيس التركي عن توقعه بأن تهيمن القضية الفلسطينية على أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة، لافتا إلى أن عددا من الدول الأوروبية تستعد للاعتراف بدولة فلسطين.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
أردوغان: غزة تقترب من "الانهيار الإنساني الكامل"
15 أغسطس, 16:50 GMT
وانتقد قرار واشنطن إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين، معتبرا أنه يخدم مصالح إسرائيل ويُضعف دور مجلس الأمن الدولي في مناقشة القضايا العالمية وإيجاد حلول لها.
وأعلن أردوغان عزمه إجراء محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناقشة هذا القرار، مؤكدا أن تركيا ستعمل دبلوماسيا لضمان تمثيل الفلسطينيين في الجمعية العامة.

وقال: "حتى لو غاب المسؤولون الفلسطينيون، فإن صوت المظلومين سيظل مسموعا".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала