أردوغان: لا يمكننا أن نبقى متفرجين على ما يحدث من ظلم في فلسطين

أردوغان: لا يمكننا أن نبقى متفرجين على ما يحدث من ظلم في فلسطين

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، موقف بلاده الحازم ضد ما وصفه بـ "الظلم" الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلسطين،... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف أردوغان، خلال كلمة ألقاها في افتتاح أسبوع المولد النبوي الشريف، أن "قلب الأمة منقسم" بين تركيا والمناطق التي تعاني من "جروح الأمة الإسلامية النازفة"، مشيرا إلى فلسطين وغزة، واليمن، والسودان، وأفغانستان. وأكد أن "رابط المحبة المحمدية" هو ما يوحد الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات، وفقا لوكالة "الأناضول". وكان أردوغان قد دعا، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن هذا القرار يتعارض مع جوهر وجود الأمم المتحدة.وأكد أردوغان، في تصريحات له خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من الصين نقلتها وكالة "الأناضول"، أن "صوت فلسطين لن يُكتم"، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في الاجتماعات الدولية المقبلة.وأعرب الرئيس التركي عن توقعه بأن تهيمن القضية الفلسطينية على أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة، لافتا إلى أن عددا من الدول الأوروبية تستعد للاعتراف بدولة فلسطين.وانتقد قرار واشنطن إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين، معتبرا أنه يخدم مصالح إسرائيل ويُضعف دور مجلس الأمن الدولي في مناقشة القضايا العالمية وإيجاد حلول لها.وأعلن أردوغان عزمه إجراء محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناقشة هذا القرار، مؤكدا أن تركيا ستعمل دبلوماسيا لضمان تمثيل الفلسطينيين في الجمعية العامة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.

